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Пляжные "звезды": как будут оценивать

Пляжные "звезды": как будут оценивать - РИА Новости Крым, 10.02.2024

Пляжные "звезды": как будут оценивать

Сочинским пляжам присвоят категории "звездности" по аналогии с отелями. С такой инициативой выступил глава города Алексей Копайгородский. РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T18:38

2024-02-10T18:38

2024-02-10T18:10

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внутренний туризм

алексей копайгородский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Сочинским пляжам присвоят категории "звездности" по аналогии с отелями. С такой инициативой выступил глава города Алексей Копайгородский.Уточняется, что руководители индустрии гостеприимства уже получили поручение разработать критерии оценки.Глава Сочи также подчеркнул, что на курорте продолжают работать над повышением качества предоставления услуг в сфере обслуживания. При этом особое внимание уделяется организации досуга в летний сезон. В частности, у пользователей пляжных территорий в разработке спортивные и развлекательные программы.Ранее руководитель отделения гостинично-туристской Ассоциации Валентина Марнопольская сообщила, что не все отели в России, и, в частности, в Крыму соответствуют заявленному числу "звезд". Мнение поддержали в Минкурортов республики и направили свои предложения по доработке правил в Росаккредитацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Идеальная пропорция или почему лето-2024 нужно провести в КрымуЭксперт оценил законопроект по легализации гостевых домов в КрымуЗачем Крыму новая концепция гостеприимства

сочи

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краснодарский край

кубань

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2024

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сочи, новости, россия, краснодарский край, кубань, туризм, внутренний туризм, алексей копайгородский