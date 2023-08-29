https://crimea.ria.ru/20230829/ekspert-nazval-dopustimoe-soderzhanie-nitratov-v-bakhche-1130990195.html

Эксперт назвал допустимое содержание нитратов в бахче

Эксперт назвал допустимое содержание нитратов в бахче - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Эксперт назвал допустимое содержание нитратов в бахче

Содержание нитратов в арбузах не должно превышать 60 мг на килограмм, а в дынях – 90 мг. Бахчу лучше не покупать в местах стихийной торговли и нужно требовать... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T08:04

2023-08-29T08:04

2023-08-29T08:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Содержание нитратов в арбузах не должно превышать 60 мг на килограмм, а в дынях – 90 мг. Бахчу лучше не покупать в местах стихийной торговли и нужно требовать документы на реализуемую продукцию. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал врач-эпидемиолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в Республике Крым и Севастополе Владимир Горностай."При выборе арбуза надо обратить внимание на то, чтобы ягода имела равномерную окраску, и чтобы на ней не было желтых пятен, а "хвостик" был сухим", - отметил эксперт.Также он напомнил, что перед покупкой арбуза по нему нужно постучать. Звук должен быть глухим. При надавливании арбуз должен немножко "прихрустывать", зерна в ягоде должны быть желтоватого цвета, а мякоть – ярко-розового."Арбуз не должен разрезаться в месте продажи. У тех людей, которые продают арбузы, не всегда есть условия для обработки своего инвентаря. И при разрезании они могут обсеменить его патогенной флорой", - подчеркнул Горностай.По его словам, не следует приобретать продукцию у частников, которые стоят у дороги. Лучше всего это делать у ритейлеров, в магазинах и на рынках, где осуществляется ветеринарно-санитарный контроль продукции.Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что летом отравление арбузами происходит довольно часто, причем некоторые случаи заканчиваются даже летальным исходом. Исключить риски можно, если следовать нескольким простым правилам при выборе плодов и употреблении их в пищу.Читайте также на РИА Новости Крым:Где покупать крымский мед, чтобы не нарваться на подделкуКак уберечь ребенка от кишечной инфекцииКак выбрать правильное кафе на курорте

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