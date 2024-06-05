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Миллиарды вложений: в двух городах Крыма у моря построят жилые комплексы
Миллиарды вложений: в двух городах Крыма у моря построят жилые комплексы - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Миллиарды вложений: в двух городах Крыма у моря построят жилые комплексы
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) власти Крыма заключили меморандумы о реализации инвестпроектов по строительству новых жилых... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T21:10
2024-06-05T21:10
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) власти Крыма заключили меморандумы о реализации инвестпроектов по строительству новых жилых комплексов в Ялте и Евпатории на общую сумму порядка 5,4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.В Ялте компания "Специализированный застройщик "Ялтинский" намерена возвести два дома высотой 9 и 16 этажей.Он также отметил, что квартиры в этом жилом комплексе можно будет использовать с целью решения актуальных для Ялты проблем – в частности, таких как расселение из аварийного жилья и обеспечение квартирами детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения.Объем вложений в строительство многофункционального жилого комплекса в Евпатории оценивается в 3,9 млрд рублей.XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов, предлагающих реализацию проектов в жилищном строительстве и курортно-туристической сфере, на общую сумму 41,4 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая точка притяжения: в Коктебеле воплотят инвестпроект за полмиллиардаВ Крыму планируют создать курорт на водохранилище за 28 миллиардов рублейНазваны сроки презентации новой программы развития экономики Крыма
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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пмэф, жилье в крыму, новости, новости крыма, строительство, инвестиции, ялта, евпатория, ирина кивико
Миллиарды вложений: в двух городах Крыма у моря построят жилые комплексы
Более 5 миллиардов рублей вложат инвесторы в новые жилые комплексы в Ялте и Евпатории
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) власти Крыма заключили меморандумы о реализации инвестпроектов по строительству новых жилых комплексов в Ялте и Евпатории на общую сумму порядка 5,4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости Крым
с места события.
В Ялте компания "Специализированный застройщик "Ялтинский" намерена возвести два дома высотой 9 и 16 этажей.
"Земельный участок под строительство пока не сформирован, рассматривается вариант выделения участка площадью 1,7 гектара. В целом планируется инвестировать порядка 1,5 миллиарда рублей. Срок реализации – до 5 лет. Основные параметры строительства будут определяться в соответствии с региональными нормами градостроительства и проектирования", –
рассказал РИА Новости Крым
гендиректор компании-инвестора Егор Демин.
Он также отметил, что квартиры в этом жилом комплексе можно будет использовать с целью решения актуальных для Ялты проблем – в частности, таких как расселение из аварийного жилья и обеспечение квартирами детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения.
Объем вложений в строительство многофункционального жилого комплекса в Евпатории оценивается в 3,9 млрд рублей.
"ЖК в Евпатории обеспечит комфортное проживание для большого количества семей. Особое внимание в проекте уделено объектам благоустройства, которые должны придать новому микрорайону уникальный архитектурный облик", – отметила вице-премьер Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико.
XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".
В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов, предлагающих реализацию проектов в жилищном строительстве и курортно-туристической сфере, на общую сумму 41,4 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.
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