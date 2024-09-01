Рейтинг@Mail.ru
Все быстро развивается: фермеры Запорожской области о работе по закону РФ - РИА Новости Крым, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240901/vse-bystro-razvivaetsya-fermery-zaporozhskoy-oblasti-o-rabote-po-zakonu-rf-1139944429.html
Все быстро развивается: фермеры Запорожской области о работе по закону РФ
Все быстро развивается: фермеры Запорожской области о работе по закону РФ - РИА Новости Крым, 01.09.2024
Все быстро развивается: фермеры Запорожской области о работе по закону РФ
Большинство агропредприятий новых регионов РФ осознали экономическую выгоду работы по законам российского законодательства. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T19:31
2024-09-01T19:31
запорожская область
новости
агропромышленный комплекс (апк)
продовольственная безопасность
новые регионы россии
россия
животноводство
господдержка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/06/1119881517_0:21:1620:932_1920x0_80_0_0_7e34f0fc2392204175ebb9b1e797515d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Большинство агропредприятий новых регионов РФ осознали экономическую выгоду работы по законам российского законодательства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель директора крупного сельхозпредприятия в Запорожской области Борис Селютин.По его словам, те сельхозпредприятия, которые имеют необходимые разрешительные сертификаты на свою продукцию, пользуются программами отслеживания химикатов и удобрений, оформляют должным образом ветеринарные паспорта на скот и так далее, получают больше прибыли, нежели те хозяйства, которые стараются избежать соблюдения этих правил.Как в эфире радиостанции рассказал заместитель директора сельхозпредприятия, до сих пор в Запорожской области есть фермеры, не имеющие необходимых разрешений.По его словам, официальный рынок позволяет производителю выходить на мировые рынки сельхозпродукции. Кроме того, крупным сельхозпредприятиям дают очень большие квоты на вывоз зерна за рубеж.Он отметил поддержку, которую агропромышленному комплексу Запорожской области оказывает государство.Кроме того, предприятие, которым руководит Селютин, активно пользуется программами субсидирования.Есть определенные условия такой субсидии: заводчики крупного рогатого скота не могут сокращать поголовье дойного стада и должны регулярно сдавать отчеты.Резюмируя выгоды работы агробизнеса по всем нормам российских законов, Селютин отметил, что в настоящее время отрасль сельского хозяйства в экономике Запорожской области занимает от 50% до 70%.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии Запорожской области полностью интегрированы в агрокомплекс РоссииПутин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержкуКогда в Запорожской области заработает свободная экономическая зона
запорожская область
новые регионы россии
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/06/1119881517_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_7ef3df7b72bcf016b90a8d29bce95b75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, новости, агропромышленный комплекс (апк), продовольственная безопасность, новые регионы россии, россия, животноводство, господдержка
Все быстро развивается: фермеры Запорожской области о работе по закону РФ

Фермеры Запорожской области ощутили экономическую выгоду работы по российским законам

19:31 01.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖивотноводческая ферма
Животноводческая ферма - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Большинство агропредприятий новых регионов РФ осознали экономическую выгоду работы по законам российского законодательства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель директора крупного сельхозпредприятия в Запорожской области Борис Селютин.
По его словам, те сельхозпредприятия, которые имеют необходимые разрешительные сертификаты на свою продукцию, пользуются программами отслеживания химикатов и удобрений, оформляют должным образом ветеринарные паспорта на скот и так далее, получают больше прибыли, нежели те хозяйства, которые стараются избежать соблюдения этих правил.

"Местные сельхозпроизводители иногда говорят: зачем столько контроля? Для них это все в новинку и в диковинку. Но мы понимаем, что, не находясь в законодательном поле, мы тем самым себя обезоруживаем и не понимаем, куда идет развитие", – сказал Селютин.

Как в эфире радиостанции рассказал заместитель директора сельхозпредприятия, до сих пор в Запорожской области есть фермеры, не имеющие необходимых разрешений.
По его словам, официальный рынок позволяет производителю выходить на мировые рынки сельхозпродукции. Кроме того, крупным сельхозпредприятиям дают очень большие квоты на вывоз зерна за рубеж.
Он отметил поддержку, которую агропромышленному комплексу Запорожской области оказывает государство.

"Мы ежедневно производим 2,5 тонны молока. Молочная продукция полностью реализуется на территории Запорожской области, так как мы понимаем, что продовольственную безопасность региона надо обеспечивать. К нам в область приезжали компании из Адыгеи и предлагали сдавать молоко им, но мы сдаем на местный молокозавод", – отметил хозяйственник.

Кроме того, предприятие, которым руководит Селютин, активно пользуется программами субсидирования.
Есть определенные условия такой субсидии: заводчики крупного рогатого скота не могут сокращать поголовье дойного стада и должны регулярно сдавать отчеты.
Резюмируя выгоды работы агробизнеса по всем нормам российских законов, Селютин отметил, что в настоящее время отрасль сельского хозяйства в экономике Запорожской области занимает от 50% до 70%.

"Данные разнятся, так как все очень быстро развивается и даже статистика не успевает обновлять данные", – подытожил директор сельхозпредприятия.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Аграрии Запорожской области полностью интегрированы в агрокомплекс России
Путин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержку
Когда в Запорожской области заработает свободная экономическая зона
 
Запорожская областьНовостиАгропромышленный комплекс (АПК)Продовольственная безопасностьНовые регионы РоссииРоссияЖивотноводствоГосподдержка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:04Национально-культурную сербскую общину создали в Симферополе
20:47Усиление атак беспилотников ВСУ на регионы России: в чем причины – мнение
20:32В Симферополе убрали контейнеры для пластика: его негде перерабатывать
20:05Крымский мост в воскресенье вечером: актуальная информация
19:56Сферу образования Большой Ялты ждут перемены: что построят в регионе
19:31Все быстро развивается: фермеры Запорожской области о работе по закону РФ
19:10В школу как на праздник: как создать правильную мотивацию ребенку
18:43Осень вступает в свои права: прогноз погоды для Крыма на неделю
18:30"Они ближнего боя боятся": боец с позывным "Крым" о боевиках ВСУ
18:10Число раненых в Белгороде увеличилось – двое детей в тяжелом состоянии
17:47Иномарку зажало между грузовиками в ДТП на Кубани – три человека погибли
17:30В Черном море произошло землетрясение
17:16В Крыму женщине стало плохо на Чуфут-Кале – ее эвакуировали спасатели
17:04Крымский мост: обстановка после открытия движения
16:45В Крыму продлили ограничения на посещение заповедников
16:25Крымский мост: движение в направлении Керчи восстановлено
16:03Крымский мост: движение автотранспорта в направлении Керчи приостановлено
15:469 человек ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область – двое из них дети
15:40Град и шквалы накроют Крым
15:11Безопасный маршрут: как в Крыму подготовили дороги к учебному году
Лента новостейМолния