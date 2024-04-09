https://crimea.ria.ru/20240409/massovo-broniruyut-ekspert-obyasnila-vzlet-interesa-turistov-k-krymu-1136380367.html

Массово бронируют: эксперт объяснила взлет интереса туристов к Крыму

Массово бронируют: эксперт объяснила взлет интереса туристов к Крыму - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Массово бронируют: эксперт объяснила взлет интереса туристов к Крыму

Интерес российского туриста к Крыму летом 2024 года значительно вырос по сравнению с предыдущим годом, о чем свидетельствует статистика бронирований и данные... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T06:08

2024-04-09T06:08

2024-04-09T06:08

туризм в крыму

радио "спутник в крыму"

валентина марнопольская

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Интерес российского туриста к Крыму летом 2024 года значительно вырос по сравнению с предыдущим годом, о чем свидетельствует статистика бронирований и данные туроператоров, и чему есть две главные причины. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила руководитель гостинично-туристской ассоциации в Крыму, эксперт по классификации гостиниц Валентина Марнопольская.По словам Марнопольской, рост интереса к Крыму в этом году очень значителен в связи с тем, что прошлый сезон был перенасыщен для Юга России. Из-за этого люди остались не очень довольны качеством своего отдыха, и теперь воспоминания о возможности отдыха в Крыму превалируют, сказала эксперт.Еще одной причиной взлета спроса на туры в Крым у россиян являются цены в объектах размещения, добавила она."У нас стоимость отдыха значительно ниже, чем на материковой России", – пояснила Марнопольская.Она также отметила, что что в туротрасли Крыма в последнее время сформировалась тенденция делать прогноз относительно грядущего сезона не по всему полуострову, а по отдельным регионам республики.По данным министра курортов и туризма региона Вадима Волченко, бронирование на лето составляет около 50%, по некоторым объектам и выше.Ранее в марте председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова заявила, что число бронирований отелей на праздник и выходные выросло вчетверо по сравнению с прошлым годом, и такой ажиотаж можно объяснить тем, что стоимость туров в Крым заметно ниже, чем на Кубань. Читайте также на РИА Новости Крым: В новые морские курорты Крыма и других регионов РФ вложат 1 трлн рублей В Крыму оценили идею ввести невозвратные тарифы при бронировании отелейВ восточном Крыму создадут туристический кластер за 110 млрд рублей

https://crimea.ria.ru/20240402/ne-nuzhen-nam-bereg-turetskiy-v-zapadnom-krymu-postroyat-unikalnyy-kurort-1136236331.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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