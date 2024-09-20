Рейтинг@Mail.ru
Что влияет на стоимость мяса в Крыму - РИА Новости Крым, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240920/chto-vliyaet-na-stoimost-myasa-v-krymu-1140461449.html
Что влияет на стоимость мяса в Крыму
Что влияет на стоимость мяса в Крыму - РИА Новости Крым, 20.09.2024
Что влияет на стоимость мяса в Крыму
Жаркое засушливое лето, а также необходимость приобретать в других регионах страны компоненты кормов для животных, увеличивают себестоимость мяса в Крыму. Об... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T08:30
2024-09-20T08:37
крым
минсельхоз крыма
алиме зарединова
мясо
цены на мясо в крыму
цены на куриное мясо
новости крыма
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/01/1123410771_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b13b1d551101a8bc3fc5ac178c46e638.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Жаркое засушливое лето, а также необходимость приобретать в других регионах страны компоненты кормов для животных, увеличивают себестоимость мяса в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врио министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова.При этом, несмотря на то, что сухая и жаркая погода повлияла на обеспечение животноводческих хозяйств Крыма кормовой базой, в целом на сегодняшний день существенных проблем нет, говорить о том, что в животноводстве возникла какая-то "критичная ситуация" не приходится, поскольку у всех организованных предприятий есть переходящие остатки по кормовой базе. "Радужных показателей нет, но все стабильно и хорошо", заверила Зарединова.Погодные условия лета повлияли на продуктивность животных, в частности, на яйценоскость кур. Но некоторое снижение показателей актуально только для небольших хозяйств, для частного сектора, поскольку "физические лица не всегда имеют возможность обеспечить комфортные условия для содержания того или иного поголовья". Тогда как в "организованном секторе", в животноводческих комплексах, в фермерских хозяйствах, где созданы все условия, чтобы животные жили в комфортной среде и были продуктивными", отметила представитель профильного министерства.По ее словам, в основном все животноводческие предприятия Крыма имеют свою кормовую базу, выращивают корма. Однако в рационе животных есть и другие компоненты, которые приходится приобретать – витамины, аминокислоты, шроты, что является основным фактором для формирования себестоимости животноводческой продукции, поскольку логистические затраты играют существенную роль в этом.Ранее сообщалось, что каждую неделю, по официальным данным Росстата, цены на говядину в России в среднем повышаются на 0,1 процента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост экономики Крыма: общая картина в цифрах КрымстатаПутин поручил увеличить показатели производства сельхозпродукцииПодорожает ли растительное масло: в Крыму снизился урожай подсолнечникаКак ученые обеспечивают продовольственную безопасность Крыма
https://crimea.ria.ru/20240910/ne-mramornaya-a-zolotaya-pochemu-v-krymu-rastut-tseny-na-govyadinu-1140256190.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/01/1123410771_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_53acb6487442cbb8d626105651c86397.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, минсельхоз крыма, алиме зарединова, мясо, цены на мясо в крыму, цены на куриное мясо, новости крыма, сельское хозяйство
Что влияет на стоимость мяса в Крыму

В Крыму цены на мясо растут из-за погоды и завозных кормов для животных

08:30 20.09.2024 (обновлено: 08:37 20.09.2024)
 
© Dmitry MakeevНа городском рынке в Джанкое
На городском рынке в Джанкое
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Жаркое засушливое лето, а также необходимость приобретать в других регионах страны компоненты кормов для животных, увеличивают себестоимость мяса в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врио министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова.
"Отсутствие осадков и высокие температуры воздуха повлияли на формирование кормовой базы. А это серьезный момент для развития животноводства, учитывая, что в Крыму есть проблемы с обеспечением отрасли животноводства сочными кормами", - отметила Зарединова.
При этом, несмотря на то, что сухая и жаркая погода повлияла на обеспечение животноводческих хозяйств Крыма кормовой базой, в целом на сегодняшний день существенных проблем нет, говорить о том, что в животноводстве возникла какая-то "критичная ситуация" не приходится, поскольку у всех организованных предприятий есть переходящие остатки по кормовой базе. "Радужных показателей нет, но все стабильно и хорошо", заверила Зарединова.
Погодные условия лета повлияли на продуктивность животных, в частности, на яйценоскость кур. Но некоторое снижение показателей актуально только для небольших хозяйств, для частного сектора, поскольку "физические лица не всегда имеют возможность обеспечить комфортные условия для содержания того или иного поголовья". Тогда как в "организованном секторе", в животноводческих комплексах, в фермерских хозяйствах, где созданы все условия, чтобы животные жили в комфортной среде и были продуктивными", отметила представитель профильного министерства.
"Критично на экономические показатели в отрасли погодные условия никак не повлияют", - добавила она.
По ее словам, в основном все животноводческие предприятия Крыма имеют свою кормовую базу, выращивают корма. Однако в рационе животных есть и другие компоненты, которые приходится приобретать – витамины, аминокислоты, шроты, что является основным фактором для формирования себестоимости животноводческой продукции, поскольку логистические затраты играют существенную роль в этом.
"У нас нет проблем с приобретением зерна. В Крыму проблема животноводства именно с завозными компонентами для обеспечение полноценного рациона питания для животных", - добавила врио министра.
Ранее сообщалось, что каждую неделю, по официальным данным Росстата, цены на говядину в России в среднем повышаются на 0,1 процента.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Рост экономики Крыма: общая картина в цифрах Крымстата
Путин поручил увеличить показатели производства сельхозпродукции
Подорожает ли растительное масло: в Крыму снизился урожай подсолнечника
Как ученые обеспечивают продовольственную безопасность Крыма
Продажа мяса в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
10 сентября, 18:07Эксклюзивы РИА Новости Крым
Не мраморная, а золотая: почему в Крыму растут цены на говядину
 
КрымМинсельхоз КрымаАлиме ЗарединоваМясоЦены на мясо в КрымуЦены на куриное мясоНовости КрымаСельское хозяйство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:51Из горящей многоэтажки в Симферополе эвакуировали 32 человека
08:43В Крыму ответили Польше на предложение передать полуостров под мандат ООН
08:30Что влияет на стоимость мяса в Крыму
08:16Крымский мост сейчас: данные на утро пятницы
08:05"Крым нам родной" - глава Херсонской облдумы о помощи регионов России
07:43Сотни взрывов на Украине: повреждены объекты инфраструктуры
07:36Отключение света в Севастополе в пятницу: список адресов
07:02В Приморье проходят совместные учения военных России и Лаоса "Ларос-2024"
06:38Главный по здоровью: как нарком Семашко открыл курорты Крыма для всех
06:02Заявление Турции о Крыме – какие цели преследует Эрдоган
00:01Какую погоду принесет в пятницу в Крым Азорский антициклон
00:00Какой сегодня праздник: 20 сентября
23:55Полицейского из Севастополя обвиняют в покушении на убийство
22:30Главное за день: 19 сентября
22:03Главные новости Крыма: 19 сентября
21:43Россия предвидела угрозу ударов дальнобойными ракетами – мнение
21:16Доноры костного мозга в Крыму: в Центре крови рассказали о трудностях
20:54В Крыму появились новые мошенники под видом сотрудников "Крымэнерго"
20:32Два района Евпатории 20 сентября останутся без воды
20:06В Крыму сельское хозяйство получает 3 миллиарда рублей поддержки в год
Лента новостейМолния