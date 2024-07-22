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Эксперт назвал допустимое содержание нитратов в дынях и арбузах
Эксперт назвал допустимое содержание нитратов в дынях и арбузах - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Эксперт назвал допустимое содержание нитратов в дынях и арбузах
Содержание нитратов в арбузах не должно превышать 60 мг на килограмм, а в дынях – 90 мг. Бахчевые лучше не покупать в местах стихийной торговли и нужно... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T08:10
2024-07-22T08:10
2024-07-22T08:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Содержание нитратов в арбузах не должно превышать 60 мг на килограмм, а в дынях – 90 мг. Бахчевые лучше не покупать в местах стихийной торговли и нужно требовать документы на реализуемую продукцию. Об этом рассказал врач-эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе Владимир Горностай.Также он напомнил, что перед покупкой арбуза по нему нужно постучать. Звук должен быть глухим. При надавливании арбуз должен немножко "прихрустывать", зерна в ягоде должны быть желтоватого цвета, а мякоть – ярко-розового."Арбуз не должен разрезаться в месте продажи. У тех людей, которые продают арбузы, не всегда есть условия для обработки своего инвентаря. И при разрезании они могут обсеменить его патогенной флорой", – подчеркнул Горностай.По его словам, не следует приобретать продукцию у частников, которые стоят у дороги. Лучше всего это делать у ритейлеров, в магазинах и на рынках, где осуществляется ветеринарно-санитарный контроль продукции.Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что летом отравление арбузами происходит довольно часто, причем некоторые случаи заканчиваются даже летальным исходом. Исключить риски можно, если следовать нескольким простым правилам при выборе плодов и употреблении их в пищу.Читайте также на РИА Новости Крым:Где покупать крымский мед, чтобы не нарваться на подделкуКак уберечь ребенка от кишечной инфекцииКак выбрать правильное кафе на курорте
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крым, общество, здоровье, совет эксперта, арбуз, мнения, новости крыма, сельское хозяйство, еда, вкусно и полезно
Эксперт назвал допустимое содержание нитратов в дынях и арбузах
Содержание нитратов в арбузах не должно превышать 60 мг на килограмм – врач
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Содержание нитратов в арбузах не должно превышать 60 мг на килограмм, а в дынях – 90 мг. Бахчевые лучше не покупать в местах стихийной торговли и нужно требовать документы на реализуемую продукцию. Об этом рассказал врач-эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе Владимир Горностай.
"При выборе арбуза надо обратить внимание на то, чтобы ягода имела равномерную окраску, и чтобы на ней не было желтых пятен, а "хвостик" был сухим", – отметил эксперт.
Также он напомнил, что перед покупкой арбуза по нему нужно постучать. Звук должен быть глухим. При надавливании арбуз должен немножко "прихрустывать", зерна в ягоде должны быть желтоватого цвета, а мякоть – ярко-розового.
"Арбуз не должен разрезаться в месте продажи. У тех людей, которые продают арбузы, не всегда есть условия для обработки своего инвентаря. И при разрезании они могут обсеменить его патогенной флорой", – подчеркнул Горностай.
По его словам, не следует приобретать продукцию у частников, которые стоят у дороги. Лучше всего это делать у ритейлеров, в магазинах и на рынках, где осуществляется ветеринарно-санитарный контроль продукции.
"Также можно запросить документы на реализуемую продукцию, их обязаны предоставить, чтобы человек мог посмотреть на содержание нитратов в бахче. В арбузе содержание нитратов не должно превышать 60 мг на килограмм, а в дыне – 90 мг на килограмм", – обозначил эксперт.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что летом отравление арбузами
происходит довольно часто, причем некоторые случаи заканчиваются даже летальным исходом. Исключить риски можно, если следовать нескольким простым правилам при выборе плодов и употреблении их в пищу.
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