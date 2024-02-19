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Объекты общепита должны быть включены в программы по развитию туризма - РИА Новости Крым, 19.02.2024
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Объекты общепита должны быть включены в программы по развитию туризма
Объекты общепита должны быть включены в программы по развитию туризма - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Объекты общепита должны быть включены в программы по развитию туризма
Президент России Владимир Путин поручил включить объекты общепита в программы по развитию туризма для получения льгот, соответствующее поручение опубликовано на РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T20:16
2024-02-19T20:30
владимир путин (политик)
новости
туризм
общепит
россия
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил включить объекты общепита в программы по развитию туризма для получения льгот, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.Правительству Российской Федерации поручено включить объекты общественного питания, создаваемые в рамках реализации проектов в сфере туризма, в проекты в качестве объектов вспомогательной инфраструктуры, что поможет получить льготное кредитование.Доклад до до 1 апреля поручено предоставить премьер-министру Михаилу Мишустину.
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владимир путин (политик), новости, туризм, общепит, россия, городская среда, общество
Объекты общепита должны быть включены в программы по развитию туризма

Путин поручил включить объекты общепита в программы по развитию туризма

20:16 19.02.2024 (обновлено: 20:30 19.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил включить объекты общепита в программы по развитию туризма для получения льгот, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Правительству Российской Федерации поручено включить объекты общественного питания, создаваемые в рамках реализации проектов в сфере туризма, в проекты в качестве объектов вспомогательной инфраструктуры, что поможет получить льготное кредитование.
Доклад до до 1 апреля поручено предоставить премьер-министру Михаилу Мишустину.
 
Владимир Путин (политик)НовостиТуризмОбщепитРоссияГородская средаОбщество
 
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