Дешевая капуста и дорогие помидоры: обзор цен на продукты в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Мелкая картошка от 30 рублей, средняя и крупная – до 70. Популярный крымский сорт "Славянка" - розовая картошка ровной круглой формы – около 50 рублей за килограмм. Капуста белокочанная – по 30, кое-где молодая по 40. Морковь, лук и свекла – в пределах 30. Крымские прилавки полны овощей и фруктов - как местных, так и привозных. Журналисты РИА Новости Крым проверили цены на продукцию на одном из крупнейших рынков Симферополя."Большей частью на оптово-розничном рынке представлена местная продукция, в небольших количествах везут с новых территорий, и также в небольших объемах с материковой части России. Но в основном у нас крымская продукция", - рассказывает начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Минпрома РК Анатолий Гук.Херсонские овощи- У меня овощи в основном из Копаней, это рынок в Херсонской области, - рассказывает продавщица, у которой на витрине весь набор для консервации.Некоторые овощи из соседних регионов, говорит она, доступнее остальных по цене. И крымчане к ним привыкли. Расклад цен на херсонский товар у этой продавщицы такой: средний перец болгарский - 50 рублей, крупный – 80, баклажаны - 70, кабачки - 40, капуста пекинская – 60, огурцы – 110, помидоры – 160.На рынки Крыма активно поставляют не только овощи, но и знаменитые арбузы. По информации министерства агропромышленного комплекса и продовольственной политики Херсонской области, лидирующую позицию в производстве овоще-бахчевой продукции в регионе занимает Скадовский округ. При этом основным каналом сбыта является рынок Великие Копани, откуда продукцию отправляют в Крым и другие российские регионы.Цены на помидоры впечатляютСамые дорогие овощи, представленные на крупном симферопольском рынке, - помидоры. В конце июля врио министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова отмечала, что их цена необоснованно завышена. И реальная отпускная стоимость производителей на томаты и огурцы существенно ниже. Сейчас на рынках полуострова есть помидоры разной стоимости, в среднем - на уровне 150 рублей. Так, за 60 рублей на оптовом рынке можно купить средне-мелкую сливку.- Она твердая и шкурка толстая, - объясняет мне женщина, купившая 10 килограммов. – Но я на томатную пасту беру, перекручиваю. А для салата лучше подороже взять.- А если они у вас за такую цену окажутся такими же по вкусу, как те, по 65? – смеюсь.- Ну хотите, берите вот те по 140, - отвечает меланхоличный торговец со скучающим видом. – Они дешевле, потому что по качеству хуже.В очередь к нему покупатели при этом не строятся.Контрольный рейдСегодня выездной мониторинг цен на социально значимые продукты питания в Симферополе проверили специалисты минпрома Крыма. ️На этом же рынке они проверили стоимость борщевого набора. Цена, говорят в минпроме, стабильна, а по некоторым позициям замечено снижение по сравнению с прошлым месяцем.В этом сезоне высокие цены на овощи связаны с аномально жаркими температурами, которые держались в июне-июле, напомнил он. Большая часть урожая сгорела на солнце, поэтому снижения цен, связанного с массовым сбором овощей, ожидать не стоит, подытожили в минпроме.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в Крыму ускорилась: какие товары подорожали больше всегоПочему в крымских ресторанах растут цены – мнение экспертаБензин в цене – когда ждать повышения стоимости топлива
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Мелкая картошка от 30 рублей, средняя и крупная – до 70. Популярный крымский сорт "Славянка" - розовая картошка ровной круглой формы – около 50 рублей за килограмм. Капуста белокочанная – по 30, кое-где молодая по 40. Морковь, лук и свекла – в пределах 30. Крымские прилавки полны овощей и фруктов - как местных, так и привозных. Журналисты РИА Новости Крым проверили цены на продукцию на одном из крупнейших рынков Симферополя.
"Большей частью на оптово-розничном рынке представлена местная продукция, в небольших количествах везут с новых территорий, и также в небольших объемах с материковой части России. Но в основном у нас крымская продукция", - рассказывает начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Минпрома РК Анатолий Гук.
Херсонские овощи
- У меня овощи в основном из Копаней, это рынок в Херсонской области, - рассказывает продавщица, у которой на витрине весь набор для консервации.
Некоторые овощи из соседних регионов, говорит она, доступнее остальных по цене. И крымчане к ним привыкли. Расклад цен на херсонский товар у этой продавщицы такой: средний перец болгарский - 50 рублей, крупный – 80, баклажаны - 70, кабачки - 40, капуста пекинская – 60, огурцы – 110, помидоры – 160.
На рынки Крыма активно поставляют не только овощи, но и знаменитые арбузы. По информации министерства агропромышленного комплекса и продовольственной политики Херсонской области, лидирующую позицию в производстве овоще-бахчевой продукции в регионе занимает Скадовский округ. При этом основным каналом сбыта является рынок Великие Копани, откуда продукцию отправляют в Крым и другие российские регионы.
Цены на помидоры впечатляют
Самые дорогие овощи, представленные на крупном симферопольском рынке, - помидоры. В конце июля врио министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова отмечала, что их цена необоснованно завышена. И реальная отпускная стоимость производителей на томаты и огурцы существенно ниже. Сейчас на рынках полуострова есть помидоры разной стоимости, в среднем - на уровне 150 рублей.
Так, за 60 рублей на оптовом рынке можно купить средне-мелкую сливку.
- Она твердая и шкурка толстая, - объясняет мне женщина, купившая 10 килограммов. – Но я на томатную пасту беру, перекручиваю. А для салата лучше подороже взять.
Салатные помидоры - как раз в пределах 150-160 рублей. За такую цену можно купить хорошие розовые салатные, или "воловье сердце", или красную "буденовку". Но есть и сорт, цена которого сравнима с мясом свинины. Например, "Русский оранжевый", привезенный, по словам продавца, из Нижнегорского района Крыма. Желтые с розоватой прожилкой, сочные и аппетитные на вид помидоры продают по 350 рублей.
- А если они у вас за такую цену окажутся такими же по вкусу, как те, по 65? – смеюсь.
- Ну хотите, берите вот те по 140, - отвечает меланхоличный торговец со скучающим видом. – Они дешевле, потому что по качеству хуже.
В очередь к нему покупатели при этом не строятся.
Контрольный рейд
Сегодня выездной мониторинг цен на социально значимые продукты питания в Симферополе проверили специалисты минпрома Крыма. ️На этом же рынке они проверили стоимость борщевого набора. Цена, говорят в минпроме, стабильна, а по некоторым позициям замечено снижение по сравнению с прошлым месяцем.
"Мы ежедневно мониторим оптово-розничный рынок, и по отношению к прошлому месяцу мы сегодня наблюдаем снижение цен на капусту до 30% и на картофель – до 10%", - сказал Анатолий Гук.
В этом сезоне высокие цены на овощи связаны с аномально жаркими температурами, которые держались в июне-июле, напомнил он. Большая часть урожая сгорела на солнце, поэтому снижения цен, связанного с массовым сбором овощей, ожидать не стоит, подытожили в минпроме.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601