Рейтинг@Mail.ru
Миллиарды вложений: в двух городах Крыма у моря построят жилые комплексы - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240605/milliardy-vlozheniy-v-dvukh-gorodakh-kryma-u-morya-postroyat-zhilye-kompleksy-1137886821.html
Миллиарды вложений: в двух городах Крыма у моря построят жилые комплексы
Миллиарды вложений: в двух городах Крыма у моря построят жилые комплексы - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Миллиарды вложений: в двух городах Крыма у моря построят жилые комплексы
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) власти Крыма заключили меморандумы о реализации инвестпроектов по строительству новых жилых... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T21:10
2024-06-05T21:10
пмэф
эксклюзивы риа новости крым
жилье в крыму
новости
новости крыма
строительство
инвестиции
ялта
евпатория
ирина кивико
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/08/1121359987_0:297:3082:2031_1920x0_80_0_0_04e79a91087a6bce4c993a051ff5cb3e.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) власти Крыма заключили меморандумы о реализации инвестпроектов по строительству новых жилых комплексов в Ялте и Евпатории на общую сумму порядка 5,4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.В Ялте компания "Специализированный застройщик "Ялтинский" намерена возвести два дома высотой 9 и 16 этажей.Он также отметил, что квартиры в этом жилом комплексе можно будет использовать с целью решения актуальных для Ялты проблем – в частности, таких как расселение из аварийного жилья и обеспечение квартирами детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения.Объем вложений в строительство многофункционального жилого комплекса в Евпатории оценивается в 3,9 млрд рублей.XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов, предлагающих реализацию проектов в жилищном строительстве и курортно-туристической сфере, на общую сумму 41,4 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая точка притяжения: в Коктебеле воплотят инвестпроект за полмиллиардаВ Крыму планируют создать курорт на водохранилище за 28 миллиардов рублейНазваны сроки презентации новой программы развития экономики Крыма
ялта
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/08/1121359987_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_a1bdbe0c74d0025db44786aea4a34052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пмэф, жилье в крыму, новости, новости крыма, строительство, инвестиции, ялта, евпатория, ирина кивико
Миллиарды вложений: в двух городах Крыма у моря построят жилые комплексы

Более 5 миллиардов рублей вложат инвесторы в новые жилые комплексы в Ялте и Евпатории

21:10 05.06.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМногоэтажный жилой дом
Многоэтажный жилой дом - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) власти Крыма заключили меморандумы о реализации инвестпроектов по строительству новых жилых комплексов в Ялте и Евпатории на общую сумму порядка 5,4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.
В Ялте компания "Специализированный застройщик "Ялтинский" намерена возвести два дома высотой 9 и 16 этажей.
"Земельный участок под строительство пока не сформирован, рассматривается вариант выделения участка площадью 1,7 гектара. В целом планируется инвестировать порядка 1,5 миллиарда рублей. Срок реализации – до 5 лет. Основные параметры строительства будут определяться в соответствии с региональными нормами градостроительства и проектирования", рассказал РИА Новости Крым гендиректор компании-инвестора Егор Демин.
Он также отметил, что квартиры в этом жилом комплексе можно будет использовать с целью решения актуальных для Ялты проблем – в частности, таких как расселение из аварийного жилья и обеспечение квартирами детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения.
Объем вложений в строительство многофункционального жилого комплекса в Евпатории оценивается в 3,9 млрд рублей.

"ЖК в Евпатории обеспечит комфортное проживание для большого количества семей. Особое внимание в проекте уделено объектам благоустройства, которые должны придать новому микрорайону уникальный архитектурный облик", – отметила вице-премьер Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико.

XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".
В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов, предлагающих реализацию проектов в жилищном строительстве и курортно-туристической сфере, на общую сумму 41,4 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новая точка притяжения: в Коктебеле воплотят инвестпроект за полмиллиарда
В Крыму планируют создать курорт на водохранилище за 28 миллиардов рублей
Названы сроки презентации новой программы развития экономики Крыма
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымПМЭФЖилье в КрымуНовостиНовости КрымаСтроительствоИнвестицииЯлтаЕвпаторияИрина Кивико
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:15Главное за день: 5 июня
23:01Ядерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружие
22:55Россия и Сирия начали учения в Средиземном море - Минобороны
22:39Благополучие европейцев находится в зоне риска – Путин
22:32ВСУ пытались атаковать газоперекачивающую станцию в Черном море
22:30Главные новости Крыма: 5 июня
22:06Удары вглубь России – Путин пообещал Западу серьезные проблемы
21:56Ряд регионов России захотели открыть в Крыму свои бизнес-миссии
21:40Путин назвал потери российской армии в конфликте на Украине
21:32Музей Пушкина в Гурзуфе получит более 300 миллионов рублей на развитие
21:28Путин назвал истинную цель США на Украине
21:23На избавление от Зеленского может потребоваться год — Путин
21:10Миллиарды вложений: в двух городах Крыма у моря построят жилые комплексы
20:57Трамп или Байден: Путин рассказал о более предсказуемом для РФ главе США
20:33Где в Симферополе появятся новые школы и детские сады
20:11В Керчи построят жилой комплекс и рекреационный центр за 7,5 миллиардов
19:45В Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегрева
19:31Новая поликлиника в Симферополе за 800 миллионов – когда достроят
19:10Фестиваль "Таврида.АРТ" в Крыму: что ждет участников
18:45Новая точка притяжения: в Коктебеле воплотят инвестпроект за полмиллиарда
Лента новостейМолния