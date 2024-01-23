https://crimea.ria.ru/20240123/idealnaya-proportsiya-ili-pochemu-leto-2024-nuzhno-provesti-v-krymu-1134384338.html

Идеальная пропорция или почему лето-2024 нужно провести в Крыму

Идеальная пропорция или почему лето-2024 нужно провести в Крыму - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Идеальная пропорция или почему лето-2024 нужно провести в Крыму

Курортный сезон 2024 года в Крыму имеет все шансы превысить показатели прошлого года. Такой эффект будет сформирован рядом факторов: отложенным спросом,... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T06:02

2024-01-23T06:02

2024-01-23T06:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Курортный сезон 2024 года в Крыму имеет все шансы превысить показатели прошлого года. Такой эффект будет сформирован рядом факторов: отложенным спросом, соотношением стоимости и качества отдыха и широкой линейкой предлагаемых регионом услуг, считают эксперты. В пользу данного тезиса также говорит рост объемов бронирования крымских отелей – наиболее востребованные курортные комплексы уже заявляют о растущем спросе на летние месяцы.По данным Российского союза туриндустрии, в начале этого года значительно выросли бронирования отелей Крыма на лето по сравнению с тем же периодом годом ранее. В среднем рост продаж составил около 40%.По его мнению, крымские средства размещения "очень здорово подтянулись за прошедшие периоды и в качестве, и в лояльности к постоянным клиентам". Это акционные предложения, скидки и раннее бронирование. Важным фактором для определения места отдыха также является наличие сезонной и круглогодичной инфраструктуры, включая пляжные комплексы, добавил министр.Спрос на отели 5* и санатории"Сейчас в достаточно активной фазе бронирования находятся отели, которые заблаговременно озвучили цены на отдых летом и не подняли их", – сообщила руководитель представительства крупного туроператора в Крыму Галина Савчук.В свою очередь эксперт в области туризма Анатолий Тарасенко отметил, что ранние бронирования на летние месяцы затронули в основном объекты уровня 4-5*.При этом собеседник подчеркнул, что крымские мини-отели уровня 3*, 2* и даже "без звезд" сегодня предлагают достаточно высокий уровень комфорта и сервиса.Семейные туристы выбирают гостевые дома"Мини-отели – это не какие-то грандиозные комплексы – но по уроню комфорта для семейного отдыха просто идеальны, – заверил Тарасенко. И добавил, что их будут бронировать уже ближе к курортному сезону.Председатель Ассоциации малых отелей Крыма Валентина Марнопольская подтвердила, что на данный момент владельцы малых отелей не фиксируют повышенного спроса на гостевые дома. При этом отдельные запросы сохраняются.Собеседница отметила, что по опыту прошлого сезона бронирование мини-отелей чувствительно к информационному фону. Нет напряженности – бронирования идут, появляется напряженность – например с точки зрения безопасности – число броней снижается.При этом председатель Ассоциации малых отелей Крыма подчеркнула, что сложившаяся ситуация положительно отразилась на качестве сервиса, который предоставляют малые объекты размещения.По ее словам, многие собственники, несмотря на существующую ситуацию, занимаются благоустройством территории, строительством бассейнов, обновлением номерного форда и текстиля. Также значительное внимание уделяется обучению персонала и выбору электронных площадок бронирования. Сектор малых отелей активизировался, чтобы в условиях ограниченного турпотока привлечь максимальное число гостей и в свой гостевой дом, и в Крым, резюмировала Марнопольская.Эксперты уверены, что качественное информирование возможных гостей о том, почему необходимо сделать выбор именно в пользу отдыха в Крыму – одна из ключевых задач, которые сейчас стоят перед туристической отраслью региона.Крым выставочныйСущественное влияние на спрос и интерес к Крыму оказывает грамотно выстроенная информационная кампания, уверен министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. Неотъемлемая ее часть – информационные туры для представителей турбизнеса из других регионов страны, презентация санаторно-курортных возможностей для северных субъектов РФ и объединяющие отрасль информационно-рекламные кампании и мероприятия.Показательный событием в плане презентации Крыма для широкого зрителя, по мнению Анатолия Тарасенко, стала выставка-форум "Россия" на ВДНХ.Одним из главных преимуществом Крыма как туристического продукта является его разнонаправленность и наполненность. Ни один из регионов страны не может предложить столь широкого спектра направлений туристической деятельности: историко-познавательное, экскурсионное, горно-спортивное, санаторно-курортное, эко-туристическое, эногастрономическое, считает эксперт. При этом каждое из направлений насчитывает десятки объектов и программ для удовлетворения самого требовательного гостя, добавил он.Реализуемые на полуострове инфраструктурные проекты только усиливают эффект: повышается транспортная доступность самых отдаленных уголков полуострова, растет число благоустроенных парков, прогулочных зон и пляжей, улучшается экологическая обстановка. Турбизнес также не стоит на месте – идет полномасштабное строительство и обновление номерного фонда, благоустройство прилегающих территорий, оборудование бассейнов и зон отдыха.Эти факторы позволяют отельерам рассчитывать на значительный поток гостей этим летом. И раннее бронирование для гостей полуострова – гарантированный способ обеспечить себе отдых в самых интересных отелях и уголках Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Крыму новая концепция гостеприимстваРазвитие туризма в Крыму: что сделают до 2030 годаВ Крым едут учиться сервису - эксперт

https://crimea.ria.ru/20231026/zhivye-ekskursii-chto-predlozhat-turistam--v-zapovednike-yalty-1132293890.html

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2024

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_79915f967b4acce6d3e7ee0b0017e499.jpg.webp

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