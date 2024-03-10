https://crimea.ria.ru/20240310/v-krymu-otsenili-ideyu-vvesti-nevozvratnye-tarify-pri-bronirovanii-oteley-1135456756.html

В Крыму оценили идею ввести невозвратные тарифы при бронировании отелей

В Крыму оценили идею ввести невозвратные тарифы при бронировании отелей - РИА Новости Крым, 10.03.2024

В Крыму оценили идею ввести невозвратные тарифы при бронировании отелей

Введение невозвратных тарифов при бронировании номеров в отелях и гостиницах Крыма и Севастополя сделает отдых для туристов на полуострове еще более доступным,... РИА Новости Крым, 10.03.2024

2024-03-10T07:41

2024-03-10T07:41

2024-03-10T07:41

крым курортный

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Введение невозвратных тарифов при бронировании номеров в отелях и гостиницах Крыма и Севастополя сделает отдых для туристов на полуострове еще более доступным, а работу бизнеса здесь еще более защищенной, что очень важно в нынешних условиях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова.Минэкономразвития представило на общественные обсуждения проект закона, согласно которому отели и гостиницы России смогут предлагать туристам два варианта тарифа при бронировании: возвратный и невозвратный. В первом случае гость сможет обезопасить себя на случай отмены поездки по той или иной причине. А во втором – существенно сэкономить на покупке тура, при этом гарантированно обязуясь прибыть в назначенный день.По словам Стамбульниковой, это "прекрасная инициатива" и "та золотая середина, которая нужна", поскольку она "выровняет потери как со стороны туристов, так и со стороны отельеров".Пока же, по ее мнению, существует "неравномерное отношение к бизнесу и гостям".В Союзе потребителей России, как известно, не поддерживают инициативу Минэкономразвития, считая, что невозвратные тарифы позволят бизнесу получать двойную выгоду: номера смогут сдавать вдвое дороже в последние сутки после отказа.Стамбульникова назвала такие контраргументы абсурдом, в особенности для Крыма и Севастополя."Это разве что какой-то чемпионат мира у нас будет проходить, будет ажиотаж, и номерной фонд тогда улетает как горячие пирожки. Но в ситуации того режима, в котором мы сейчас находимся, Крым и Севастополь продать по двойному тарифу и получить больше от номерного фонда, чем заявлено проектом – это абсурдно. Не в теперешних реалиях. Сдать так номер за сутки и получить двойную выгоду – это один случай на миллион", – прокомментировала Стамбульникова.Эксперт подчеркнула, что с введением невозвратного тарифа защиту получает не только бизнес, но и турист. И для многих людей, которые рассчитывают отдыхать в Крыму, где и так цены "на любой кошелек", такой вариант может стать прекрасной альтернативой.При этом она высказала уверенность в том, что в отелях Крыма будут идти навстречу тем гостям, которые столкнулись с форс-мажорами и оказались в ситуации, когда вынуждены отказаться от запланированного тура: "Всякое бывает, все мы люди".Читайте также на РИА Новости Крым:Пляжам Сочи присвоят "звезды" по аналогии с отелями Это прорыв: крымские виноделы оценили новый законопроект об энотуризме Сколько семей участников СВО оздоровились в Крыму по льготной программе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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