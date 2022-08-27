Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, как должен "звучать" спелый арбуз - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20220827/ekspert-rasskazala-kak-dolzhen-zvuchat-spelyy-arbuz-1124265034.html
Эксперт рассказала, как должен "звучать" спелый арбуз
Эксперт рассказала, как должен "звучать" спелый арбуз - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Эксперт рассказала, как должен "звучать" спелый арбуз
Выбирая арбуз, по нему непременно нужно постучать, звук должен быть звонким. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дала главный специалист... РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T19:27
2022-08-27T19:27
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111850/33/1118503365_0:97:1620:1008_1920x0_80_0_0_334da9c09584060cba8544515c091a43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Выбирая арбуз, по нему непременно нужно постучать, звук должен быть звонким. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дала главный специалист симферопольского подразделения Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Комаровская."При хлопке ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем - издает умеренно звонкий звук. Спелая дыня должна издавать интенсивный аромат", - говорит специалист.По ее словам, важно покупать бахчевые только в установленных местах: покупать арбузы и дыни вдоль дорог, на остановках и во дворах нельзя, поскольку они имеют свойство впитывать выхлопные газы автомобилей."Роспотребнадзор рекомендует приобретать продукцию в стационарных местах торговли, на рынках и ярмарках. Во-первых, там имеется полный пакет сопроводительных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, о его происхождении. Также осуществляется ветеринарно-лабораторный контроль, продукция проверяется на содержание нитратов и пестицидов", - продолжает специалист."Цвет мякоти плохого арбуза интенсивно красный, с небольшим фиолетовым оттенком, волокна, идущие от сердцевины к корочке не белые, как положено, а с оттенками желтого. У неправильного арбуза поверхность среза глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками", - объяснила Комаровская.Также она не рекомендует покупать слишком большие арбузы - как правило, они не вызревают. Идеальный вес арбуза от 4 до 6 килограммов. Также следует обратить внимание на светлое пятно на поверхности арбуза: чем оно ярче, тем более спелый арбуз. У дыни противоположная от хвостика сторона должна быть мягкой. Если она твердая, это признак того, что плод не зрелый. А вот "звучит" спелая дыня, в отличие от арбуза, глухо.Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко сообщила, что благодаря высокому содержанию воды, магния и калия арбуз поможет устранить обезвоживание, которое способно привести к мигреням и головной боли.
https://crimea.ria.ru/20220715/superpoleznye-vrednye-baklazhany-vrach-otkryla-opasnye-sekrety-yagody-1123856006.html
https://crimea.ria.ru/20220720/polosatye-reysy-arbuzy-c-ukrainy-otpravyatsya-v-krym-i-regiony-rf-1123895060.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111850/33/1118503365_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_ffdcbf4ae8c5d3f589aff72c22c21bf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет эксперта, общество
Эксперт рассказала, как должен "звучать" спелый арбуз

Эксперт Роспотребнадзора рассказала, как выбирать арбузы и дыни

19:27 27.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСезонные овощи и фрукты
Сезонные овощи и фрукты - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Выбирая арбуз, по нему непременно нужно постучать, звук должен быть звонким. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дала главный специалист симферопольского подразделения Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Комаровская.
"При хлопке ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем - издает умеренно звонкий звук. Спелая дыня должна издавать интенсивный аромат", - говорит специалист.
По ее словам, важно покупать бахчевые только в установленных местах: покупать арбузы и дыни вдоль дорог, на остановках и во дворах нельзя, поскольку они имеют свойство впитывать выхлопные газы автомобилей.
"Роспотребнадзор рекомендует приобретать продукцию в стационарных местах торговли, на рынках и ярмарках. Во-первых, там имеется полный пакет сопроводительных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, о его происхождении. Также осуществляется ветеринарно-лабораторный контроль, продукция проверяется на содержание нитратов и пестицидов", - продолжает специалист.
Покупать "половинки" арбузов и дынь нельзя, при разрезании бахчевых в мякоть попадают микроорганизмы, в том числе патогенные, которые при высокой температуре и влажности быстро размножаются и могут вызвать пищевое отравление. Что касается нитратов, их наличие можно достоверно определить только с помощью лабораторных методов. И все же распознать опасный арбуз можно.
Баклажаны - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 21:32
Суперполезные вредные баклажаны: врач открыла опасные секреты ягоды
"Цвет мякоти плохого арбуза интенсивно красный, с небольшим фиолетовым оттенком, волокна, идущие от сердцевины к корочке не белые, как положено, а с оттенками желтого. У неправильного арбуза поверхность среза глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками", - объяснила Комаровская.
Также она не рекомендует покупать слишком большие арбузы - как правило, они не вызревают. Идеальный вес арбуза от 4 до 6 килограммов. Также следует обратить внимание на светлое пятно на поверхности арбуза: чем оно ярче, тем более спелый арбуз. У дыни противоположная от хвостика сторона должна быть мягкой. Если она твердая, это признак того, что плод не зрелый. А вот "звучит" спелая дыня, в отличие от арбуза, глухо.
Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко сообщила, что благодаря высокому содержанию воды, магния и калия арбуз поможет устранить обезвоживание, которое способно привести к мигреням и головной боли.
Торговля арбузами на рынке - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 07:03
"Полосатые рейсы": арбузы c Украины отправятся в Крым и регионы РФ
 
Радио "Спутник в Крыму"Совет экспертаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:04Главные события и заявления дня: 27 августа
19:54Умер известный российский военный журналист Дмитрий Литовкин
19:29Херсон снова без света: электричества нет в связи с ремонтом - власти
19:27Эксперт рассказала, как должен "звучать" спелый арбуз
18:28Как защитить данные с утерянного смартфона - советы эксперта
17:58Правила жары: как избежать перегрева летом
17:07Решение Путина и крымские фантазии Зеленского: топ новостей недели
16:23Открыт "женский секрет" пользования кредитками в России
15:56Жители ЛНР, ДНР и Украины смогут находиться в РФ без ограничений - указ
15:38Беженцы из Донбасса и Украины получат ежемесячные выплаты - Путин
15:30Школы на освобожденных территориях обеспечат вооруженной охраной
14:52ВКС России сбили истребитель и уничтожили украинский ЗРК
14:23В Крым прибыл ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского
13:46Под Днепропетровском уничтожили склад с боеприпасами к HIMARS
13:29ВКС России уничтожили часть батальона ВСУ под Николаевом
13:19Четыре снаряда ВСУ попали по крыше корпуса с ядерным топливом на ЗАЭС
13:03Лондон передаст Киеву подводные беспилотники — Минобороны королевства
12:19Вучич: Сербия согласна принять часть требований Косово по документам
11:52В Чехии заявили об угрозе революции в ЕС из-за энергокризиса
11:27Двое детей погибли от удара HIMARS по Запорожской области
Лента новостейМолния