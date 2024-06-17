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Что будет с урожаем арбузов в Крыму – прогноз специалиста

Что будет с урожаем арбузов в Крыму – прогноз специалиста - РИА Новости Крым, 17.06.2024

Что будет с урожаем арбузов в Крыму – прогноз специалиста

Арбузы в Крыму из-за аномальной жары пострадали не так сильно, как в более северных областях России. Об этом РИА Новости Крым рассказал старший научный... РИА Новости Крым, 17.06.2024

2024-06-17T08:04

2024-06-17T08:04

2024-06-17T08:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Арбузы в Крыму из-за аномальной жары пострадали не так сильно, как в более северных областях России. Об этом РИА Новости Крым рассказал старший научный сотрудник отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур НИИСХ Крыма Юлия Костанчук.Ранее некоторые СМИ со ссылкой на аграриев сообщили, что в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях урожай бахчевых сократится до 30%, в связи с чем значительно повысятся цены.Под влиянием жары растения испытывают стресс и стремятся быстрее обеспечить существование вида. Это природный механизм выживания, объяснила Юлия Костанчук."Растения впали в стресс, и как все живое, захотели поскорее оставить потомство. Поэтому они зацвели. Но так как растение было не сильно развито, вегетативной массы было мало, поэтому они дали один цветок", - пояснила эксперт.Однако так повели себя только ранние культуры, уточнила она. В целом сейчас бахчевые чувствуют себя нормально, первый урожай дынь в республике уже созрел.По словам специалиста, урожай будет зависеть от капризов погоды. Как прокомментировали в министерстве сельского хозяйства Крыма, отсутствие продуктивных осадков в течение 120 дней не окажет существенного влияния на урожай бахчевых. Арбузы и дыни в республике выращиваются на орошаемых землях, которые от осадков не зависят.По данным ведомства, площадь бахчевых культур в Крыму в 2023 году превысила 680 гектаров, было собрано более 10 тысяч тонн урожая.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал допустимое содержание нитратов в дынях и арбузахКак не отравиться арбузами – диетолог Эксперт рассказала, как должен "звучать" спелый арбуз

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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