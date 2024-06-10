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Около 18 млрд рублей инвестируют в инфраструктурные проекты Крыма - РИА Новости Крым, 10.06.2024
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Около 18 млрд рублей инвестируют в инфраструктурные проекты Крыма
Около 18 млрд рублей инвестируют в инфраструктурные проекты Крыма - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Около 18 млрд рублей инвестируют в инфраструктурные проекты Крыма
На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме РНКБ и холдинг "АйСи Групп" подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T12:54
2024-06-10T12:54
крым
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экономика крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме РНКБ и холдинг "АйСи Групп" подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию складской и транспортной инфраструктуры для обеспечения продовольственной безопасности Республики Крым, сообщает пресс-служба банка.Отмечается, что размер инвестиций, планируемых к вложению в реализацию инвестиционного проекта, составит ориентировочно 18 миллиардов рублей, создается более 3 тысяч рабочих мест.В рамках проекта инвестор строит логистический комплекс в селе Трудовое Симферопольского района общей площадью 77 тысяч квадратных метров. Он предназначен для хранения продуктов питания в нескольких температурных режимах – от заморозки до обычного сухого хранения. Проектируемая мощность – 13 тысяч тонн продукции в сутки. Помимо площадей для хранения комплекс включает в себя всю складскую инфраструктуру, в том числе объекты энергоснабжения, КПП, подъездные пути и парковки более чем на 400 машино-мест.Оптово-розничный центр построят в селе Укромное Симферопольского района общей площадью 17,5 гектаров. По проекту в центре будут складские помещения класса "В" для мультитемпературного хранения продуктов питания от +18 до -27 градусов, склад сухого хранения, зона общественного питания, здание торгового комплекса и зона для частной торговли с автомобилей на 1,6 тысячи мест, парковка для крупнотоннажного транспорта, офисные помещения для сотрудников и арендаторов.Строительство и запуск обоих объектов запланирован на 2025 год.Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://crimea.ria.ru/20240605/skolko-deneg-v-ekonomiku-kryma-vlozhili-chastnye-investory-1137864839.html
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крым, рнкб (пао), пмэф, инвестиции, инфраструктура, продовольственная безопасность крыма, новости крыма, экономика крыма

Около 18 млрд рублей инвестируют в инфраструктурные проекты Крыма

12:54 10.06.2024
 
© Фото предоставлено пресс-службой РНКБВ рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума РНКБ и холдинг "АйСи Групп" подписали меморандум о сотрудничестве
В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума РНКБ и холдинг АйСи Групп подписали меморандум о сотрудничестве
© Фото предоставлено пресс-службой РНКБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме РНКБ и холдинг "АйСи Групп" подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию складской и транспортной инфраструктуры для обеспечения продовольственной безопасности Республики Крым, сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что размер инвестиций, планируемых к вложению в реализацию инвестиционного проекта, составит ориентировочно 18 миллиардов рублей, создается более 3 тысяч рабочих мест.
В рамках проекта инвестор строит логистический комплекс в селе Трудовое Симферопольского района общей площадью 77 тысяч квадратных метров. Он предназначен для хранения продуктов питания в нескольких температурных режимах – от заморозки до обычного сухого хранения. Проектируемая мощность – 13 тысяч тонн продукции в сутки. Помимо площадей для хранения комплекс включает в себя всю складскую инфраструктуру, в том числе объекты энергоснабжения, КПП, подъездные пути и парковки более чем на 400 машино-мест.
Оптово-розничный центр построят в селе Укромное Симферопольского района общей площадью 17,5 гектаров. По проекту в центре будут складские помещения класса "В" для мультитемпературного хранения продуктов питания от +18 до -27 градусов, склад сухого хранения, зона общественного питания, здание торгового комплекса и зона для частной торговли с автомобилей на 1,6 тысячи мест, парковка для крупнотоннажного транспорта, офисные помещения для сотрудников и арендаторов.
"Появление в Крыму крупного логистического и оптово-розничного центра будет способствовать не только повышению продуктовой безопасности, но и развитию розничной торговли в регионе. Помимо создания тысяч новых рабочих мест, реализация проектов позволит увеличить доход местных бюджетов за счет значительных налоговых поступлений", - приводит пресс-служба слова председателя правления РНКБ Михаила Якунина.
Строительство и запуск обоих объектов запланирован на 2025 год.
Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Стройка - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
5 июня, 13:08
Сколько денег в экономику Крыма вложили частные инвесторы
КрымРНКБ (ПАО)ПМЭФИнвестицииИнфраструктураПродовольственная безопасность КрымаНовости КрымаЭкономика Крыма
 
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