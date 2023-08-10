https://crimea.ria.ru/20230810/v-krym-edut-uchitsya-servisu---ekspert-1130639209.html

В Крым едут учиться сервису - эксперт

В Крым едут учиться сервису - эксперт - РИА Новости Крым, 10.08.2023

В Крым едут учиться сервису - эксперт

Если еще относительно недавно крымский сервис не имел большого авторитета среди других регионов, то сегодня это уже не так. В Крым едут учиться сервису. Об этом РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T08:17

2023-08-10T08:17

2023-08-10T08:17

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Если еще относительно недавно крымский сервис не имел большого авторитета среди других регионов, то сегодня это уже не так. В Крым едут учиться сервису. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым заявила заместитель генерального менеджера по стратегиям одного из крупнейших предприятий санаторно-курортного комплекса, куратор академии гостеприимства Наталья Вискунова.В то же время, по мнению Вискуновой, для налаживания круглогодичной работы туристической сферы в Крыму "волшебной таблеткой" могут стать студенты профильных вузов."Мы обязаны сделать этот рывок (в развитии туристической отрасли - ред.), поскольку сейчас стратегия развития туризма сформирована до 2035 года. Мы хорошо понимаем, куда должна двигаться отрасль, и мы должны совместно с учебными заведениями и министерствами обеспечить отрасль кадрами", - подчеркнула эксперт.Ранее сообщалось, что Севастополь получил из федерального бюджета более 540 млн рублей на поддержку турбизнеса – порядок предоставления выплат утвержден на заседании правительств.В мае Минэкономразвития направило на поддержку турбизнеса в Крыму 2,7 млрд рублей. А месяцем позже, в июне,президент Владимир Путин предложил расширить программу льготных кредитов для турбизнеса.Читайте также на РИА Новости Крым:Легализация гостевых домов: эксперт о перспективах экспериментаКак выживают крымские отельеры в условиях санкций и низкого турпотокаРост турпотока в Крым обеспечит плоский тариф на ж/д-билеты - эксперт

https://crimea.ria.ru/20230712/mery-po-privlecheniyu-turistov-dali-rezultat-v-krymu-zapolnyayutsya-oteli-1129996758.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, крым, отдых, наталья вискунова, мнения, новости крыма, севастополь