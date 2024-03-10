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В Крыму оценили идею ввести невозвратные тарифы при бронировании отелей - РИА Новости Крым, 10.03.2024
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В Крыму оценили идею ввести невозвратные тарифы при бронировании отелей
В Крыму оценили идею ввести невозвратные тарифы при бронировании отелей - РИА Новости Крым, 10.03.2024
В Крыму оценили идею ввести невозвратные тарифы при бронировании отелей
Введение невозвратных тарифов при бронировании номеров в отелях и гостиницах Крыма и Севастополя сделает отдых для туристов на полуострове еще более доступным,... РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T07:41
2024-03-10T07:41
крым курортный
радио "спутник в крыму"
наталия стамбульникова
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туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Введение невозвратных тарифов при бронировании номеров в отелях и гостиницах Крыма и Севастополя сделает отдых для туристов на полуострове еще более доступным, а работу бизнеса здесь еще более защищенной, что очень важно в нынешних условиях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова.Минэкономразвития представило на общественные обсуждения проект закона, согласно которому отели и гостиницы России смогут предлагать туристам два варианта тарифа при бронировании: возвратный и невозвратный. В первом случае гость сможет обезопасить себя на случай отмены поездки по той или иной причине. А во втором – существенно сэкономить на покупке тура, при этом гарантированно обязуясь прибыть в назначенный день.По словам Стамбульниковой, это "прекрасная инициатива" и "та золотая середина, которая нужна", поскольку она "выровняет потери как со стороны туристов, так и со стороны отельеров".Пока же, по ее мнению, существует "неравномерное отношение к бизнесу и гостям".В Союзе потребителей России, как известно, не поддерживают инициативу Минэкономразвития, считая, что невозвратные тарифы позволят бизнесу получать двойную выгоду: номера смогут сдавать вдвое дороже в последние сутки после отказа.Стамбульникова назвала такие контраргументы абсурдом, в особенности для Крыма и Севастополя."Это разве что какой-то чемпионат мира у нас будет проходить, будет ажиотаж, и номерной фонд тогда улетает как горячие пирожки. Но в ситуации того режима, в котором мы сейчас находимся, Крым и Севастополь продать по двойному тарифу и получить больше от номерного фонда, чем заявлено проектом – это абсурдно. Не в теперешних реалиях. Сдать так номер за сутки и получить двойную выгоду – это один случай на миллион", – прокомментировала Стамбульникова.Эксперт подчеркнула, что с введением невозвратного тарифа защиту получает не только бизнес, но и турист. И для многих людей, которые рассчитывают отдыхать в Крыму, где и так цены "на любой кошелек", такой вариант может стать прекрасной альтернативой.При этом она высказала уверенность в том, что в отелях Крыма будут идти навстречу тем гостям, которые столкнулись с форс-мажорами и оказались в ситуации, когда вынуждены отказаться от запланированного тура: "Всякое бывает, все мы люди".Читайте также на РИА Новости Крым:Пляжам Сочи присвоят "звезды" по аналогии с отелями Это прорыв: крымские виноделы оценили новый законопроект об энотуризме Сколько семей участников СВО оздоровились в Крыму по льготной программе
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крым курортный, наталия стамбульникова, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, крым, общество, мнения, новости крыма
В Крыму оценили идею ввести невозвратные тарифы при бронировании отелей

В Крыму невозвратные тарифы в отелях существенно помогут малому бизнесу – Стамбульникова

07:41 10.03.2024
 
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Введение невозвратных тарифов при бронировании номеров в отелях и гостиницах Крыма и Севастополя сделает отдых для туристов на полуострове еще более доступным, а работу бизнеса здесь еще более защищенной, что очень важно в нынешних условиях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова.
Минэкономразвития представило на общественные обсуждения проект закона, согласно которому отели и гостиницы России смогут предлагать туристам два варианта тарифа при бронировании: возвратный и невозвратный. В первом случае гость сможет обезопасить себя на случай отмены поездки по той или иной причине. А во втором – существенно сэкономить на покупке тура, при этом гарантированно обязуясь прибыть в назначенный день.
По словам Стамбульниковой, это "прекрасная инициатива" и "та золотая середина, которая нужна", поскольку она "выровняет потери как со стороны туристов, так и со стороны отельеров".
Пока же, по ее мнению, существует "неравномерное отношение к бизнесу и гостям".

"Я в этом бизнесе 20 лет и по практике вижу, что каждое десятое бронирование – отказ. И так не первый год. Рассуждают так: мы забронируем четыре, пять, шесть разных объектов, а потом выберем непосредственно перед приездом, куда поедем. А если за сутки отказывают, как можно номер продать? Это нереально. Сутки, двое, трое, а то и пять он может простаивать. И вот чтобы не было такой хитринки со стороны гостя, важно, чтобы были эти невозвратные тарифы", – поделилась мнением отельер.

В Союзе потребителей России, как известно, не поддерживают инициативу Минэкономразвития, считая, что невозвратные тарифы позволят бизнесу получать двойную выгоду: номера смогут сдавать вдвое дороже в последние сутки после отказа.
Стамбульникова назвала такие контраргументы абсурдом, в особенности для Крыма и Севастополя.
"Это разве что какой-то чемпионат мира у нас будет проходить, будет ажиотаж, и номерной фонд тогда улетает как горячие пирожки. Но в ситуации того режима, в котором мы сейчас находимся, Крым и Севастополь продать по двойному тарифу и получить больше от номерного фонда, чем заявлено проектом – это абсурдно. Не в теперешних реалиях. Сдать так номер за сутки и получить двойную выгоду – это один случай на миллион", – прокомментировала Стамбульникова.
Эксперт подчеркнула, что с введением невозвратного тарифа защиту получает не только бизнес, но и турист. И для многих людей, которые рассчитывают отдыхать в Крыму, где и так цены "на любой кошелек", такой вариант может стать прекрасной альтернативой.

"Ведь это не просто невозвратный тариф. Там гость получает услугу по самой максимально удобной для него цене. То есть должна быть хорошая скидка. Он самый экономный, бюджетный. Я понимаю, что этой возможностью захотят воспользоваться далеко не все, но это будет хорошая помощь… и гостям, так как это экономия на отдыхе", – сказала Стамбульникова.

При этом она высказала уверенность в том, что в отелях Крыма будут идти навстречу тем гостям, которые столкнулись с форс-мажорами и оказались в ситуации, когда вынуждены отказаться от запланированного тура: "Всякое бывает, все мы люди".
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