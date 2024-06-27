https://crimea.ria.ru/20240627/rost-ekonomiki-kryma-obschaya-kartina-v-tsifrakh-krymstata-1138391410.html

Рост экономики Крыма: общая картина в цифрах Крымстата

Рост экономики Крыма: общая картина в цифрах Крымстата - РИА Новости Крым, 27.06.2024

Рост экономики Крыма: общая картина в цифрах Крымстата

Какие показатели свидетельствуют о росте экономики Крыма и его привлекательности, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель руководителя Управления РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T07:56

2024-06-27T07:56

2024-06-27T07:56

статистика

людмила петруненко

крымстат

экономика

экономика крыма

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130911435_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_47f3e12c188f27e2a3088316091661db.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Какие показатели свидетельствуют о росте экономики Крыма и его привлекательности, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по РК и городу Севастополю Людмила Петруненко.Людмила Петруненко напомнила, что важный обобщающий показатель - оборот организаций. За первые четыре месяца 2024 года предприятия Крыма заработали 339 млрд рублей: прирост составил 15,1 процента. Каждый второй рубль заработан предприятиями рознично-оптовой торговли и по ремонту автотранспортных средств, а каждый четвертый рубль - предприятиями обрабатывающей промышленности.Людмила Петруненко также сообщила, что предприятия оптовой торговли за январь-апрель заработали в казну 131 млрд рублей. 145 млрд рублей заработали предприятия розничной торговли. Также отмечен прирост по грузообороту и перевозке пассажиров.Прирост отмечается и в сфере строительства. При этом само население построило порядка 3,5 тысяч жилых домов. В эксплуатацию введено около 5 тысяч новых квартир.Кроме того, в Крымстате посчитали, какие продукты чаще всего покупали с начала года потребители: молоко, хлеб, чай и мясо. Также с января по апрель увеличилась продажа гаджетов, автомобилей, стройматериалов.Читайте также на РИА Новости Крым:Около 18 млрд рублей инвестируют в инфраструктурные проекты КрымаСколько денег в экономику Крыма вложили частные инвесторыКрым вошел в ТОП регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

статистика, людмила петруненко, крымстат, экономика, экономика крыма, крым, новости крыма