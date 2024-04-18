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Крым за 10 лет в пять раз увеличил собственные доходы – Аксенов
Крым за 10 лет в пять раз увеличил собственные доходы – Аксенов - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Крым за 10 лет в пять раз увеличил собственные доходы – Аксенов
Собственные доходы Крыма с момента воссоединения полуострова с Россией выросли в пять раз, сейчас экономика республики занимает третье место по темпам роста... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T17:55
2024-04-18T17:55
2024-04-18T18:01
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Собственные доходы Крыма с момента воссоединения полуострова с Россией выросли в пять раз, сейчас экономика республики занимает третье место по темпам роста среди регионов РФ. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил в ходе встречи в режиме видеоконференции глава региона Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что по росту экономики республика на сегодняшний день занимает третье место среди регионов России, а также отметил высокую заинтересованность со стороны инвесторов."Более 900 миллиардов рублей частных инвестиций было вложено в экономику республики за десять лет. Создано 90 тысяч рабочих мест", – продолжил Аксенов.По его словам, рост собственной экономики, а также федеральная поддержка дали возможность увеличить расходы бюджета на сферу ЖКХ в 25 раз по сравнению с 2014 годом, на охрану окружающей среды – в 23 раза, на ремонт и строительство дорог – в 13 раз, на спорт – в 12, образование и здравоохранение – в 8 и 4 соответственно.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин проводит совещание с АксеновымПутин поддержал выдвижение Аксенова на новый губернаторский срокКрым вошел в топ-10 самых привлекательных регионов для инвесторов
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сергей аксенов, владимир путин (политик), крым, россия, новости, новости крыма, экономика, доходы
Крым за 10 лет в пять раз увеличил собственные доходы – Аксенов
Аксенов: экономика Крыма на третьем месте по темпам роста в России
17:55 18.04.2024 (обновлено: 18:01 18.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Собственные доходы Крыма с момента воссоединения полуострова с Россией выросли в пять раз, сейчас экономика республики занимает третье место по темпам роста среди регионов РФ. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил в ходе встречи в режиме видеоконференции глава региона Сергей Аксенов.
"Что касается экономики, мы движемся вперед. Валовый региональный продукт на 2023 – 705 миллиардов рублей, что в 3,7 раза больше по сравнению с 2014 годом. Собственные доходы у нас выросли с 18 миллиардов в 2014 году до 103 миллиардов – более чем в пять раз", – привел цифры глава региона.
Он подчеркнул, что по росту экономики республика на сегодняшний день занимает третье место среди регионов России, а также отметил высокую заинтересованность со стороны инвесторов.
"Более 900 миллиардов рублей частных инвестиций было вложено в экономику республики за десять лет. Создано 90 тысяч рабочих мест", – продолжил Аксенов.
По его словам, рост собственной экономики, а также федеральная поддержка дали возможность увеличить расходы бюджета на сферу ЖКХ в 25 раз по сравнению с 2014 годом, на охрану окружающей среды – в 23 раза, на ремонт и строительство дорог – в 13 раз, на спорт – в 12, образование и здравоохранение – в 8 и 4 соответственно.
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