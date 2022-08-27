https://crimea.ria.ru/20220827/ekspert-rasskazala-kak-dolzhen-zvuchat-spelyy-arbuz-1124265034.html
Эксперт рассказала, как должен "звучать" спелый арбуз
Эксперт рассказала, как должен "звучать" спелый арбуз - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Эксперт рассказала, как должен "звучать" спелый арбуз
Выбирая арбуз, по нему непременно нужно постучать, звук должен быть звонким. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дала главный специалист... РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T19:27
2022-08-27T19:27
2022-08-27T19:27
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Выбирая арбуз, по нему непременно нужно постучать, звук должен быть звонким. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дала главный специалист симферопольского подразделения Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Комаровская."При хлопке ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем - издает умеренно звонкий звук. Спелая дыня должна издавать интенсивный аромат", - говорит специалист.По ее словам, важно покупать бахчевые только в установленных местах: покупать арбузы и дыни вдоль дорог, на остановках и во дворах нельзя, поскольку они имеют свойство впитывать выхлопные газы автомобилей."Роспотребнадзор рекомендует приобретать продукцию в стационарных местах торговли, на рынках и ярмарках. Во-первых, там имеется полный пакет сопроводительных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, о его происхождении. Также осуществляется ветеринарно-лабораторный контроль, продукция проверяется на содержание нитратов и пестицидов", - продолжает специалист."Цвет мякоти плохого арбуза интенсивно красный, с небольшим фиолетовым оттенком, волокна, идущие от сердцевины к корочке не белые, как положено, а с оттенками желтого. У неправильного арбуза поверхность среза глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками", - объяснила Комаровская.Также она не рекомендует покупать слишком большие арбузы - как правило, они не вызревают. Идеальный вес арбуза от 4 до 6 килограммов. Также следует обратить внимание на светлое пятно на поверхности арбуза: чем оно ярче, тем более спелый арбуз. У дыни противоположная от хвостика сторона должна быть мягкой. Если она твердая, это признак того, что плод не зрелый. А вот "звучит" спелая дыня, в отличие от арбуза, глухо.Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко сообщила, что благодаря высокому содержанию воды, магния и калия арбуз поможет устранить обезвоживание, которое способно привести к мигреням и головной боли.
https://crimea.ria.ru/20220715/superpoleznye-vrednye-baklazhany-vrach-otkryla-opasnye-sekrety-yagody-1123856006.html
https://crimea.ria.ru/20220720/polosatye-reysy-arbuzy-c-ukrainy-otpravyatsya-v-krym-i-regiony-rf-1123895060.html
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совет эксперта, общество
Эксперт рассказала, как должен "звучать" спелый арбуз
Эксперт Роспотребнадзора рассказала, как выбирать арбузы и дыни
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым
. Выбирая арбуз, по нему непременно нужно постучать, звук должен быть звонким. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму"
дала главный специалист симферопольского подразделения Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Комаровская.
"При хлопке ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем - издает умеренно звонкий звук. Спелая дыня должна издавать интенсивный аромат", - говорит специалист.
По ее словам, важно покупать бахчевые только в установленных местах: покупать арбузы и дыни вдоль дорог, на остановках и во дворах нельзя, поскольку они имеют свойство впитывать выхлопные газы автомобилей.
"Роспотребнадзор рекомендует приобретать продукцию в стационарных местах торговли, на рынках и ярмарках. Во-первых, там имеется полный пакет сопроводительных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, о его происхождении. Также осуществляется ветеринарно-лабораторный контроль, продукция проверяется на содержание нитратов и пестицидов", - продолжает специалист.
Покупать "половинки" арбузов и дынь нельзя, при разрезании бахчевых в мякоть попадают микроорганизмы, в том числе патогенные, которые при высокой температуре и влажности быстро размножаются и могут вызвать пищевое отравление. Что касается нитратов, их наличие можно достоверно определить только с помощью лабораторных методов. И все же распознать опасный арбуз можно.
"Цвет мякоти плохого арбуза интенсивно красный, с небольшим фиолетовым оттенком, волокна, идущие от сердцевины к корочке не белые, как положено, а с оттенками желтого. У неправильного арбуза поверхность среза глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками", - объяснила Комаровская.
Также она не рекомендует покупать слишком большие арбузы - как правило, они не вызревают. Идеальный вес арбуза от 4 до 6 килограммов. Также следует обратить внимание на светлое пятно на поверхности арбуза: чем оно ярче, тем более спелый арбуз. У дыни противоположная от хвостика сторона должна быть мягкой. Если она твердая, это признак того, что плод не зрелый. А вот "звучит" спелая дыня, в отличие от арбуза, глухо.
Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко сообщила, что благодаря высокому содержанию воды, магния и калия арбуз поможет устранить обезвоживание, которое способно привести к мигреням и головной боли.