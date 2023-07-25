https://crimea.ria.ru/20230725/polosatyy-afrikanets-v-krymu-sobrali-pervye-700-tonn-arbuzov-1130279090.html

Полосатый "африканец": в Крыму собрали первые 700 тонн арбузов

Полосатый "африканец": в Крыму собрали первые 700 тонн арбузов - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Полосатый "африканец": в Крыму собрали первые 700 тонн арбузов

В Красногвардейском, Красноперекопском, Джанкойском и Раздольненском районах Крыма аграрии приступили к сбору урожая арбузов, уже собрано 700 тонн. Об этом... РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T08:23

2023-07-25T08:23

2023-07-25T09:11

андрей савчук

сельское хозяйство

крым

экономика

урожай

урожай в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В Красногвардейском, Красноперекопском, Джанкойском и Раздольненском районах Крыма аграрии приступили к сбору урожая арбузов, уже собрано 700 тонн. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук.По его информации, в этом году бахчевые культуры занимают в Крыму площадь больше 500 гектаров. Наиболее распространенные сорта: "Стаил", "Оранж Кинг", "Картстан".Уточняется, что уже собрано 700 тонн урожая, что на 30 тонн больше, чем за аналогичный прошлогодний период.Так, в 2022 году сельхозтоваропроизводители собрали урожай около 13 тысяч тонн бахчевых, и в этом году ожидается не меньше.Также Андрей Савчук напомнил, что родиной арбуза считают африканский континент. В Россию эту культуру завезли около 17 века, тогда эту ягоды подавали исключительно к царскому столу.Ранее сообщалось, что аграрии Херсонской области планируют собрать более 900 тысяч тонн зерновых и зернобобовых, около полумиллиона тонн масличных культур, а также значительный урожай картофеля, овощных культур и бахчевых.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет урожай персиков: в Крыму стартовала уборка ранних сортовСельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь КрымаФермеры новых регионов приехали в Крым перенимать опыт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей савчук, сельское хозяйство, крым, экономика, урожай, урожай в крыму