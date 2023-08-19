https://crimea.ria.ru/20230819/gde-pokupat-krymskiy-med-chtoby-ne-narvatsya-na-poddelku-1130769212.html

Где покупать крымский мед, чтобы не нарваться на подделку

Где покупать крымский мед, чтобы не нарваться на подделку - РИА Новости Крым, 19.08.2023

Где покупать крымский мед, чтобы не нарваться на подделку

Крымский мед лучше всего приобретать или у знакомых пасечников, или на ярмарках от регионального минсельхоза, где на весь представленный товар есть необходимые... РИА Новости Крым, 19.08.2023

2023-08-19T17:48

2023-08-19T17:48

2023-08-19T17:48

пчеловодство

роман данилов

мнения

минсельхоз крыма

ярмарка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости Крым. Крымский мед лучше всего приобретать или у знакомых пасечников, или на ярмарках от регионального минсельхоза, где на весь представленный товар есть необходимые сертификаты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава фермерского хозяйства по производству меда Роман Данилов.Гость эфира подчеркнул, что единственный проверенный способ проверить качество меда – это лабораторный анализ. Народные средства не дадут стопроцентной гарантии, что это натуральный мед. По его словам, сейчас мед чаще не подделывают, а смешивают дорогие сорта с дешевыми и продают по завышенной стоимости. А вот практика по продаже сахарного сиропа с небольшим количеством меда уже не встречается.Чтобы не купить такую подделку, мед, если есть возможность, лучше брать у знакомых пчеловодов. Или же на ярмарках, которые регулярно проводятся минсельхозом в Крыму, так как все продавцы там проверенные, а продукция имеет сопроводительные документы, рекомендует фермер. А вот на передвижных ярмарках, которые тоже иногда можно встретить в Крыму, можно купить как качественный товар, так и сомнительный.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать правильное кафе на курортеКак не отравиться арбузами – диетологШкольная ярмарка: как правильно выбрать товары для детей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пчеловодство, роман данилов, мнения, минсельхоз крыма, ярмарка