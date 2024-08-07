Что будет с ключевой ставкой ЦБ этой осенью – прогноз депутата Госдумы
Глава финкомитета Госдумы Аксаков не ожидает повышения ключевой ставки этой осенью
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Глава комитета Государственной Думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков не ожидает дальнейшего повышения ключевой ставки Центробанка этой осенью. Об этом он заявил в комментарии РИА Новости Крым.
"После повышения ключевой ставки до 18% кредитование, полагаю, будет более сдержанным, и, соответственно, во второй половине текущего года инфляция начнет постепенно снижаться. Надеюсь, уровня в 18% будет достаточно для того, чтобы сдержать инфляцию", - сказал парламентарий.
По мнению Аксакова, к концу года Центробанк выйдет на определенные параметры инфляции, которые позволят постепенно снижать ключевую ставку.
Он также назвал оправданным решение повысить ключевую ставку до 18%, поскольку инфляция более чем в два раза превышала установленный Банком России базовый уровень в 4%. Чтобы добиться ее снижения, Центробанк с помощью регуляторных мер в том числе сдерживает кредитование.
"Центробанк установил более жесткие правила для банков, и они уже не могут так охотно давать кредиты закредитованной части населения, как это было несколько лет назад. Повышая ключевую ставку, ЦБ стимулирует повышение ставок по кредитам населению. Соответственно, чем дороже кредит, тем меньше его берут и меньше давят денежной массой на товарный рынок. Таким образом, начинается процесс снижения инфляции", - пояснил глава профильного комитета.
Банк России 26 июля повысил ключевую ставку с 16% до 18%. Это максимальный размер с апреля 2022-го, когда она была на уровне 20% годовых. На ближайших заседаниях ЦБ рассмотрит целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки. Прогноз инфляции пересмотрен и повышен.
В ходе предыдущих заседаний в июне, апреле, в марте, Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Аналогичное решение было принято и по итогам заседания в феврале.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию.
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