Рейтинг@Mail.ru
Индексация топливных акцизов – что будет с ценами - РИА Новости Крым, 13.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240713/indeksatsiya-toplivnykh-aktsizov--chto-budet-s-tsenami-1138815768.html
Индексация топливных акцизов – что будет с ценами
Индексация топливных акцизов – что будет с ценами - РИА Новости Крым, 13.07.2024
Индексация топливных акцизов – что будет с ценами
Индексация акцизов не повлияет на цены в топливном секторе России, однако стоимость бензина и дизеля может вырасти по другим причинам. Такое мнение РИА Новости... РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T07:01
2024-07-13T07:01
акциз
топливо
дизельное топливо
газомоторное топливо
экономика
налоги
мнения
григорий баженов
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/11/1119364414_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3fd90b81c184a3b5f6d2480f1cc922c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Индексация акцизов не повлияет на цены в топливном секторе России, однако стоимость бензина и дизеля может вырасти по другим причинам. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.Президент России Владимир Путин в пятницу подписал закон, предусматривающий ежегодную индексацию на 4% ставок акцизов на мотоциклы, легковые автомобили и моторное топливо в ближайшие три года.По словам Баженова, акцизы индексируются ежегодно – в этом нет ничего нового. По его мнению, рынок готов к этому, поэтому изменения не должны привести к внеплановому повышению цен. Однако в этой части могут сработать другие факторы.При этом, по его словам, цены в топливном секторе при необходимости регулируются государством с помощью набора определенных мер, в частности - запретом на экспорт бензина, который вводился ранее и может быть возвращен, считает Баженов.Цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала июля продолжают идти вверх. Рост стоимости бензина отмечен в Крыму. Ранее Баженов пояснял, что это связано с условиями высокого сезона.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на топливо в Крыму: прогнозы экспертаЦены на бензин в Крыму уравняют с Краснодарским краем – АксеновФАС потребовала от независимых автозаправок снизить цены на топливо
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/11/1119364414_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e30dd2dee075d9db56f704bf568902b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
акциз, топливо, дизельное топливо, газомоторное топливо, экономика, налоги, мнения, григорий баженов, закон и право
Индексация топливных акцизов – что будет с ценами

Индексация акцизов в России не повлияет на цены в топливном секторе – эксперт

07:01 13.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкДеньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото
Деньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Индексация акцизов не повлияет на цены в топливном секторе России, однако стоимость бензина и дизеля может вырасти по другим причинам. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал закон, предусматривающий ежегодную индексацию на 4% ставок акцизов на мотоциклы, легковые автомобили и моторное топливо в ближайшие три года.
По словам Баженова, акцизы индексируются ежегодно – в этом нет ничего нового. По его мнению, рынок готов к этому, поэтому изменения не должны привести к внеплановому повышению цен. Однако в этой части могут сработать другие факторы.
"Цена топлива на внутреннем рынке зависит от того, какой будет притягательность экспортной поставки, что с ремонтами нефтезаводов, появляется ли какой-то дополнительный избыточный спрос, есть ли серый импорт, ну и так далее. При этом оптовые цены транслируются в розницу", - поясняет эксперт.
При этом, по его словам, цены в топливном секторе при необходимости регулируются государством с помощью набора определенных мер, в частности - запретом на экспорт бензина, который вводился ранее и может быть возвращен, считает Баженов.
Цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала июля продолжают идти вверх. Рост стоимости бензина отмечен в Крыму. Ранее Баженов пояснял, что это связано с условиями высокого сезона.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Цены на топливо в Крыму: прогнозы эксперта
Цены на бензин в Крыму уравняют с Краснодарским краем – Аксенов
ФАС потребовала от независимых автозаправок снизить цены на топливо
 
АкцизТопливоДизельное топливоГазомоторное топливоЭкономикаНалогиМненияГригорий БаженовЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:53В Крыму поселились фламинго – ученые насчитали сотню птенцов
08:41ПВО сбила 4 украинских БПЛА над тремя областями России
08:11Хлебный урожай: что в Крыму с уборкой зерновых
08:01В очереди на Крымский мост скопились более 500 машин
07:45День рыбака в Керчи: план праздничных мероприятий
07:01Индексация топливных акцизов – что будет с ценами
06:56Возгорание произошло на нефтебазе в Ростовской области из-за атаки БПЛА
00:01Во власти тропического воздуха: чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 13 июля
23:09Главное за день: 12 июля
23:02Главные новости Крыма: 12 июля
22:54В трех населенных пунктах Крыма до конца года запустят новые КОС
22:39Яблони в стрессе: что будет с урожаем в Крыму из-за засухи
22:23"Черные ящики" обнаружили на месте крушения самолета в Подмосковье
22:14Незаконная застройка Казачьей бухты – дело на контроле Бастрыкина
22:04Ситуация у Крымского моста после приостановки движения транспорта
21:36Крымский мост открыли после приостановки движения транспорта
21:36Аномальная жара в Крыму – ждать ли понижения температур в выходные
21:13"Украинский договор" НАТО: что против России готовит Вашингтон и Киев
20:51Крымский мост закрыт для проезда автотранспорта
Лента новостейМолния