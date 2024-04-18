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Путин проводит совещание с Аксеновым

Путин проводит совещание с Аксеновым - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Путин проводит совещание с Аксеновым

Ситуация в Крыму в целом стабильная, экономика региона развивается, в том числе благодаря строительной отрасли. Об этом заявил президент России Владимир Путин в РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T17:23

2024-04-18T17:23

2024-04-18T17:38

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Ситуация в Крыму в целом стабильная, экономика региона развивается, в том числе благодаря строительной отрасли. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой республики Сергеем Аксеновым в режиме видеоконференции."Конечно, важны Ваши оценки и Ваши планы. Я вижу все по материалам, по нашим постоянным личным контактам, как обстоят дела", – добавил Путин, обращаясь к Аксенову.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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