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Где покупать крымский мед, чтобы не нарваться на подделку
Где покупать крымский мед, чтобы не нарваться на подделку - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Где покупать крымский мед, чтобы не нарваться на подделку
Крымский мед лучше всего приобретать или у знакомых пасечников, или на ярмарках от регионального минсельхоза, где на весь представленный товар есть необходимые... РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T17:48
2023-08-19T17:48
2023-08-19T17:48
пчеловодство
роман данилов
мнения
минсельхоз крыма
ярмарка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости Крым. Крымский мед лучше всего приобретать или у знакомых пасечников, или на ярмарках от регионального минсельхоза, где на весь представленный товар есть необходимые сертификаты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава фермерского хозяйства по производству меда Роман Данилов.Гость эфира подчеркнул, что единственный проверенный способ проверить качество меда – это лабораторный анализ. Народные средства не дадут стопроцентной гарантии, что это натуральный мед. По его словам, сейчас мед чаще не подделывают, а смешивают дорогие сорта с дешевыми и продают по завышенной стоимости. А вот практика по продаже сахарного сиропа с небольшим количеством меда уже не встречается.Чтобы не купить такую подделку, мед, если есть возможность, лучше брать у знакомых пчеловодов. Или же на ярмарках, которые регулярно проводятся минсельхозом в Крыму, так как все продавцы там проверенные, а продукция имеет сопроводительные документы, рекомендует фермер. А вот на передвижных ярмарках, которые тоже иногда можно встретить в Крыму, можно купить как качественный товар, так и сомнительный.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать правильное кафе на курортеКак не отравиться арбузами – диетологШкольная ярмарка: как правильно выбрать товары для детей
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пчеловодство, роман данилов, мнения, минсельхоз крыма, ярмарка
Где покупать крымский мед, чтобы не нарваться на подделку
Как правильно выбирать крымский мед – советы фермера
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости Крым.
Крымский мед лучше всего приобретать или у знакомых пасечников, или на ярмарках от регионального минсельхоза, где на весь представленный товар есть необходимые сертификаты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал глава фермерского хозяйства по производству меда Роман Данилов.
Гость эфира подчеркнул, что единственный проверенный способ проверить качество меда – это лабораторный анализ. Народные средства не дадут стопроцентной гарантии, что это натуральный мед. По его словам, сейчас мед чаще не подделывают, а смешивают дорогие сорта с дешевыми и продают по завышенной стоимости. А вот практика по продаже сахарного сиропа с небольшим количеством меда уже не встречается.
"Чаще дешевый мед из подсолнуха выдают за более дорогое разнотравье. Есть люди, для которых сладкое и жидкое – уже мед. Они ориентируются чаще всего на цену по принципу: дорогое – значит качественное. И могут заплатить за банку дешевого меда и три и пять тысяч рублей", – пояснил Данилов. И добавил, что в среднем цена хорошего крымского разнотравья составляет 600 рублей за литр.
Чтобы не купить такую подделку, мед, если есть возможность, лучше брать у знакомых пчеловодов. Или же на ярмарках, которые регулярно проводятся минсельхозом в Крыму, так как все продавцы там проверенные, а продукция имеет сопроводительные документы, рекомендует фермер. А вот на передвижных ярмарках, которые тоже иногда можно встретить в Крыму, можно купить как качественный товар, так и сомнительный.
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