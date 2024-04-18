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Путин проводит совещание с Аксеновым - РИА Новости Крым, 18.04.2024
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Путин проводит совещание с Аксеновым
Путин проводит совещание с Аксеновым - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Путин проводит совещание с Аксеновым
Ситуация в Крыму в целом стабильная, экономика региона развивается, в том числе благодаря строительной отрасли. Об этом заявил президент России Владимир Путин в РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T17:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Ситуация в Крыму в целом стабильная, экономика региона развивается, в том числе благодаря строительной отрасли. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой республики Сергеем Аксеновым в режиме видеоконференции."Конечно, важны Ваши оценки и Ваши планы. Я вижу все по материалам, по нашим постоянным личным контактам, как обстоят дела", – добавил Путин, обращаясь к Аксенову.
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владимир путин (политик), сергей аксенов, новости, новости крыма, крым, россия, экономика крыма, строительство
Путин проводит совещание с Аксеновым

Путин отметил рост экономики Крыма и стабильную ситуацию на полуострове

17:23 18.04.2024 (обновлено: 17:38 18.04.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Ситуация в Крыму в целом стабильная, экономика региона развивается, в том числе благодаря строительной отрасли. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой республики Сергеем Аксеновым в режиме видеоконференции.

"В целом ситуация в регионе понятная. Разумеется, как и везде, есть вопросы, которые требуют особого внимания, тем не менее, ситуация стабильная, экономика растет, и строительство является одним из локомотивов этой экономики", – сказал глава государства.

"Конечно, важны Ваши оценки и Ваши планы. Я вижу все по материалам, по нашим постоянным личным контактам, как обстоят дела", – добавил Путин, обращаясь к Аксенову.
 
Владимир Путин (политик)Сергей АксеновНовостиНовости КрымаКрымРоссияЭкономика КрымаСтроительство
 
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