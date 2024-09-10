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Не мраморная, а золотая: почему в Крыму растут цены на говядину - РИА Новости Крым, 10.09.2024
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Не мраморная, а золотая: почему в Крыму растут цены на говядину
Не мраморная, а золотая: почему в Крыму растут цены на говядину - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Не мраморная, а золотая: почему в Крыму растут цены на говядину
Каждую неделю, по официальным данным Росстата, цены на говядину в России в среднем повышаются на 0,1%. В крымских магазинах мякоть говядины высшего класса уже... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T18:07
2024-09-10T18:07
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цены на мясо в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Каждую неделю, по официальным данным Росстата, цены на говядину в России в среднем повышаются на 0,1%. В крымских магазинах мякоть говядины высшего класса уже стоит больше тысячи рублей за килограмм, вырезка – 1 150, гуляш - в среднем 750-800 рублей за килограмм.РИА Новости Крым поговорил со специалистами, чтобы выяснить, почему некогда вполне демократичная говядина постепенно становится деликатесом для россиян.Где в России самые золотые телятаДля сравнения цен, мы попросили наших читателей в некоторых регионах узнать стоимость говядины в магазинах у дома. Вот что у нас получилось:Цены на говядину в регионах РФБескостное мясо и гуляш – самые ходовые позиции – оказались самыми дорогими в Москве и Сочи. Цены на некоторые виды говяжьих стейков в столице доходят до двух тысяч и даже выше.Приближается к столичным расценкам и Белгород. Самая дешевая говядина была обнаружена в Воронеже – 550 рублей за килограмм.Крым расположился посередине. На рынке в Симферополе цена на бескостную говядину колеблется от 700 до 900 рублей, в зависимости от качества мяса. В одной из крупнейших торговых сетей мякоть стоит 750 рублей, гуляш – 800.Что говорят о ценах на говядину экспертыПовышение цен на говядину – это мировой тренд. Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале Национального союза мясопереработчиков (НСМ), мировой рынок говядины пребывает в стагнации. Сложные времена для производителей эксперты предсказывали еще в конце 2023 года – это было вызвано сокращением поголовья крупного рогатого скота, повышением затрат на производство, колебаниями валютного курса, повышением ставок по кредитам, ростом цен на корма и топливо.Снижение объемов экспорта продолжается в Европе (-1%), Новой Зеландии (-7%), Бразилии, США и Китае. При этом Соединенных Штатов кризис коснулся больше всего, поскольку эта страна является одним из крупнейших производителей говядины."Падение производства в США ниже среднего десятилетнего уровня в III квартале 2024 года и сохранение объемов ниже среднего уровня в 2025 году окажут значительное влияние на мировой рынок", - говорится в сообщении Союза.При этом цены на внутреннем рынке продолжают оставаться высокими. Это связано с тем, что Россия производит и экспортирует элитную говядину премиум-класса, а ввозит в страну продукцию более дешевого сегмента, цены на которую зависят от мировых тенденций.Станет ли говядина более доступнойПрямое государственное регулирование стоимости продовольственных товаров в России не предусмотрено законом, ответили на запрос РИА Новости Крым в министерстве промышленной политики республики. Однако в Крыму действуют социальные цены на товары первой необходимости, рекомендованные региональным минпромом. Приобрести такие продукты можно на ярмарках, в некоторых магазинах и на рынках. В мясной группе социальными товарами считаются куриная тушка, свинина и говядина (кроме бескостного мяса).Цены на социальную говядину и свинину в Крыму находятся на одном уровне с соседним Краснодарским краем. При этом стоимость свинины на 2,6%, а говядины – на 5,2% выше, чем в среднем по Южному Федеральному округу, говорится в ответе минпрома республики. Цены на тушку курицы, соответственно, более чем на 8% ниже краснодарских и примерно на одном уровне по ЮФО.При этом власти республики заключили специальное соглашение с торговыми сетями, которое направлено на стабилизацию розничных цен. В соответствии с ним, торговая наценка на социально значимые товары не должна превышать 5%. В минпроме ведут постоянный мониторинг исполнения этого соглашения.Читайте также на РИА Новости Крым:Дешевая капуста и дорогие помидоры: обзор цен на продукты в СимферополеИнфляция в Крыму ускорилась: какие товары подорожали больше всегоРост экономики Крыма: общая картина в цифрах Крымстата
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Ирина Камышева
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Не мраморная, а золотая: почему в Крыму растут цены на говядину

Цены на мясо в Крыму – обзор и сравнение с регионами ЮФО

18:07 10.09.2024
 
© РИА Новости КрымПродажа мяса в Симферополе
Продажа мяса в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости Крым
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Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Каждую неделю, по официальным данным Росстата, цены на говядину в России в среднем повышаются на 0,1%. В крымских магазинах мякоть говядины высшего класса уже стоит больше тысячи рублей за килограмм, вырезка – 1 150, гуляш - в среднем 750-800 рублей за килограмм.
РИА Новости Крым поговорил со специалистами, чтобы выяснить, почему некогда вполне демократичная говядина постепенно становится деликатесом для россиян.

Где в России самые золотые телята

Для сравнения цен, мы попросили наших читателей в некоторых регионах узнать стоимость говядины в магазинах у дома. Вот что у нас получилось:
Стоимость говядины в регионах России и в КрымуСтоимость говядины в регионах России и в Крыму

Цены на говядину в регионах РФ

Бескостное мясо и гуляш – самые ходовые позиции – оказались самыми дорогими в Москве и Сочи. Цены на некоторые виды говяжьих стейков в столице доходят до двух тысяч и даже выше.
© РИА Новости КрымСтоимость 400 граммов фасованной говядины в Сочи
Стоимость 400 граммов фасованной говядины в Сочи
1 из 3
Стоимость 400 граммов фасованной говядины в Сочи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтоимость 280 граммов говяжьего "Чак ролл стейка" в Москве
Стоимость 280 граммов говяжьего Чак ролл стейка в Москве
2 из 3
Стоимость 280 граммов говяжьего "Чак ролл стейка" в Москве
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтоимость расфасованной по 400 граммов говядины в Москве
Стоимость расфасованной по 400 граммов говядины в Москве
3 из 3
Стоимость расфасованной по 400 граммов говядины в Москве
© РИА Новости Крым
1 из 3
Стоимость 400 граммов фасованной говядины в Сочи
© РИА Новости Крым
2 из 3
Стоимость 280 граммов говяжьего "Чак ролл стейка" в Москве
© РИА Новости Крым
3 из 3
Стоимость расфасованной по 400 граммов говядины в Москве
© РИА Новости Крым
Приближается к столичным расценкам и Белгород.
© РИА Новости КрымСтоимость говядины в Белгороде
Стоимость говядины в Белгороде - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости Крым
Стоимость говядины в Белгороде
Самая дешевая говядина была обнаружена в Воронеже – 550 рублей за килограмм.
Крым расположился посередине. На рынке в Симферополе цена на бескостную говядину колеблется от 700 до 900 рублей, в зависимости от качества мяса. В одной из крупнейших торговых сетей мякоть стоит 750 рублей, гуляш – 800.
© РИА Новости КрымПродажа мяса в Симферополе
Продажа мяса в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости Крым
Продажа мяса в Симферополе

Что говорят о ценах на говядину эксперты

Повышение цен на говядину – это мировой тренд. Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале Национального союза мясопереработчиков (НСМ), мировой рынок говядины пребывает в стагнации. Сложные времена для производителей эксперты предсказывали еще в конце 2023 года – это было вызвано сокращением поголовья крупного рогатого скота, повышением затрат на производство, колебаниями валютного курса, повышением ставок по кредитам, ростом цен на корма и топливо.
Снижение объемов экспорта продолжается в Европе (-1%), Новой Зеландии (-7%), Бразилии, США и Китае. При этом Соединенных Штатов кризис коснулся больше всего, поскольку эта страна является одним из крупнейших производителей говядины.
"Падение производства в США ниже среднего десятилетнего уровня в III квартале 2024 года и сохранение объемов ниже среднего уровня в 2025 году окажут значительное влияние на мировой рынок", - говорится в сообщении Союза.
Для России результаты первого полугодия 2024 года оказались более оптимистичными, чем ожидалось. Она вошла в топ-10 мировых производителей говядины с долей 2,8% рынка, выпуск продукции достиг 1,7 млн тонн.
При этом цены на внутреннем рынке продолжают оставаться высокими. Это связано с тем, что Россия производит и экспортирует элитную говядину премиум-класса, а ввозит в страну продукцию более дешевого сегмента, цены на которую зависят от мировых тенденций.
© РИА Новости КрымПродажа мяса в Симферополе
Продажа мяса в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости Крым
Продажа мяса в Симферополе

Станет ли говядина более доступной

Прямое государственное регулирование стоимости продовольственных товаров в России не предусмотрено законом, ответили на запрос РИА Новости Крым в министерстве промышленной политики республики.
Однако в Крыму действуют социальные цены на товары первой необходимости, рекомендованные региональным минпромом. Приобрести такие продукты можно на ярмарках, в некоторых магазинах и на рынках. В мясной группе социальными товарами считаются куриная тушка, свинина и говядина (кроме бескостного мяса).
© РИА Новости КрымПродажа мяса в Симферополе
Продажа мяса в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости Крым
Продажа мяса в Симферополе
Цены на социальную говядину и свинину в Крыму находятся на одном уровне с соседним Краснодарским краем. При этом стоимость свинины на 2,6%, а говядины – на 5,2% выше, чем в среднем по Южному Федеральному округу, говорится в ответе минпрома республики. Цены на тушку курицы, соответственно, более чем на 8% ниже краснодарских и примерно на одном уровне по ЮФО.

"На мясо говядины (кроме бескостного) в августе относительно января текущего года рост составил 8,9%, что в первую очередь связано с удорожанием транспортных услуг, ростом цен на горюче-смазочные материалы, энергоресурсы, увеличением затрат на производство. Рост курса валют также повлек за собой повышение цен на импортные ветеринарные препараты, запчасти и комплектующие", - говорится в тексте сообщения.

© РИА Новости КрымПродажа мяса в Симферополе
Продажа мяса в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости Крым
Продажа мяса в Симферополе
При этом власти республики заключили специальное соглашение с торговыми сетями, которое направлено на стабилизацию розничных цен. В соответствии с ним, торговая наценка на социально значимые товары не должна превышать 5%. В минпроме ведут постоянный мониторинг исполнения этого соглашения.
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