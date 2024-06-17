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Что будет с урожаем арбузов в Крыму – прогноз специалиста
Что будет с урожаем арбузов в Крыму – прогноз специалиста - РИА Новости Крым, 17.06.2024
Что будет с урожаем арбузов в Крыму – прогноз специалиста
Арбузы в Крыму из-за аномальной жары пострадали не так сильно, как в более северных областях России. Об этом РИА Новости Крым рассказал старший научный... РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T08:04
2024-06-17T08:04
2024-06-17T08:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Арбузы в Крыму из-за аномальной жары пострадали не так сильно, как в более северных областях России. Об этом РИА Новости Крым рассказал старший научный сотрудник отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур НИИСХ Крыма Юлия Костанчук.Ранее некоторые СМИ со ссылкой на аграриев сообщили, что в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях урожай бахчевых сократится до 30%, в связи с чем значительно повысятся цены.Под влиянием жары растения испытывают стресс и стремятся быстрее обеспечить существование вида. Это природный механизм выживания, объяснила Юлия Костанчук."Растения впали в стресс, и как все живое, захотели поскорее оставить потомство. Поэтому они зацвели. Но так как растение было не сильно развито, вегетативной массы было мало, поэтому они дали один цветок", - пояснила эксперт.Однако так повели себя только ранние культуры, уточнила она. В целом сейчас бахчевые чувствуют себя нормально, первый урожай дынь в республике уже созрел.По словам специалиста, урожай будет зависеть от капризов погоды. Как прокомментировали в министерстве сельского хозяйства Крыма, отсутствие продуктивных осадков в течение 120 дней не окажет существенного влияния на урожай бахчевых. Арбузы и дыни в республике выращиваются на орошаемых землях, которые от осадков не зависят.По данным ведомства, площадь бахчевых культур в Крыму в 2023 году превысила 680 гектаров, было собрано более 10 тысяч тонн урожая.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал допустимое содержание нитратов в дынях и арбузахКак не отравиться арбузами – диетолог Эксперт рассказала, как должен "звучать" спелый арбуз
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Что будет с урожаем арбузов в Крыму – прогноз специалиста
Аномальная жара в Крыму заставила арбузы и дыни созреть быстрее – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым, Ирина Камышева
. Арбузы в Крыму из-за аномальной жары пострадали не так сильно, как в более северных областях России. Об этом РИА Новости Крым
рассказал старший научный сотрудник отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур НИИСХ Крыма Юлия Костанчук.
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на аграриев сообщили, что в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях урожай бахчевых сократится до 30%, в связи с чем значительно повысятся цены.
"В Крыму на данный момент ситуация довольно-таки неплохая. На растения повлияли высокие температуры, которые сложились в апреле. Поэтому у них фенофазы (стадия бутонизации – ред.) стали немного быстрее проходить, и на некоторых раннеспелых культурах заложился пока только один цветок и один плод", - сказала она.
Под влиянием жары растения испытывают стресс и стремятся быстрее обеспечить существование вида. Это природный механизм выживания, объяснила Юлия Костанчук.
"Растения впали в стресс, и как все живое, захотели поскорее оставить потомство. Поэтому они зацвели. Но так как растение было не сильно развито, вегетативной массы было мало, поэтому они дали один цветок", - пояснила эксперт.
Однако так повели себя только ранние культуры, уточнила она. В целом сейчас бахчевые чувствуют себя нормально, первый урожай дынь в республике уже созрел.
"Мы обследовали недавно поля в Советском, Джанкойском, Красногвардейском районах. Состояние посевов оценивается как хорошее, поэтому я думаю, что Крым будет обеспечен арбузами, дынями и тыквами", - заявила она.
По словам специалиста, урожай будет зависеть от капризов погоды.
Как прокомментировали в министерстве сельского хозяйства Крыма, отсутствие продуктивных осадков в течение 120 дней не окажет существенного влияния на урожай бахчевых. Арбузы и дыни в республике выращиваются на орошаемых землях, которые от осадков не зависят.
По данным ведомства, площадь бахчевых культур
в Крыму в 2023 году превысила 680 гектаров, было собрано более 10 тысяч тонн урожая.
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