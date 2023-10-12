https://crimea.ria.ru/20231012/razvitie-turizma-v-krymu-chto-sdelayut-do-2030-goda-1132059795.html

Развитие туризма в Крыму: что сделают до 2030 года

Развитие туризма в Крыму: что сделают до 2030 года - РИА Новости Крым, 12.10.2023

Развитие туризма в Крыму: что сделают до 2030 года

В каком направлении будет развиваться туризм в Крыму, определяет Стратегия развития туристского кластера Республики Крым до 2030 года. Что, согласно документу,... РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T18:02

2023-10-12T18:02

2023-10-12T18:02

туризм в крыму

владимир константинов

крым

отдых в крыму

крым курортный

черное море

азовское море

морской транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В каком направлении будет развиваться туризм в Крыму, определяет Стратегия развития туристского кластера Республики Крым до 2030 года. Что, согласно документу, ждет жителей и гостей полуострова, а также что необходимо сделать для развития туристической отрасли в Крыму, рассказал на XXXIX Конференции Южно-Российской Парламентской ассоциации, которая проходит в Астраханской области, председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.По словам Константинова, до 2030 года планируется увеличить туристский поток в Крым в 3,5 раза. Также в стратегии развития запланировано увеличение числа койко-мест в круглогодичных средствах размещения с 63,4 тысяч до 66 тысяч. Больше будет и благоустроенных пляжей: сегодня их 283, должно стать 460.Также в Крыму к 2030 году должны создать 20 тысяч новых гостиничных номеров, построить модульные некапитальные средства размещения. Первые объекты уже введены в эксплуатацию в 2023 году. Все это стало возможным благодаря реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".Обратил Константинов внимание и на необходимость развития такого перспективного направления как круизный туризм. Но для развития морских видов туризма необходимо удовлетворительное состояние причальной инфраструктуры. В связи с этим крымский парламент выступил с инициативой разработать и принять государственную программу воссоздания, реконструкции и использования портов, причальной инфраструктуры, гидротехнических и берегоукрепительных сооружений. А также субсидировать организации, которые осуществляют морские пассажирские перевозки в Азово-Черноморском бассейне, обновить пассажирский флот и дебаркадерное хозяйство за средства федерального бюджета.По мнению Константинова, также важно поддерживать и развивать детский туризм. Для этого требуется сохранение и модернизация инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.Крымский парламент предложил разработать закон "Об организации отдыха и оздоровления детей в Российской Федерации" и государственную программу РФ "Развитие сферы отдыха и оздоровления детей в Российской Федерации".Еще один важный вопрос для сохранения и развития туристической отрасли – создание российской системы онлайн-бронирования средств размещения, в том числе на языках дружественных России иностранных государств.С 2014 года объем инвестиций в туристскую сферу Крыма превысил 157 млрд рублей. По словам Константинова, для поддержки развития туризма используются в том числе инструменты свободной экономической зоны на территории Крыма и Севастополя. В рамках СЭЗ в сфере курортов и туризма реализуется 162 инвестиционных проекта.Читайте также на РИА Новости Крым:На туризм в России ежегодно будут выделять 48 млрд рублейКурортный сезон состоялся: Крым принял почти 3,8 млн туристовЧего хотят туристы: эксперт назвала самые популярные экскурсии в Крыму

крым

черное море

азовское море

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, владимир константинов, крым, отдых в крыму, крым курортный, черное море, азовское море, морской транспорт