В Крым едут учиться сервису - эксперт
Эксперт по туризму: гостеприимство у крымчан в крови
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРесторанный сервис
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Если еще относительно недавно крымский сервис не имел большого авторитета среди других регионов, то сегодня это уже не так. В Крым едут учиться сервису. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым заявила заместитель генерального менеджера по стратегиям одного из крупнейших предприятий санаторно-курортного комплекса, куратор академии гостеприимства Наталья Вискунова.
"Крымский сервис не пользовался большой популярностью и не имел большого авторитета среди иных регионов. Но сегодня ситуация меняется. Учиться сервису едут в Крым. Учится надо у нас. Ментально гостеприимство есть в нашей крови", - сказала она и отметила, что гостеприимство основывается на любви и ориентированности на человека.
В то же время, по мнению Вискуновой, для налаживания круглогодичной работы туристической сферы в Крыму "волшебной таблеткой" могут стать студенты профильных вузов.
"Мы обязаны сделать этот рывок (в развитии туристической отрасли - ред.), поскольку сейчас стратегия развития туризма сформирована до 2035 года. Мы хорошо понимаем, куда должна двигаться отрасль, и мы должны совместно с учебными заведениями и министерствами обеспечить отрасль кадрами", - подчеркнула эксперт.
Ранее сообщалось, что Севастополь получил из федерального бюджета более 540 млн рублей на поддержку турбизнеса – порядок предоставления выплат утвержден на заседании правительств.
В мае Минэкономразвития направило на поддержку турбизнеса в Крыму 2,7 млрд рублей. А месяцем позже, в июне,президент Владимир Путин предложил расширить программу льготных кредитов для турбизнеса.
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