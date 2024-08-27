https://crimea.ria.ru/20240827/deshevaya-kapusta-i-dorogie-pomidory-obzor-tsen-na-produkty-v-simferopole-1139912895.html

Дешевая капуста и дорогие помидоры: обзор цен на продукты в Симферополе

Дешевая капуста и дорогие помидоры: обзор цен на продукты в Симферополе - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Дешевая капуста и дорогие помидоры: обзор цен на продукты в Симферополе

Мелкая картошка от 30 рублей, средняя и крупная – до 70. Популярный крымский сорт "Славянка" - розовая картошка ровной круглой формы – около 50 рублей за... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T15:55

2024-08-27T15:55

2024-08-27T15:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Мелкая картошка от 30 рублей, средняя и крупная – до 70. Популярный крымский сорт "Славянка" - розовая картошка ровной круглой формы – около 50 рублей за килограмм. Капуста белокочанная – по 30, кое-где молодая по 40. Морковь, лук и свекла – в пределах 30. Крымские прилавки полны овощей и фруктов - как местных, так и привозных. Журналисты РИА Новости Крым проверили цены на продукцию на одном из крупнейших рынков Симферополя."Большей частью на оптово-розничном рынке представлена местная продукция, в небольших количествах везут с новых территорий, и также в небольших объемах с материковой части России. Но в основном у нас крымская продукция", - рассказывает начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Минпрома РК Анатолий Гук.Херсонские овощи- У меня овощи в основном из Копаней, это рынок в Херсонской области, - рассказывает продавщица, у которой на витрине весь набор для консервации.Некоторые овощи из соседних регионов, говорит она, доступнее остальных по цене. И крымчане к ним привыкли. Расклад цен на херсонский товар у этой продавщицы такой: средний перец болгарский - 50 рублей, крупный – 80, баклажаны - 70, кабачки - 40, капуста пекинская – 60, огурцы – 110, помидоры – 160.На рынки Крыма активно поставляют не только овощи, но и знаменитые арбузы. По информации министерства агропромышленного комплекса и продовольственной политики Херсонской области, лидирующую позицию в производстве овоще-бахчевой продукции в регионе занимает Скадовский округ. При этом основным каналом сбыта является рынок Великие Копани, откуда продукцию отправляют в Крым и другие российские регионы.Цены на помидоры впечатляютСамые дорогие овощи, представленные на крупном симферопольском рынке, - помидоры. В конце июля врио министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова отмечала, что их цена необоснованно завышена. И реальная отпускная стоимость производителей на томаты и огурцы существенно ниже. Сейчас на рынках полуострова есть помидоры разной стоимости, в среднем - на уровне 150 рублей. Так, за 60 рублей на оптовом рынке можно купить средне-мелкую сливку.- Она твердая и шкурка толстая, - объясняет мне женщина, купившая 10 килограммов. – Но я на томатную пасту беру, перекручиваю. А для салата лучше подороже взять.- А если они у вас за такую цену окажутся такими же по вкусу, как те, по 65? – смеюсь.- Ну хотите, берите вот те по 140, - отвечает меланхоличный торговец со скучающим видом. – Они дешевле, потому что по качеству хуже.В очередь к нему покупатели при этом не строятся.Контрольный рейдСегодня выездной мониторинг цен на социально значимые продукты питания в Симферополе проверили специалисты минпрома Крыма. ️На этом же рынке они проверили стоимость борщевого набора. Цена, говорят в минпроме, стабильна, а по некоторым позициям замечено снижение по сравнению с прошлым месяцем.В этом сезоне высокие цены на овощи связаны с аномально жаркими температурами, которые держались в июне-июле, напомнил он. Большая часть урожая сгорела на солнце, поэтому снижения цен, связанного с массовым сбором овощей, ожидать не стоит, подытожили в минпроме.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в Крыму ускорилась: какие товары подорожали больше всегоПочему в крымских ресторанах растут цены – мнение экспертаБензин в цене – когда ждать повышения стоимости топлива

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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