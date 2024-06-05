https://crimea.ria.ru/20240605/nazvany-sroki-prezentatsii-novoy-programmy-razvitiya-ekonomiki-kryma-1137876965.html

Названы сроки презентации новой программы развития экономики Крыма

Названы сроки презентации новой программы развития экономики Крыма - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Названы сроки презентации новой программы развития экономики Крыма

Работа над формированием новой программы развития экономики Крыма на ближайшие 10 лет, которая будет учитывать нынешние реалии, завершится до 1 августа текущего РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T16:05

2024-06-05T16:05

2024-06-05T16:31

ирина кивико

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Работа над формированием новой программы развития экономики Крыма на ближайшие 10 лет, которая будет учитывать нынешние реалии, завершится до 1 августа текущего года. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила вице-премьер республики – министр финансов РК Ирина Кивико на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Задача поставлена такая: до 1 июля мы принимаем предложения от крымчан по национальным целям развития, а до 1 августа мы эту программу сформируем и презентуем. Документ будет утверждаться постановлением Совета министров республики", – сказала зампредседателя Совета министров Крыма.По словам Кивико, работа по формированию программы уже идет.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что правительство республики разработает программу развития экономики республики на ближайшее 10 лет с учетом специальной военной операции, логистических проблем и других факторов. По его словам, при формировании программы будут учитываться все детали для выявления сфер, которые вносят наибольший вклад в увеличение валового регионального продукта. И, как следствие, будет определена приоритетность их финансирования. Крымчане могут предложить свои идеи развития региона по семи национальным направлениям:– сохранение населения, укрепление здоровья и повышение уровня жизни людей, поддержка семьи;– обеспечение возможностей каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической и социально ответственной личности;– комфортная и безопасная среда для жизни;– экологическое благополучие;– устойчивая и динамичная экономика;– технологическое лидерство;– цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".Основная деловая программа форума разделена на четыре тематических блока, которые отвечают основной миссии форума по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России. Кроме того, участники форума обсудят российскую экономику, ключевые драйверы ее роста.В рамках ПМЭФ-2024 Крым подпишет шесть меморандумов и два соглашения на общую сумму порядка 40 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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