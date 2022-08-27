https://crimea.ria.ru/20220827/ekspert-rasskazala-kak-dolzhen-zvuchat-spelyy-arbuz-1124265034.html

Эксперт рассказала, как должен "звучать" спелый арбуз

Эксперт рассказала, как должен "звучать" спелый арбуз - РИА Новости Крым, 27.08.2022

Эксперт рассказала, как должен "звучать" спелый арбуз

Выбирая арбуз, по нему непременно нужно постучать, звук должен быть звонким. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дала главный специалист... РИА Новости Крым, 27.08.2022

2022-08-27T19:27

2022-08-27T19:27

2022-08-27T19:27

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111850/33/1118503365_0:97:1620:1008_1920x0_80_0_0_334da9c09584060cba8544515c091a43.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Выбирая арбуз, по нему непременно нужно постучать, звук должен быть звонким. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дала главный специалист симферопольского подразделения Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Комаровская."При хлопке ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем - издает умеренно звонкий звук. Спелая дыня должна издавать интенсивный аромат", - говорит специалист.По ее словам, важно покупать бахчевые только в установленных местах: покупать арбузы и дыни вдоль дорог, на остановках и во дворах нельзя, поскольку они имеют свойство впитывать выхлопные газы автомобилей."Роспотребнадзор рекомендует приобретать продукцию в стационарных местах торговли, на рынках и ярмарках. Во-первых, там имеется полный пакет сопроводительных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, о его происхождении. Также осуществляется ветеринарно-лабораторный контроль, продукция проверяется на содержание нитратов и пестицидов", - продолжает специалист."Цвет мякоти плохого арбуза интенсивно красный, с небольшим фиолетовым оттенком, волокна, идущие от сердцевины к корочке не белые, как положено, а с оттенками желтого. У неправильного арбуза поверхность среза глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками", - объяснила Комаровская.Также она не рекомендует покупать слишком большие арбузы - как правило, они не вызревают. Идеальный вес арбуза от 4 до 6 килограммов. Также следует обратить внимание на светлое пятно на поверхности арбуза: чем оно ярче, тем более спелый арбуз. У дыни противоположная от хвостика сторона должна быть мягкой. Если она твердая, это признак того, что плод не зрелый. А вот "звучит" спелая дыня, в отличие от арбуза, глухо.Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко сообщила, что благодаря высокому содержанию воды, магния и калия арбуз поможет устранить обезвоживание, которое способно привести к мигреням и головной боли.

https://crimea.ria.ru/20220715/superpoleznye-vrednye-baklazhany-vrach-otkryla-opasnye-sekrety-yagody-1123856006.html

https://crimea.ria.ru/20220720/polosatye-reysy-arbuzy-c-ukrainy-otpravyatsya-v-krym-i-regiony-rf-1123895060.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, общество