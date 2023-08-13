https://crimea.ria.ru/20230813/kak-vybrat-pravilnoe-kafe-na-kurorte-1130689095.html

Как выбрать правильное кафе на курорте

Как выбрать правильное кафе на курорте - РИА Новости Крым, 13.08.2023

Как выбрать правильное кафе на курорте

При выборе заведения общественного питания нужно в первую очередь обратить внимание на опрятность персонала, а также на туалет: если там чистота и порядок,... РИА Новости Крым, 13.08.2023

2023-08-13T17:35

2023-08-13T17:35

2023-08-13T17:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. При выборе заведения общественного питания нужно в первую очередь обратить внимание на опрятность персонала, а также на туалет: если там чистота и порядок, регулярно проводится дезинфекция, то в таком кафе питаться можно, риски подхватить кишечную инфекция в этом случае минимальны. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым сказал врач-эпидемиолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в Республике Крым и Севастополе Владимир Горностай.В заведении должно быть чисто"В первую очередь нужно обратить внимание на санитарное состояние объекта, оно должно производить приятное впечатление. Также необходимо посмотреть на персонал: сотрудники общепита должны быть опрятными", - отметил он.Если вы пришли в заведение с открытой кухней, то нужно проследить, как персонал готовит и выдает блюда. У сотрудников обязательно должны быть головные уборы и чистая одежда. Все манипуляции с пищевой продукцией они должны осуществлять в перчатках, сказал специалист. И отметил, что даже в придорожном кафе посетитель может оценить санитарное состояние и посмотреть, если ли холодильники. Так, если холодильников нет, это повод насторожиться."Также нужно посмотреть, есть ли санитарный узел для персонала. Санузлы для посетителей и для сотрудников обязательно должны быть раздельными", - уточнил Горностай.Можно потребовать документыПо словам эксперта, посетитель всегда может спросить, из каких продуктов готовятся те или иные блюда, и попросить документацию, подтверждающую качество и безопасность продуктов."Фарш, например, эпидемиологически опасный продукт. Его реализация - всего шесть часов, а готовой продукции - три часа, и, если нет условий хранения, это касается таких блюд как самса, чебуреки, пирожки с мясом, то употреблять такие продукты, которые пролежали день на прилавке небезопасно", - предупредил он.Также не стоит рисковать и приобретать продукты у пляжных торговцев, поскольку нет ясности по поводу условий, в которых готовились и хранились эти "лакомства".Правильное товарное соседствоТак, Владимир Горностай напомнил, что готовая пищевая продукция не должна храниться в холодильнике рядом с сырой."Даже сырая охлажденная курица может быть источников сальмонеллеза. Крайне важно соблюдать правильное товарное соседство", - сказал он.Кроме того, необходимо соблюдать температурный режим, потому что как только нарушаются условия хранения, возникает благоприятная среда для развития микроорганизмов."В первую очередь нужно обратить внимание на скоропортящиеся продукты для хранения которых установлен особый температурой режим: +2…+6 градусов, то есть, в условиях холодильника. Прежде всего, это мясо и мясная продукция, молочная продукция, кондитерские изделия с кремом, готовые кулинарные блюда и полуфабрикаты", - перечислил Горностай.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что ситуация по инфекционной заболеваемости в Херсонской области остается стабильной, в регионе реализуется комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор оценил эпидситуацию в Херсонской областиКак не отравиться арбузами – диетолог

https://crimea.ria.ru/20220905/dietolog-nauchil-vybirat-pravilnuyu-ovsyanku-1124373080.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, правильное питание, общество, совет эксперта, новости