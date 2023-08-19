Рейтинг@Mail.ru
Где покупать крымский мед, чтобы не нарваться на подделку - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230819/gde-pokupat-krymskiy-med-chtoby-ne-narvatsya-na-poddelku-1130769212.html
Где покупать крымский мед, чтобы не нарваться на подделку
Где покупать крымский мед, чтобы не нарваться на подделку - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Где покупать крымский мед, чтобы не нарваться на подделку
Крымский мед лучше всего приобретать или у знакомых пасечников, или на ярмарках от регионального минсельхоза, где на весь представленный товар есть необходимые... РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T17:48
2023-08-19T17:48
пчеловодство
роман данилов
мнения
минсельхоз крыма
ярмарка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/0d/1118616356_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_67f17533b23c038ed701a5ccaf5123f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости Крым. Крымский мед лучше всего приобретать или у знакомых пасечников, или на ярмарках от регионального минсельхоза, где на весь представленный товар есть необходимые сертификаты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава фермерского хозяйства по производству меда Роман Данилов.Гость эфира подчеркнул, что единственный проверенный способ проверить качество меда – это лабораторный анализ. Народные средства не дадут стопроцентной гарантии, что это натуральный мед. По его словам, сейчас мед чаще не подделывают, а смешивают дорогие сорта с дешевыми и продают по завышенной стоимости. А вот практика по продаже сахарного сиропа с небольшим количеством меда уже не встречается.Чтобы не купить такую подделку, мед, если есть возможность, лучше брать у знакомых пчеловодов. Или же на ярмарках, которые регулярно проводятся минсельхозом в Крыму, так как все продавцы там проверенные, а продукция имеет сопроводительные документы, рекомендует фермер. А вот на передвижных ярмарках, которые тоже иногда можно встретить в Крыму, можно купить как качественный товар, так и сомнительный.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать правильное кафе на курортеКак не отравиться арбузами – диетологШкольная ярмарка: как правильно выбрать товары для детей
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/0d/1118616356_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cbb87f9ae514d2bdd822f54dc4a82e43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пчеловодство, роман данилов, мнения, минсельхоз крыма, ярмарка
Где покупать крымский мед, чтобы не нарваться на подделку

Как правильно выбирать крымский мед – советы фермера

17:48 19.08.2023
 
© Depositphotos.com BelchonockПолезные продукты
Полезные продукты - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© Depositphotos.com Belchonock
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости Крым. Крымский мед лучше всего приобретать или у знакомых пасечников, или на ярмарках от регионального минсельхоза, где на весь представленный товар есть необходимые сертификаты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава фермерского хозяйства по производству меда Роман Данилов.
Гость эфира подчеркнул, что единственный проверенный способ проверить качество меда – это лабораторный анализ. Народные средства не дадут стопроцентной гарантии, что это натуральный мед. По его словам, сейчас мед чаще не подделывают, а смешивают дорогие сорта с дешевыми и продают по завышенной стоимости. А вот практика по продаже сахарного сиропа с небольшим количеством меда уже не встречается.

"Чаще дешевый мед из подсолнуха выдают за более дорогое разнотравье. Есть люди, для которых сладкое и жидкое – уже мед. Они ориентируются чаще всего на цену по принципу: дорогое – значит качественное. И могут заплатить за банку дешевого меда и три и пять тысяч рублей", – пояснил Данилов. И добавил, что в среднем цена хорошего крымского разнотравья составляет 600 рублей за литр.

Чтобы не купить такую подделку, мед, если есть возможность, лучше брать у знакомых пчеловодов. Или же на ярмарках, которые регулярно проводятся минсельхозом в Крыму, так как все продавцы там проверенные, а продукция имеет сопроводительные документы, рекомендует фермер. А вот на передвижных ярмарках, которые тоже иногда можно встретить в Крыму, можно купить как качественный товар, так и сомнительный.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как выбрать правильное кафе на курорте
Как не отравиться арбузами – диетолог
Школьная ярмарка: как правильно выбрать товары для детей
 
ПчеловодствоРоман ДаниловМненияМинсельхоз КрымаЯрмарка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:38Эксперт оценил безопасность отечественных аттракционов
19:05Будут стрелять из разного оружия – в Севастополе назвали причину
19:02Крымский мост: оперативная информация на вечер субботы
18:45На борту "Луны-25" произошла нештатная ситуация
18:18Ракеты над Крымским мостом и трагедия в Махачкале: топ новостей недели
17:48Где покупать крымский мед, чтобы не нарваться на подделку
17:13"Луна-25": получены первые научные результаты с приборов
16:47ВСУ лишились почти 1000 боевиков за сутки: ход спецоперации
16:18Microsoft уходит из России - возможные последствия
15:55Отбито пять атак: ВСУ на Донецком направлении потеряли еще 400 боевиков
15:27Сбиты 23 беспилотника ВСУ за сутки – Минобороны
15:01ВСУ попытались атаковать беспилотниками Москву и Белгород
14:37Умер Игорь Ясулович
14:19В Киеве, Чернигове и Житомире прогремели взрывы
13:52ВСУ атаковали военный аэродром в Новгородской области
13:45Солист Uma2rman Владимир Кристовский признался, за что любит Крым
13:15Балаклавская бухта и строительство марины: что будет здесь с морем
12:43Авария произошла на одной из линий электропередачи на ЮБК
12:37Глава СБУ рассказал подробности первого теракта на Крымском мосту
12:13Бойцы "Днепра" вскрыли позицию боевиков ВСУ в островной зоне Херсонщины
Лента новостейМолния