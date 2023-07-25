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Полосатый "африканец": в Крыму собрали первые 700 тонн арбузов
Полосатый "африканец": в Крыму собрали первые 700 тонн арбузов - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Полосатый "африканец": в Крыму собрали первые 700 тонн арбузов
В Красногвардейском, Красноперекопском, Джанкойском и Раздольненском районах Крыма аграрии приступили к сбору урожая арбузов, уже собрано 700 тонн. Об этом... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T08:23
2023-07-25T08:23
2023-07-25T09:11
андрей савчук
сельское хозяйство
крым
экономика
урожай
урожай в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В Красногвардейском, Красноперекопском, Джанкойском и Раздольненском районах Крыма аграрии приступили к сбору урожая арбузов, уже собрано 700 тонн. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук.По его информации, в этом году бахчевые культуры занимают в Крыму площадь больше 500 гектаров. Наиболее распространенные сорта: "Стаил", "Оранж Кинг", "Картстан".Уточняется, что уже собрано 700 тонн урожая, что на 30 тонн больше, чем за аналогичный прошлогодний период.Так, в 2022 году сельхозтоваропроизводители собрали урожай около 13 тысяч тонн бахчевых, и в этом году ожидается не меньше.Также Андрей Савчук напомнил, что родиной арбуза считают африканский континент. В Россию эту культуру завезли около 17 века, тогда эту ягоды подавали исключительно к царскому столу.Ранее сообщалось, что аграрии Херсонской области планируют собрать более 900 тысяч тонн зерновых и зернобобовых, около полумиллиона тонн масличных культур, а также значительный урожай картофеля, овощных культур и бахчевых.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет урожай персиков: в Крыму стартовала уборка ранних сортовСельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь КрымаФермеры новых регионов приехали в Крым перенимать опыт
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андрей савчук, сельское хозяйство, крым, экономика, урожай, урожай в крыму
Полосатый "африканец": в Крыму собрали первые 700 тонн арбузов
Крымские аграрии собрали первые 700 тонн арбузов
08:23 25.07.2023 (обновлено: 09:11 25.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В Красногвардейском, Красноперекопском, Джанкойском и Раздольненском районах Крыма аграрии приступили к сбору урожая арбузов, уже собрано 700 тонн. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук.
"Сейчас наши сельхозпроизводители собирают урожай арбузов. Выращиванием бахчи в Крыму занимаются примерно с два десятка крупных и мелких агропредприятий, большая часть которых находится в четырех районах: Красногвардейском, Красноперекопском, Джанкойском и Раздольненском", написал он в своем Telegram-канале.
По его информации, в этом году бахчевые культуры занимают в Крыму площадь больше 500 гектаров. Наиболее распространенные сорта: "Стаил", "Оранж Кинг", "Картстан".
Уточняется, что уже собрано 700 тонн урожая, что на 30 тонн больше, чем за аналогичный прошлогодний период.
Так, в 2022 году сельхозтоваропроизводители собрали урожай около 13 тысяч тонн бахчевых, и в этом году ожидается не меньше.
Также Андрей Савчук напомнил, что родиной арбуза считают африканский континент. В Россию эту культуру завезли около 17 века, тогда эту ягоды подавали исключительно к царскому столу.
Ранее сообщалось, что аграрии Херсонской области планируют собрать
более 900 тысяч тонн зерновых и зернобобовых, около полумиллиона тонн масличных культур, а также значительный урожай картофеля, овощных культур и бахчевых.
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