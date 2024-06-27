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Рост экономики Крыма: общая картина в цифрах Крымстата
Рост экономики Крыма: общая картина в цифрах Крымстата - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Рост экономики Крыма: общая картина в цифрах Крымстата
Какие показатели свидетельствуют о росте экономики Крыма и его привлекательности, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель руководителя Управления РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T07:56
2024-06-27T07:56
2024-06-27T07:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Какие показатели свидетельствуют о росте экономики Крыма и его привлекательности, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по РК и городу Севастополю Людмила Петруненко.Людмила Петруненко напомнила, что важный обобщающий показатель - оборот организаций. За первые четыре месяца 2024 года предприятия Крыма заработали 339 млрд рублей: прирост составил 15,1 процента. Каждый второй рубль заработан предприятиями рознично-оптовой торговли и по ремонту автотранспортных средств, а каждый четвертый рубль - предприятиями обрабатывающей промышленности.Людмила Петруненко также сообщила, что предприятия оптовой торговли за январь-апрель заработали в казну 131 млрд рублей. 145 млрд рублей заработали предприятия розничной торговли. Также отмечен прирост по грузообороту и перевозке пассажиров.Прирост отмечается и в сфере строительства. При этом само население построило порядка 3,5 тысяч жилых домов. В эксплуатацию введено около 5 тысяч новых квартир.Кроме того, в Крымстате посчитали, какие продукты чаще всего покупали с начала года потребители: молоко, хлеб, чай и мясо. Также с января по апрель увеличилась продажа гаджетов, автомобилей, стройматериалов.Читайте также на РИА Новости Крым:Около 18 млрд рублей инвестируют в инфраструктурные проекты КрымаСколько денег в экономику Крыма вложили частные инвесторыКрым вошел в ТОП регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности
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статистика, людмила петруненко, крымстат, экономика, экономика крыма, крым, новости крыма
Рост экономики Крыма: общая картина в цифрах Крымстата
Крымстат озвучил показатели роста экономики региона и его привлекательности
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Какие показатели свидетельствуют о росте экономики Крыма и его привлекательности, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по РК и городу Севастополю Людмила Петруненко.
"За первые три месяца этого года инвестиций (показатель, который говорит о привлекательности региона) использовано на 38 млрд рублей. Прирост составил 2,7 процентов. Каждый второй рубль вложен в здания, сооружения, а каждый третий – в машины, оборудование, инструменты", - сообщила заместитель руководителя Крымстата.
Людмила Петруненко напомнила, что важный обобщающий показатель - оборот организаций. За первые четыре месяца 2024 года предприятия Крыма заработали 339 млрд рублей: прирост составил 15,1 процента.
Каждый второй рубль заработан предприятиями рознично-оптовой торговли и по ремонту автотранспортных средств, а каждый четвертый рубль - предприятиями обрабатывающей промышленности.
"У нас 61 процент прибыльных предприятий. Объем прибыли составил свыше 10 млрд рублей. Положительный результат в экономику Крыма внесли прежде всего предприятия промышленности и оптово-розничной торговли", - отметила заместитель руководителя Крымстата.
Людмила Петруненко также сообщила, что предприятия оптовой торговли за январь-апрель заработали в казну 131 млрд рублей.
145 млрд рублей заработали предприятия розничной торговли. Также отмечен прирост по грузообороту и перевозке пассажиров.
"За четыре месяца перевезено около 49 миллионов пассажиров, прирост составил 13 процентов. Это говорит об активности населения внутри республики", - отмечают в Крымстате.
Прирост отмечается и в сфере строительства. При этом само население построило порядка 3,5 тысяч жилых домов. В эксплуатацию введено около 5 тысяч новых квартир.
Кроме того, в Крымстате посчитали, какие продукты чаще всего покупали с начала года потребители: молоко, хлеб, чай и мясо. Также с января по апрель увеличилась продажа гаджетов, автомобилей, стройматериалов.
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