https://crimea.ria.ru/20240605/nazvany-sroki-prezentatsii-novoy-programmy-razvitiya-ekonomiki-kryma-1137876965.html
Названы сроки презентации новой программы развития экономики Крыма
Названы сроки презентации новой программы развития экономики Крыма - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Названы сроки презентации новой программы развития экономики Крыма
Работа над формированием новой программы развития экономики Крыма на ближайшие 10 лет, которая будет учитывать нынешние реалии, завершится до 1 августа текущего РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T16:05
2024-06-05T16:05
2024-06-05T16:31
ирина кивико
финансы
крым
новости
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пмэф
экономика
экономика крыма
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Работа над формированием новой программы развития экономики Крыма на ближайшие 10 лет, которая будет учитывать нынешние реалии, завершится до 1 августа текущего года. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила вице-премьер республики – министр финансов РК Ирина Кивико на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Задача поставлена такая: до 1 июля мы принимаем предложения от крымчан по национальным целям развития, а до 1 августа мы эту программу сформируем и презентуем. Документ будет утверждаться постановлением Совета министров республики", – сказала зампредседателя Совета министров Крыма.По словам Кивико, работа по формированию программы уже идет.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что правительство республики разработает программу развития экономики республики на ближайшее 10 лет с учетом специальной военной операции, логистических проблем и других факторов. По его словам, при формировании программы будут учитываться все детали для выявления сфер, которые вносят наибольший вклад в увеличение валового регионального продукта. И, как следствие, будет определена приоритетность их финансирования. Крымчане могут предложить свои идеи развития региона по семи национальным направлениям:– сохранение населения, укрепление здоровья и повышение уровня жизни людей, поддержка семьи;– обеспечение возможностей каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической и социально ответственной личности;– комфортная и безопасная среда для жизни;– экологическое благополучие;– устойчивая и динамичная экономика;– технологическое лидерство;– цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".Основная деловая программа форума разделена на четыре тематических блока, которые отвечают основной миссии форума по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России. Кроме того, участники форума обсудят российскую экономику, ключевые драйверы ее роста.В рамках ПМЭФ-2024 Крым подпишет шесть меморандумов и два соглашения на общую сумму порядка 40 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина кивико, финансы, крым, новости, новости крыма, пмэф, экономика, экономика крыма
Названы сроки презентации новой программы развития экономики Крыма
Новую программу развития экономики Крыма на 10 лет презентуют до 1 августа – власти
16:05 05.06.2024 (обновлено: 16:31 05.06.2024) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Работа над формированием новой программы развития экономики Крыма на ближайшие 10 лет, которая будет учитывать нынешние реалии, завершится до 1 августа текущего года. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым
сообщила вице-премьер республики – министр финансов РК Ирина Кивико на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Задача поставлена такая: до 1 июля мы принимаем предложения от крымчан по национальным целям развития, а до 1 августа мы эту программу сформируем и презентуем. Документ будет утверждаться постановлением Совета министров республики", – сказала зампредседателя Совета министров Крыма.
По словам Кивико, работа по формированию программы уже идет.
"Под каждую национальную цель созданы рабочие группы, в них вошли эксперты, производственники, ученые. Рассматриваем программу с учетом всех рисков, чтобы сделать ее не виртуальной или излишне оптимистичной, а реальной, объективно отражающей тенденции развития нашей экономики", – уточнила вице-премьер РК.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил
, что правительство республики разработает программу развития экономики республики на ближайшее 10 лет с учетом специальной военной операции, логистических проблем и других факторов. По его словам, при формировании программы будут учитываться все детали для выявления сфер, которые вносят наибольший вклад в увеличение валового регионального продукта. И, как следствие, будет определена приоритетность их финансирования.
Крымчане могут предложить свои идеи развития региона по семи национальным направлениям:
– сохранение населения, укрепление здоровья и повышение уровня жизни людей, поддержка семьи;
– обеспечение возможностей каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической и социально ответственной личности;
– комфортная и безопасная среда для жизни;
– экологическое благополучие;
– устойчивая и динамичная экономика;
– технологическое лидерство;
– цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.
XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".
Основная деловая программа форума разделена на четыре тематических блока, которые отвечают основной миссии форума по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России. Кроме того, участники форума обсудят российскую экономику, ключевые драйверы ее роста.
В рамках ПМЭФ-2024 Крым подпишет шесть меморандумов и два соглашения на общую сумму порядка 40 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.