Путин поручил увеличить показатели производства сельхозпродукции
Путиным поставлена задача по экспорту сельхозпродукции выйти на уровень $90 миллиардов
16:46 11.09.2024 (обновлено: 16:47 11.09.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУборка зерновых в Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Производство сельскохозяйственной продукции к 2030 году необходимо увеличить на четверть по сравнению с показателями 2021 года, а также нарастить в полтора раза экспорт. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, сказал в пресс-центре РИА Новости Крым член президиума РАН, академик РАН, доктор технических наук Юрий Лачуга.
"Президент России Владимир Путин сказал, что к 2030 году мы должны на четверть, по сравнению с данными 2021 года, увеличить производство сельскохозяйственной продукции, а также в полтора раза увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции", – сказал Лачуга.
Так, по его словам, если в истекшем 2023 году Россия экспортировала сельскохозяйственной продукции на $45 миллиардов и завезла сельскохозяйственных товаров на $35 миллиардов, то к 2030 году президентом поставлена задача по экспортным показателям выйти на уровень $90 миллиардов.
"Это размах как в целом для России, так и для Крыма в том числе", – отметил академик, уточнив, что в основе достижения этих целей сегодня стоит фундаментальная наука.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщал, что правительство России за 10 лет направило на развитие сельского хозяйства республики 24 миллиарда рублей. Это позволило увеличить площади садов и виноградников и в разы поднять темпы производства сельхозпродукции.
Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк ранее сообщил, что объем господдержки агропромышленного комплекса региона в 2023 году по сравнению с годом ранее увеличился почти на 78% – почти до 3,5 миллиардов рублей. А объем инвестиций в агропромышленный комплекс республики увеличился в полтора раза и составил 8,3 миллиарда рублей. Также за прошлый год в Крыму заложили три тысячи гектаров новых садов и виноградников.
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