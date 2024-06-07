https://crimea.ria.ru/20240607/krym-voshel-v-top-regionov-liderov-po-investitsionnoy-privlekatelnosti-1137931260.html
Крым вошел в ТОП регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности
Крым вошел в ТОП регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Крым вошел в ТОП регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности
Крым вошел в первую пятерку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T11:44
2024-06-07T11:44
2024-06-07T11:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Крым вошел в первую пятерку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, лучшие регионы попадают в рейтинг, если соответствуют 70 показателям в четырех направлениях: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, а также поддержка малого и среднего предпринимательства.Он отметил, что в республике реализуется более 1400 инвестпроектов. За 10 лет в экономику привлечено более 1,7 трлн рублей инвестиций в основной капитал, в том числе 1 трлн рублей внебюджетных вложений. Все это стало возможным благодаря внедрению элементов регионального инвестиционного стандарта и созданным благоприятным условиям для развития инвестиционной деятельности, подчеркнул Аксенов.В рамках Петербургского международного экономического форума власти Крыма заключили меморандумы о реализации инвестпроектов по строительству новых жилых комплексов в Ялте и Евпатории на общую сумму порядка 5,4 миллиарда рублей.Всего в рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов, предлагающих реализацию проектов в жилищном строительстве и курортно-туристической сфере, на общую сумму 41,4 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая точка притяжения: в Коктебеле воплотят инвестпроект за полмиллиардаВ Крыму планируют создать курорт на водохранилище за 28 миллиардов рублейНазваны сроки презентации новой программы развития экономики Крыма
https://crimea.ria.ru/20240402/ne-nuzhen-nam-bereg-turetskiy-v-zapadnom-krymu-postroyat-unikalnyy-kurort-1136236331.html
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крым, сергей аксенов, инвестиции, экономика, россия, новости крыма, крымский бизнес, бизнес
Крым вошел в ТОП регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности
Крым занял 5 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах
11:44 07.06.2024 (обновлено: 11:45 07.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Крым вошел в первую пятерку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, лучшие регионы попадают в рейтинг, если соответствуют 70 показателям в четырех направлениях: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, а также поддержка малого и среднего предпринимательства.
"Крым сохраняет статус одного из самых инвестиционно-привлекательных российских регионов. По итогам года республика заняла пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, ключевом рейтинге нашей страны", - написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Он отметил, что в республике реализуется более 1400 инвестпроектов. За 10 лет в экономику привлечено более 1,7 трлн рублей инвестиций в основной капитал, в том числе 1 трлн рублей внебюджетных вложений. Все это стало возможным благодаря внедрению элементов регионального инвестиционного стандарта и созданным благоприятным условиям для развития инвестиционной деятельности, подчеркнул Аксенов.
В рамках Петербургского международного экономического форума власти Крыма заключили меморандумы
о реализации инвестпроектов по строительству новых жилых комплексов в Ялте и Евпатории на общую сумму порядка 5,4 миллиарда рублей.
Всего в рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов, предлагающих реализацию проектов в жилищном строительстве и курортно-туристической сфере, на общую сумму 41,4 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.
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