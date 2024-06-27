https://crimea.ria.ru/20240627/pokupay-krymskoe-tseny-na-frukty-i-yagody-snizhayutsya-1138415734.html

Покупай крымское: цены на фрукты и ягоды снижаются

Покупай крымское: цены на фрукты и ягоды снижаются - РИА Новости Крым, 27.06.2024

Покупай крымское: цены на фрукты и ягоды снижаются

В Крыму настало то золотое время, когда фрукты и ягоды стали вкуснее, а цены на них – человечнее. Поэтому корреспондент РИА Новости Крым отправился в поход на... РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T20:11

2024-06-27T20:11

2024-06-27T20:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму настало то золотое время, когда фрукты и ягоды стали вкуснее, а цены на них – человечнее. Поэтому корреспондент РИА Новости Крым отправился в поход на самый популярный оптовый рынок в Крыму, чтобы собрать всю информацию о ценах и ассортименте. Ну и попутно, конечно же, доставить в редакцию свежих витаминов.Дешевые персики и дорогая черникаОно все такое яркое – от краснобоких персиков до синей черники, от черной смородины до зеленого инжира, который уже кое-где попадается на прилавках. В одном месте замечаю даже яблоки уже этого года, но на них даже цену не успела спросить – уже забрали.Крымские персики с надписью "супер мед" привезли из Бахчисарайского района. Разбег цен – от ста рублей за компотную мелочь до двухсот за крупный "Белый лебедь". Домашний, как уверяла продавщица.Дыни и арбузы, если верить продавцам, тоже крымские. Аромат дынь по 60 рублей за килограмм привлекает не только покупателей, но и ос – значит, сладкие, объясняет нам загорелый белозубый торговец.– Дыни из Зуи и арбузы тоже, – показывает на небольшие, в 3-4 килограмма, полосатые "ягодки". – Вы не бойтесь, они хорошие, мы сами уже два раза кушали, и ничего не случилось.Внутренне улыбнувшись на это мягкое деревенское "кушали", прохожу дальше. Удивляюсь ценам на черешню с разбегом от 110 до 400 рублей, причем разница между черной по 110 из Судака и черной неведомо откуда по 400 совсем невелика.– Почему так дорого? – спрашиваю.– А это сорт "воловье сердце", она очень вкусная, ты попробуй. Ну или иди там дальше кислятину покупай.Рынок демократичен, для "выканья" я не подхожу то ли возрастом, то ли кошельком. Ну и ладно. "Там дальше" очень аппетитная на вид желтая продается по 180, медовая с розовым бочком – по 250. Вполне приличную черешню можно купить за 150, а вот вишни уже нигде нет.По остальным фруктам и ягодам расклад примерно такой:Абрикосы – от 140 до 200 рублей за килограмм, причем подороже продают желтые "ананасные" и медовые из Армении (если верить продавцам). Нектарины по 150-170, прошлогодние груши – 170-200, яблоки – 80-130 рублей. Тепличный виноград – от 250 до 400, слива – 60-80, малина – 400-500, крыжовник – 500, смородина – 350-500 рублей за килограмм.Сколько стоит борщЗаметно снизилась цена на помидоры. Их много: тут тебе и розовые салатные, и желтые сливки, и черные, и необычна красная "Буденовка" – красный помидор с вытянутой "попкой". И правда похоже на буденовку.Цена на среднего размера салатные помидоры колеблется от 65 до 80 рублей, и только экзотичного вида черные – по 85 (мелкие) и желтые – от 95 и выше. Огурцы можно купить за 60-70 рублей, баклажаны – от 60 до 100, кабачки – 45-60 рублей, ялтинский лук – 100-130. Да-да, мы знаем, что настоящий только под Ялтой, но туда каждый день не поедешь.Так называемый "борщевой набор" стоит примерно так: молодая свекла – от 45 до 70 рублей, морковка – 50-60, лук репчатый – 25-40, капуста – от 40 до 60 рублей, картошка – от 45 до 100. Причем в диапазоне от 75 до 100 – это крымский картофель, и самый дорогой – сорт "Крымская роза". Говорят, он пользуется большим спросом.Богиня маркетинга– Это мазанская американка, берите, а то у меня всего две сетки осталось, – слышу краем уха.Мое детство, проведенное в крымской деревне, выпало на 90-е. И тогда у нас очень славилась розовая мазанская картошка – средняя по размеру, кругленькая, гладкая, очень разваристая. Сейчас ее в продаже почти не бывает – во всяком случае, в крупных торговых сетях. Но на базаре следы этой легендарной крымской картохи иногда еще попадаются.А тут вдруг мазанская, да еще американка, так что иду смотреть.– Почем?– По 75. Вы такой картошки в продаже нигде не найдете, ее нет больше нигде. Это люди у себя на огороде выращивают, мне на продажу привозят. Домашняя, не опрыскана ничем, вот видите, улиточка надкусила. Берите! – начинает уговаривать краснощекая пышногрудая красавица. По виду совсем кустодиевская купчиха, только раза в два пошире и не в пример энергичнее.Вот там, говорит, по сто продают, но это ж не американка, а вовсе лимонка. И шкурочка у нее не та, и глазочек не тот – в этом месте купчиха ковыряет ногтем картохин глаз и показывает мне. Ума не приложу, что она там видит.Мне не нужна картошка. Но ее же улиточка надкусила, и глазочки у нее такие особенные, и осталось две последние сетки. Я не хочу видеть, что под стенкой сложено таких "последних" еще десятка два. А вдруг это та самая картошка из детства? Как сказал великий кунг-фу-панда, чтобы сделать что-то особенное, надо просто поверить, что это особенное.Поэтому у нас сегодня в редакции, кроме крымских персиков, стоит мешок картошки, которая "килограммчиками" не продается. А кустодиевская тетка с базара теперь для меня – богиня маркетинга. Вот так.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с урожаем арбузов в Крыму – прогноз специалистаКак весенние заморозки в Крыму отразятся на урожае картофеляРазмер имеет значение: как в Крыму калибруют черешню

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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