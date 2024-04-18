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Крым вошел в топ-10 самых привлекательных регионов для инвесторов - РИА Новости Крым, 18.04.2024
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Крым вошел в топ-10 самых привлекательных регионов для инвесторов
Крым вошел в топ-10 самых привлекательных регионов для инвесторов - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Крым вошел в топ-10 самых привлекательных регионов для инвесторов
Крым занимает восьмое место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов РФ, на сегодняшний день в республике реализуются порядка 1400... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T12:19
2024-04-18T12:43
экономика крыма
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юрий гоцанюк
совет министров рк
свободная экономическая зона (сэз)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Крым занимает восьмое место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов РФ, на сегодняшний день в республике реализуются порядка 1400 инвестпроектов. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, выступая в Госсовете Крыма с отчетом о работе правительства.По его словам, за последние два года в Крыму заключили 290 инвестиционных договоров на сумму 350 миллиардов рублей. На сегодняшний день в республике реализуются 1400 инвестпроектов, а действующая в регионе свободная экономическая зона насчитывает уже 1145 участников.Среди наиболее крупных проектов – строительство многофункционального жилищно-рекреационного комплекса у мыса Скифский в Бахчисарайском районе с объемом инвестиций 27,5 млрд рублей; возведение в поселке Приморский в Феодосии жилищно-рекреационного комплекса с объектами жилой, коммерческой и туристической застройки (объем инвестиций – 14,7 млрд рублей); строительство крупного оптово-распределительного центра в Симферопольском районе стоимостью 7,5 млрд рублей.Председатель Совмина напомнил, что в Крыму участники СЭЗ благодаря принятию соответствующего закона получили возможность реализовать инвестпроекты в сфере жилищного строительства. В прошлом году в республике ввели в эксплуатацию рекордные 1,22 миллиона квадратных метров жилья. К концу 2024 года этот показатель должен вырасти до 1,3 миллиона "квадратов".Глава правительства Крыма ранее сообщил, что за 10 лет в экономику республики вложено 1 триллион 712 миллиардов рублей инвестиций, из них порядка 1 триллиона рублей – частные инвестиции.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым обошел Краснодарский край по темпам развития туризмаСверх ожиданий: в Крыму рассказали о загрузке отелей на майские праздникиЯлту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной Павленко
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экономика крыма, крым, инвестиции, новости крыма, юрий гоцанюк, совет министров рк, свободная экономическая зона (сэз)
Крым вошел в топ-10 самых привлекательных регионов для инвесторов

Крым вошел в десятку самых инвестиционно привлекательных регионов России – власти

12:19 18.04.2024 (обновлено: 12:43 18.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории
Стройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Крым занимает восьмое место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов РФ, на сегодняшний день в республике реализуются порядка 1400 инвестпроектов. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, выступая в Госсовете Крыма с отчетом о работе правительства.
"Несмотря на санкции и специальную военную операцию, Крым не утратил свою инвестиционную привлекательность. В прошлом году республика сохранила высокие позиции в национальном рейтинге (инвестиционной привлекательности). Еще четыре года назад мы занимали 43-е место, а в прошлом году мы заняли 8-е место", - сказал глава правительства региона.
По его словам, за последние два года в Крыму заключили 290 инвестиционных договоров на сумму 350 миллиардов рублей. На сегодняшний день в республике реализуются 1400 инвестпроектов, а действующая в регионе свободная экономическая зона насчитывает уже 1145 участников.
Среди наиболее крупных проектов – строительство многофункционального жилищно-рекреационного комплекса у мыса Скифский в Бахчисарайском районе с объемом инвестиций 27,5 млрд рублей; возведение в поселке Приморский в Феодосии жилищно-рекреационного комплекса с объектами жилой, коммерческой и туристической застройки (объем инвестиций – 14,7 млрд рублей); строительство крупного оптово-распределительного центра в Симферопольском районе стоимостью 7,5 млрд рублей.
Председатель Совмина напомнил, что в Крыму участники СЭЗ благодаря принятию соответствующего закона получили возможность реализовать инвестпроекты в сфере жилищного строительства. В прошлом году в республике ввели в эксплуатацию рекордные 1,22 миллиона квадратных метров жилья. К концу 2024 года этот показатель должен вырасти до 1,3 миллиона "квадратов".
Глава правительства Крыма ранее сообщил, что за 10 лет в экономику республики вложено 1 триллион 712 миллиардов рублей инвестиций, из них порядка 1 триллиона рублей – частные инвестиции.
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