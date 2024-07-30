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Цены на помидоры и огурцы в Крыму необоснованно завышены – минсельхоз

Цены на помидоры и огурцы в Крыму необоснованно завышены – минсельхоз - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Цены на помидоры и огурцы в Крыму необоснованно завышены – минсельхоз

Цены на помидоры, огурцы и другие овощи на рынках Крыма необоснованно завышены, поскольку реальная отпускная стоимость производителей ниже их в несколько раз... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T15:06

2024-07-30T15:06

2024-07-30T15:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Цены на помидоры, огурцы и другие овощи на рынках Крыма необоснованно завышены, поскольку реальная отпускная стоимость производителей ниже их в несколько раз. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила врио министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова."В первую очередь это отношение торгующих организаций, тех людей, которые реализуют продукцию. Потому что мы постоянно контролируем отпускные цены от производителей, и здесь ситуация стабильная. Есть небольшой рост, связанный с орошением и повышенными температурами", - сказала она.Представители министерства сельского хозяйства республики совместно с минпромом, налоговой инспекцией и ФАС выезжают на рынки Симферополя и мониторят ситуацию, сообщила она.Аграрии повышают стоимость своей продукции в том числе и потому, что из-за аномальных температур увеличиваются расходы на выращивание, отмечает Зарединова."Это и увеличение кратности поливов, и капельное орошение. Это и электроэнергия, которой они пользуются для подачи воды из скважин. Это дополнительные расходы, поэтому небольшое увеличение отпускных цен наблюдается", - говорит она.Температура на поверхности почвы достигает шестидесяти градусов, и от таких аномальных температур невозможно защититься даже частыми поливами, объяснила глава аграрного ведомства. В ягодниках аграрии стараются орошать культуры и снизу, по земле, и сверху, чтобы сохранить влагу. Это также повышает себестоимость."Мы постоянно выезжаем в поля, в сады и видим солнечные ожоги на плодовых культурах, отсутствие завязи или остановку в развитии на тех же там томатах или картофеле. Это все сказывается на урожае", - объяснила Алиме Зарединова.Ситуация с ценами стабилизируется ближе к осени, когда понизятся температуры воздуха, прогнозируют в минсельхозе.Обзор цен на крымские фрукты РИА Новости Крым опубликовали в инфографике. В Симферополе в конце июля арбузы предлагают по цене от 50 до 80 рублей за килограмм, яблоки - в среднем по 150, груши - от 200 до 300, в зависимости от сорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Жара в Крыму: изменятся ли цены на борщевой наборВ Крыму дорожает бензин: что будет дальше с ценамиПокупай крымское: цены на фрукты и ягоды снижаются

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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