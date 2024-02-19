https://crimea.ria.ru/20240219/obekty-obschepita-dolzhny-byt-vklyucheny-v-programmy-po-razvitiyu-turizma-1135066661.html

Объекты общепита должны быть включены в программы по развитию туризма

Объекты общепита должны быть включены в программы по развитию туризма - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Объекты общепита должны быть включены в программы по развитию туризма

Президент России Владимир Путин поручил включить объекты общепита в программы по развитию туризма для получения льгот, соответствующее поручение опубликовано на РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T20:16

2024-02-19T20:16

2024-02-19T20:30

владимир путин (политик)

новости

туризм

общепит

россия

городская среда

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил включить объекты общепита в программы по развитию туризма для получения льгот, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.Правительству Российской Федерации поручено включить объекты общественного питания, создаваемые в рамках реализации проектов в сфере туризма, в проекты в качестве объектов вспомогательной инфраструктуры, что поможет получить льготное кредитование.Доклад до до 1 апреля поручено предоставить премьер-министру Михаилу Мишустину.

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, туризм, общепит, россия, городская среда, общество