https://crimea.ria.ru/20240418/putin-provodit-soveschanie-s-aksenovym-1136663246.html
Путин проводит совещание с Аксеновым
Путин проводит совещание с Аксеновым - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Путин проводит совещание с Аксеновым
Ситуация в Крыму в целом стабильная, экономика региона развивается, в том числе благодаря строительной отрасли. Об этом заявил президент России Владимир Путин в РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T17:23
2024-04-18T17:23
2024-04-18T17:38
владимир путин (политик)
сергей аксенов
новости
новости крыма
крым
россия
экономика крыма
строительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/12/1136663296_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1bcb3c45297e8ec833dbd402c3903601.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Ситуация в Крыму в целом стабильная, экономика региона развивается, в том числе благодаря строительной отрасли. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой республики Сергеем Аксеновым в режиме видеоконференции."Конечно, важны Ваши оценки и Ваши планы. Я вижу все по материалам, по нашим постоянным личным контактам, как обстоят дела", – добавил Путин, обращаясь к Аксенову.
крым
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/12/1136663296_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_799be31b86b0ba312699abe243f3f21c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), сергей аксенов, новости, новости крыма, крым, россия, экономика крыма, строительство
Путин проводит совещание с Аксеновым
Путин отметил рост экономики Крыма и стабильную ситуацию на полуострове
17:23 18.04.2024 (обновлено: 17:38 18.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Ситуация в Крыму в целом стабильная, экономика региона развивается, в том числе благодаря строительной отрасли. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой республики Сергеем Аксеновым в режиме видеоконференции.
"В целом ситуация в регионе понятная. Разумеется, как и везде, есть вопросы, которые требуют особого внимания, тем не менее, ситуация стабильная, экономика растет, и строительство является одним из локомотивов этой экономики", – сказал глава государства.
"Конечно, важны Ваши оценки и Ваши планы. Я вижу все по материалам, по нашим постоянным личным контактам, как обстоят дела", – добавил Путин, обращаясь к Аксенову.