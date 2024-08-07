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Что будет с ключевой ставкой ЦБ этой осенью – прогноз депутата Госдумы

Что будет с ключевой ставкой ЦБ этой осенью – прогноз депутата Госдумы - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Что будет с ключевой ставкой ЦБ этой осенью – прогноз депутата Госдумы

Глава комитета Государственной Думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков не ожидает дальнейшего повышения ключевой ставки Центробанка этой осенью. Об... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T20:41

2024-08-07T20:41

2024-08-07T20:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Глава комитета Государственной Думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков не ожидает дальнейшего повышения ключевой ставки Центробанка этой осенью. Об этом он заявил в комментарии РИА Новости Крым.По мнению Аксакова, к концу года Центробанк выйдет на определенные параметры инфляции, которые позволят постепенно снижать ключевую ставку.Он также назвал оправданным решение повысить ключевую ставку до 18%, поскольку инфляция более чем в два раза превышала установленный Банком России базовый уровень в 4%. Чтобы добиться ее снижения, Центробанк с помощью регуляторных мер в том числе сдерживает кредитование.Банк России 26 июля повысил ключевую ставку с 16% до 18%. Это максимальный размер с апреля 2022-го, когда она была на уровне 20% годовых. На ближайших заседаниях ЦБ рассмотрит целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки. Прогноз инфляции пересмотрен и повышен.В ходе предыдущих заседаний в июне, апреле, в марте, Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Аналогичное решение было принято и по итогам заседания в феврале.Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономика в состоянии перегрева: почему в России повысили ключевую ставкуПро Кремниевую долину в "Одеколоне": в Севастополе строят технопаркТренд на юани - можно ли купить их в Крыму и нужно ли это делать

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