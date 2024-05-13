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С учетом СВО: в Крыму разработают программу развития экономики на 10 лет - РИА Новости Крым, 13.05.2024
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С учетом СВО: в Крыму разработают программу развития экономики на 10 лет
С учетом СВО: в Крыму разработают программу развития экономики на 10 лет - РИА Новости Крым, 13.05.2024
С учетом СВО: в Крыму разработают программу развития экономики на 10 лет
Правительство Крыма планирует разработать программу развития экономики республики на ближайшее 10 лет с учетом специальной военной операции, логистических... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T18:01
2024-05-13T18:01
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Правительство Крыма планирует разработать программу развития экономики республики на ближайшее 10 лет с учетом специальной военной операции, логистических проблем и других факторов. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов."Особое внимание будет уделено отраслям, являющимся локомотивами крымской экономики. При формировании программы будут учитываться все детали для выявления сфер, которые вносят наибольший вклад в увеличение валового регионального продукта. И, как следствие, будет определена приоритетность их финансирования", – написал он в своем Telegram-канале.Аксенов отметил, что для Крыма важно продвигать те направления народного хозяйства, вложения в которые принесут наибольший экономический эффект.Рабочую группу, которая займется разработкой программы, сформируют в течение недели. По словам главы республики, в своей работе она будет не только учитывать поступающие предложения крымчан, но и информировать жителей республики о ходе своей работы.Сергей Аксенов ранее отмечал, что экономика Крыма занимает третье место по темпам роста среди регионов РФ. По его словам, собственные доходы республики с момента воссоединения с Россией выросли в пять раз, а валовый региональный продукт увеличился почти в четыре раза.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвесторы из Китая планируют строительство сети СТО в КрымуКрым вошел в топ-10 самых привлекательных регионов для инвесторовГазификация Крыма: что сделано и планируется
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сергей аксенов, новости крыма, крым, экономика, экономика крыма, общество, финансы, финансирование
С учетом СВО: в Крыму разработают программу развития экономики на 10 лет

В Крыму разработают программу развития экономики на 10 лет с учетом фактора СВО – Аксенов

18:01 13.05.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Правительство Крыма планирует разработать программу развития экономики республики на ближайшее 10 лет с учетом специальной военной операции, логистических проблем и других факторов. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"Особое внимание будет уделено отраслям, являющимся локомотивами крымской экономики. При формировании программы будут учитываться все детали для выявления сфер, которые вносят наибольший вклад в увеличение валового регионального продукта. И, как следствие, будет определена приоритетность их финансирования", – написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов отметил, что для Крыма важно продвигать те направления народного хозяйства, вложения в которые принесут наибольший экономический эффект.
Рабочую группу, которая займется разработкой программы, сформируют в течение недели. По словам главы республики, в своей работе она будет не только учитывать поступающие предложения крымчан, но и информировать жителей республики о ходе своей работы.
Сергей Аксенов ранее отмечал, что экономика Крыма занимает третье место по темпам роста среди регионов РФ. По его словам, собственные доходы республики с момента воссоединения с Россией выросли в пять раз, а валовый региональный продукт увеличился почти в четыре раза.
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