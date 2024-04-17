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Сверх ожиданий: в Крыму рассказали о загрузке отелей на майские праздники

Сверх ожиданий: в Крыму рассказали о загрузке отелей на майские праздники - РИА Новости Крым, 17.04.2024

Сверх ожиданий: в Крыму рассказали о загрузке отелей на майские праздники

Заполняемость отелей и санаториев Крыма этой весной превзошла ожидания представителей туристического бизнеса, бронирование ряда объектов на майские праздники... РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T19:23

2024-04-17T19:23

2024-04-17T19:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заполняемость отелей и санаториев Крыма этой весной превзошла ожидания представителей туристического бизнеса, бронирование ряда объектов на майские праздники уже составляет 100%. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.По словам министра, в санаториях и отелях Крыма, как доступных, так и премиум-класса, пока достаточно свободных мест, но чем ближе период высокого сезона, тем цены будут выше, поэтому сейчас удачный период для бронирования.Волченко подчеркнул, что на майские праздники востребованы те средства размещения, в которых есть круглогодичная инфраструктура. Стоимость отдыха в Крыму в этот период может существенно разниться, при этом хорошо бронируются как премиальный сегмент, так и объекты меньшей "звездности".Он также отметил, что на майские праздники многие отели и санатории предусмотрели проведение праздничных программ. Чаще всего они ограничены по количеству людей и проводятся на территории самих средств размещения с соблюдением всех мер безопасности.Кроме того, в республике разработали карту и календарь цветений для туристов, а также предложения для фототуров и различные варианты отдыха в весенне-летний период в рамках программы "Расцветай в Крыму!". С апреля по июнь на полуострове можно увидеть более 15 различных цветений, которые сменяют одно другим, в это время на полуострове проходят цветочные балы и концерты в цветущих полях, фотосессии в садах и фестивали цветов."Весна в Крыму - замечательное время, когда можно приезжать и наслаждаться и воздухом, и климатом, и пейзажами – цветущими садами, полями и парками. Помимо цветения диких тюльпанов Шренка на Опуке или пионов на Белой скале, можно увидеть бескрайние персиковые сады в Бахчисарайском районе и розовые плантации в Алуште, каскады глициний в Ялте, стать участниками фестивалей белой и розовой сакуры в японском саду, в скором времени появятся алые маковые поля и главное украшение Крыма - лавандовое "море" в Тургеневке, так полюбившееся нашим гостям и фотографам", - отметил Волченко.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения – КонстантиновМассово бронируют: эксперт объяснила взлет интереса туристов к КрымуВ Коктебеле этим летом откроют для туристов пять пляжей

https://crimea.ria.ru/20240402/ne-nuzhen-nam-bereg-turetskiy-v-zapadnom-krymu-postroyat-unikalnyy-kurort-1136236331.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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