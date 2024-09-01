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Все быстро развивается: фермеры Запорожской области о работе по закону РФ

Все быстро развивается: фермеры Запорожской области о работе по закону РФ - РИА Новости Крым, 01.09.2024

Все быстро развивается: фермеры Запорожской области о работе по закону РФ

Большинство агропредприятий новых регионов РФ осознали экономическую выгоду работы по законам российского законодательства. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 01.09.2024

2024-09-01T19:31

2024-09-01T19:31

2024-09-01T19:31

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новости

агропромышленный комплекс (апк)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Большинство агропредприятий новых регионов РФ осознали экономическую выгоду работы по законам российского законодательства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель директора крупного сельхозпредприятия в Запорожской области Борис Селютин.По его словам, те сельхозпредприятия, которые имеют необходимые разрешительные сертификаты на свою продукцию, пользуются программами отслеживания химикатов и удобрений, оформляют должным образом ветеринарные паспорта на скот и так далее, получают больше прибыли, нежели те хозяйства, которые стараются избежать соблюдения этих правил.Как в эфире радиостанции рассказал заместитель директора сельхозпредприятия, до сих пор в Запорожской области есть фермеры, не имеющие необходимых разрешений.По его словам, официальный рынок позволяет производителю выходить на мировые рынки сельхозпродукции. Кроме того, крупным сельхозпредприятиям дают очень большие квоты на вывоз зерна за рубеж.Он отметил поддержку, которую агропромышленному комплексу Запорожской области оказывает государство.Кроме того, предприятие, которым руководит Селютин, активно пользуется программами субсидирования.Есть определенные условия такой субсидии: заводчики крупного рогатого скота не могут сокращать поголовье дойного стада и должны регулярно сдавать отчеты.Резюмируя выгоды работы агробизнеса по всем нормам российских законов, Селютин отметил, что в настоящее время отрасль сельского хозяйства в экономике Запорожской области занимает от 50% до 70%.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии Запорожской области полностью интегрированы в агрокомплекс РоссииПутин: аграрии в новых регионах получат всю необходимую поддержкуКогда в Запорожской области заработает свободная экономическая зона

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, новости, агропромышленный комплекс (апк), продовольственная безопасность, новые регионы россии, россия, животноводство, господдержка