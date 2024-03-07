https://crimea.ria.ru/20240307/zabronirovat-nomer-v-otele-kryma-chto-predlagayut-turistu-vesnoy-1135452819.html

Забронировать номер в отеле Крыма: что предлагают туристу весной

Забронировать номер в отеле Крыма: что предлагают туристу весной - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Забронировать номер в отеле Крыма: что предлагают туристу весной

Ажиотаж с бронированием крымских отелей для отдыха весной наблюдается в крупных объектах размещения: в малом бизнесе всплесков нет, тем не менее, в горном Крыму РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T07:55

2024-03-07T07:55

2024-03-07T09:17

туризм в крыму

радио "спутник в крыму"

крым

отдых в крыму

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наталия стамбульникова

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Ажиотаж с бронированием крымских отелей для отдыха весной наблюдается в крупных объектах размещения: в малом бизнесе всплесков нет, тем не менее, в горном Крыму на майские праздники уже зарезервировано до 80% номеров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова.Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что россияне стали чаще выбирать Крым для отдыха.Так, например, число бронирований отелей к 8 марта выросло вчетверо по сравнению с прошлым годом. Подросли и цены.По словам Стамбульниковой, ажиотаж можно объяснить тем, что стоимость туров в Крым заметно ниже, чем на Кубань. И если в прошлом году многие туристы "не смогли забронировать на полуострове то, что хотели" по специальным ценам или уровню сервиса, так как "просто не было возможности попасть", то теперь они бронируют заранее. Вместе с тем, подобная тенденция применима только к крупным объектам – малого бизнеса она не касается, подчеркнула эксперт.Поскольку в Крыму "есть ярко выраженная сезонность" и высокий сезон на побережье длится только три месяца лета, здесь малый бизнес в определенной степени "проседает". Тогда как в горном Крыму, где сезон начинается в сентябре и заканчивается в мае, номера сейчас забронированы более чем на 2/3, отметила она.Она подтвердила, что в регионе наблюдается повышение тарифов к 8 марта. По ее словам, связано это с тем, что гостевые дома охотно бронируют на праздники и местные жители."Крымчане любят отдыхать, переключаться – есть в этом потребность. А спрос, как известно, дает предложение. Только из-за этого", – отметила она.В целом же, что касается цен, то они в Крыму очень разные, и назвать его дорогим нельзя, считает Стамбульникова."Когда говорят, что Крым дорогой, – неправда. Крым разный. Минимальная стоимость комнаты в сутки, в сезон – от 2 тысяч рублей. Понятно, что это без питания. Но Крым тем и интересен, что он практически на любой кошелек. И это удобно: турист волен выбирать, то ли это гостиницы дорогие, то ли это гостевые дома, где цены, как мы понимаем, намного меньше", – прокомментировала эксперт. Читайте также на РИА Новости Крым:На побережье Черного и Азовского морей построят новые курорты – Путин Как Крым отмечает день экскурсовода и чего ждет от летнего сезона Объекты общепита должны быть включены в программы по развитию туризма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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