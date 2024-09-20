https://crimea.ria.ru/20240920/chto-vliyaet-na-stoimost-myasa-v-krymu-1140461449.html

Что влияет на стоимость мяса в Крыму

Что влияет на стоимость мяса в Крыму - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Что влияет на стоимость мяса в Крыму

Жаркое засушливое лето, а также необходимость приобретать в других регионах страны компоненты кормов для животных, увеличивают себестоимость мяса в Крыму. Об... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T08:30

2024-09-20T08:30

2024-09-20T08:37

крым

минсельхоз крыма

алиме зарединова

мясо

цены на мясо в крыму

цены на куриное мясо

новости крыма

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/01/1123410771_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b13b1d551101a8bc3fc5ac178c46e638.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Жаркое засушливое лето, а также необходимость приобретать в других регионах страны компоненты кормов для животных, увеличивают себестоимость мяса в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врио министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова.При этом, несмотря на то, что сухая и жаркая погода повлияла на обеспечение животноводческих хозяйств Крыма кормовой базой, в целом на сегодняшний день существенных проблем нет, говорить о том, что в животноводстве возникла какая-то "критичная ситуация" не приходится, поскольку у всех организованных предприятий есть переходящие остатки по кормовой базе. "Радужных показателей нет, но все стабильно и хорошо", заверила Зарединова.Погодные условия лета повлияли на продуктивность животных, в частности, на яйценоскость кур. Но некоторое снижение показателей актуально только для небольших хозяйств, для частного сектора, поскольку "физические лица не всегда имеют возможность обеспечить комфортные условия для содержания того или иного поголовья". Тогда как в "организованном секторе", в животноводческих комплексах, в фермерских хозяйствах, где созданы все условия, чтобы животные жили в комфортной среде и были продуктивными", отметила представитель профильного министерства.По ее словам, в основном все животноводческие предприятия Крыма имеют свою кормовую базу, выращивают корма. Однако в рационе животных есть и другие компоненты, которые приходится приобретать – витамины, аминокислоты, шроты, что является основным фактором для формирования себестоимости животноводческой продукции, поскольку логистические затраты играют существенную роль в этом.Ранее сообщалось, что каждую неделю, по официальным данным Росстата, цены на говядину в России в среднем повышаются на 0,1 процента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост экономики Крыма: общая картина в цифрах КрымстатаПутин поручил увеличить показатели производства сельхозпродукцииПодорожает ли растительное масло: в Крыму снизился урожай подсолнечникаКак ученые обеспечивают продовольственную безопасность Крыма

https://crimea.ria.ru/20240910/ne-mramornaya-a-zolotaya-pochemu-v-krymu-rastut-tseny-na-govyadinu-1140256190.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, минсельхоз крыма, алиме зарединова, мясо, цены на мясо в крыму, цены на куриное мясо, новости крыма, сельское хозяйство