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В Крыму дорожает бензин: что будет дальше с ценами - РИА Новости Крым, 18.07.2024
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В Крыму дорожает бензин: что будет дальше с ценами
В Крыму дорожает бензин: что будет дальше с ценами - РИА Новости Крым, 18.07.2024
В Крыму дорожает бензин: что будет дальше с ценами
Стоимость бензина в России, в том числе в Крыму, растет из-за сезонного фактора, ситуация стабилизируется после продления запрета экспорта топлива. Такое мнение РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T13:55
2024-07-18T13:55
эксклюзивы риа новости крым
бензин
топливо
цены и тарифы
станислав митрахович
мнения
россия
крым
экономика
цены в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Стоимость бензина в России, в том числе в Крыму, растет из-за сезонного фактора, ситуация стабилизируется после продления запрета экспорта топлива. Такое мнение РИА Новости Крым высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.По словам аналитика, основная причина роста цены – сезонный фактор, связанный в том числе с увеличением количества туристических поездок по стране. Кроме того, влияние на розничные цены оказывает рост оптовых цен и экспортный спрос. Рост стоимости топлива конкретно в Крыму обусловлен еще и недостаточной конкуренцией между компаниями, которые продают нефтепродукты, констатировал специалист.По мнению Митраховича, ценовая ситуация стабилизируется после принятия решения о продлении запрета экспорта топлива.Биржевые цены на бензин марки Аи-95 обновили свой максимум в этом году, достигнув отметки в 73,1 тысячи рублей за тонну по итогам торгов 17 июля. По данным Росстата, на минувшей неделе цена топлива на АЗС поднялась еще на 0,53%. Так, по данным статистики, с 8 по 15 июля средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 27 копеек, Аи-95 – на 30 копеек, Аи-98 – на 47 копеек и за литр. Изменение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 82 субъектах Российской Федерации. В целом с начала текущего года бензин подорожал на 4,15%.Правительство рассматривает возможность вернуть запрет на экспорт бензина в августе, если ситуация не улучшится. Производство бензина наращивается, но не успевает удовлетворять постоянно растущий спрос рынка. Минэнерго РФ предложило продлить запрет экспорта бензина на сентябрь-октябрь, а для непроизводителей этого топлива – до конца года, сообщило агентство РБК.Читайте также на РИА Новости Крым:Индексация топливных акцизов – что будет с ценамиАвтомобиль на бензине или газе: что безопаснейАвтомобиль на бензине или газе: что безопасней
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бензин, топливо, цены и тарифы, станислав митрахович, мнения, россия, крым, экономика, цены в крыму
В Крыму дорожает бензин: что будет дальше с ценами

Цены на бензин в РФ стабилизируются после продления запрета экспорта топлива – эксперт

13:55 18.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Стоимость бензина в России, в том числе в Крыму, растет из-за сезонного фактора, ситуация стабилизируется после продления запрета экспорта топлива. Такое мнение РИА Новости Крым высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
По словам аналитика, основная причина роста цены – сезонный фактор, связанный в том числе с увеличением количества туристических поездок по стране. Кроме того, влияние на розничные цены оказывает рост оптовых цен и экспортный спрос. Рост стоимости топлива конкретно в Крыму обусловлен еще и недостаточной конкуренцией между компаниями, которые продают нефтепродукты, констатировал специалист.
По мнению Митраховича, ценовая ситуация стабилизируется после принятия решения о продлении запрета экспорта топлива.
"Сейчас экспорт запретят на август, сентябрь и октябрь, и, думаю, станет немного полегче. У нас экспортируется 10% от всего производимого бензина, поэтому такое регулирование важно. Рост цен продолжится, но, полагаю, наши власти будут стараться не допускать, чтобы цена в рознице была выше уровня инфляции. Но на бирже при этом возможны более масштабные скачки", - пояснил эксперт.
Биржевые цены на бензин марки Аи-95 обновили свой максимум в этом году, достигнув отметки в 73,1 тысячи рублей за тонну по итогам торгов 17 июля. По данным Росстата, на минувшей неделе цена топлива на АЗС поднялась еще на 0,53%. Так, по данным статистики, с 8 по 15 июля средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 27 копеек, Аи-95 – на 30 копеек, Аи-98 – на 47 копеек и за литр. Изменение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 82 субъектах Российской Федерации. В целом с начала текущего года бензин подорожал на 4,15%.
Правительство рассматривает возможность вернуть запрет на экспорт бензина в августе, если ситуация не улучшится. Производство бензина наращивается, но не успевает удовлетворять постоянно растущий спрос рынка. Минэнерго РФ предложило продлить запрет экспорта бензина на сентябрь-октябрь, а для непроизводителей этого топлива – до конца года, сообщило агентство РБК.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымБензинТопливоЦены и тарифыСтанислав МитраховичМненияРоссияКрымЭкономикаЦены в Крыму
 
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