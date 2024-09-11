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Путин поручил увеличить показатели производства сельхозпродукции

Путин поручил увеличить показатели производства сельхозпродукции - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Путин поручил увеличить показатели производства сельхозпродукции

Производство сельскохозяйственной продукции к 2030 году необходимо увеличить на четверть по сравнению с показателями 2021 года, а также нарастить в полтора раза РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T16:46

2024-09-11T16:46

2024-09-11T16:47

урожай

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сельское хозяйство

экспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Производство сельскохозяйственной продукции к 2030 году необходимо увеличить на четверть по сравнению с показателями 2021 года, а также нарастить в полтора раза экспорт. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, сказал в пресс-центре РИА Новости Крым член президиума РАН, академик РАН, доктор технических наук Юрий Лачуга.Так, по его словам, если в истекшем 2023 году Россия экспортировала сельскохозяйственной продукции на $45 миллиардов и завезла сельскохозяйственных товаров на $35 миллиардов, то к 2030 году президентом поставлена задача по экспортным показателям выйти на уровень $90 миллиардов."Это размах как в целом для России, так и для Крыма в том числе", – отметил академик, уточнив, что в основе достижения этих целей сегодня стоит фундаментальная наука.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщал, что правительство России за 10 лет направило на развитие сельского хозяйства республики 24 миллиарда рублей. Это позволило увеличить площади садов и виноградников и в разы поднять темпы производства сельхозпродукции.Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк ранее сообщил, что объем господдержки агропромышленного комплекса региона в 2023 году по сравнению с годом ранее увеличился почти на 78% – почти до 3,5 миллиардов рублей. А объем инвестиций в агропромышленный комплекс республики увеличился в полтора раза и составил 8,3 миллиарда рублей. Также за прошлый год в Крыму заложили три тысячи гектаров новых садов и виноградников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил обеспечить аграриев газом по регулируемым ценамАграрии Херсонской области получат 1 млрд рублей господдержки в этом годуВсе быстро развивается: фермеры Запорожской области о работе по закону РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

урожай, владимир путин (политик), россия, новости, ран, продовольственная безопасность, сельское хозяйство, экспорт