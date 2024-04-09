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Массово бронируют: эксперт объяснила взлет интереса туристов к Крыму - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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Массово бронируют: эксперт объяснила взлет интереса туристов к Крыму
Массово бронируют: эксперт объяснила взлет интереса туристов к Крыму - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Массово бронируют: эксперт объяснила взлет интереса туристов к Крыму
Интерес российского туриста к Крыму летом 2024 года значительно вырос по сравнению с предыдущим годом, о чем свидетельствует статистика бронирований и данные... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T06:08
2024-04-09T06:08
туризм в крыму
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валентина марнопольская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Интерес российского туриста к Крыму летом 2024 года значительно вырос по сравнению с предыдущим годом, о чем свидетельствует статистика бронирований и данные туроператоров, и чему есть две главные причины. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила руководитель гостинично-туристской ассоциации в Крыму, эксперт по классификации гостиниц Валентина Марнопольская.По словам Марнопольской, рост интереса к Крыму в этом году очень значителен в связи с тем, что прошлый сезон был перенасыщен для Юга России. Из-за этого люди остались не очень довольны качеством своего отдыха, и теперь воспоминания о возможности отдыха в Крыму превалируют, сказала эксперт.Еще одной причиной взлета спроса на туры в Крым у россиян являются цены в объектах размещения, добавила она."У нас стоимость отдыха значительно ниже, чем на материковой России", – пояснила Марнопольская.Она также отметила, что что в туротрасли Крыма в последнее время сформировалась тенденция делать прогноз относительно грядущего сезона не по всему полуострову, а по отдельным регионам республики.По данным министра курортов и туризма региона Вадима Волченко, бронирование на лето составляет около 50%, по некоторым объектам и выше.Ранее в марте председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова заявила, что число бронирований отелей на праздник и выходные выросло вчетверо по сравнению с прошлым годом, и такой ажиотаж можно объяснить тем, что стоимость туров в Крым заметно ниже, чем на Кубань. Читайте также на РИА Новости Крым: В новые морские курорты Крыма и других регионов РФ вложат 1 трлн рублей В Крыму оценили идею ввести невозвратные тарифы при бронировании отелейВ восточном Крыму создадут туристический кластер за 110 млрд рублей
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туризм в крыму, валентина марнопольская, минкурортов крыма, вадим волченко, крым, крым курортный, курорты крыма
Массово бронируют: эксперт объяснила взлет интереса туристов к Крыму

Интерес к отдыху в Крыму летом 2024 существенно вырос – это доказывают бронирования

06:08 09.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Интерес российского туриста к Крыму летом 2024 года значительно вырос по сравнению с предыдущим годом, о чем свидетельствует статистика бронирований и данные туроператоров, и чему есть две главные причины. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила руководитель гостинично-туристской ассоциации в Крыму, эксперт по классификации гостиниц Валентина Марнопольская.
По словам Марнопольской, рост интереса к Крыму в этом году очень значителен в связи с тем, что прошлый сезон был перенасыщен для Юга России. Из-за этого люди остались не очень довольны качеством своего отдыха, и теперь воспоминания о возможности отдыха в Крыму превалируют, сказала эксперт.

"И если в прошлом году еще кто-то боялся ехать в Крым, то в этом количество людей, которые готовы приехать, несмотря на предполагаемые риски, значительно больше. Это уже видно по бронированию, по общему настрою, это говорят все специалисты-туроператоры, все каналы продаж: интерес к Крыму значительно вырос на этот сезон", – сказала Марнопольская.

Еще одной причиной взлета спроса на туры в Крым у россиян являются цены в объектах размещения, добавила она.
"У нас стоимость отдыха значительно ниже, чем на материковой России", – пояснила Марнопольская.
Она также отметила, что что в туротрасли Крыма в последнее время сформировалась тенденция делать прогноз относительно грядущего сезона не по всему полуострову, а по отдельным регионам республики.
По данным министра курортов и туризма региона Вадима Волченко, бронирование на лето составляет около 50%, по некоторым объектам и выше.
"Сейчас мы отмечаем бронирование на лето в зависимости от уровня объектов размещения в районе 50%, по некоторым объектам и выше", – цитирует министра Telegram-канал министерства курортов и туризма РК.
Ранее в марте председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова заявила, что число бронирований отелей на праздник и выходные выросло вчетверо по сравнению с прошлым годом, и такой ажиотаж можно объяснить тем, что стоимость туров в Крым заметно ниже, чем на Кубань.
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