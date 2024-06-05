https://crimea.ria.ru/20240605/milliardy-vlozheniy-v-dvukh-gorodakh-kryma-u-morya-postroyat-zhilye-kompleksy-1137886821.html

Миллиарды вложений: в двух городах Крыма у моря построят жилые комплексы

Миллиарды вложений: в двух городах Крыма у моря построят жилые комплексы - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Миллиарды вложений: в двух городах Крыма у моря построят жилые комплексы

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) власти Крыма заключили меморандумы о реализации инвестпроектов по строительству новых жилых... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T21:10

2024-06-05T21:10

2024-06-05T21:10

пмэф

эксклюзивы риа новости крым

жилье в крыму

новости

новости крыма

строительство

инвестиции

ялта

евпатория

ирина кивико

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/08/1121359987_0:297:3082:2031_1920x0_80_0_0_04e79a91087a6bce4c993a051ff5cb3e.jpg

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) власти Крыма заключили меморандумы о реализации инвестпроектов по строительству новых жилых комплексов в Ялте и Евпатории на общую сумму порядка 5,4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.В Ялте компания "Специализированный застройщик "Ялтинский" намерена возвести два дома высотой 9 и 16 этажей.Он также отметил, что квартиры в этом жилом комплексе можно будет использовать с целью решения актуальных для Ялты проблем – в частности, таких как расселение из аварийного жилья и обеспечение квартирами детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения.Объем вложений в строительство многофункционального жилого комплекса в Евпатории оценивается в 3,9 млрд рублей.XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов, предлагающих реализацию проектов в жилищном строительстве и курортно-туристической сфере, на общую сумму 41,4 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая точка притяжения: в Коктебеле воплотят инвестпроект за полмиллиардаВ Крыму планируют создать курорт на водохранилище за 28 миллиардов рублейНазваны сроки презентации новой программы развития экономики Крыма

ялта

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пмэф, жилье в крыму, новости, новости крыма, строительство, инвестиции, ялта, евпатория, ирина кивико