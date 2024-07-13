https://crimea.ria.ru/20240713/indeksatsiya-toplivnykh-aktsizov--chto-budet-s-tsenami-1138815768.html

Индексация топливных акцизов – что будет с ценами

Индексация топливных акцизов – что будет с ценами - РИА Новости Крым, 13.07.2024

Индексация топливных акцизов – что будет с ценами

Индексация акцизов не повлияет на цены в топливном секторе России, однако стоимость бензина и дизеля может вырасти по другим причинам. Такое мнение РИА Новости... РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T07:01

2024-07-13T07:01

2024-07-13T07:01

акциз

топливо

дизельное топливо

газомоторное топливо

экономика

налоги

мнения

григорий баженов

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Индексация акцизов не повлияет на цены в топливном секторе России, однако стоимость бензина и дизеля может вырасти по другим причинам. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.Президент России Владимир Путин в пятницу подписал закон, предусматривающий ежегодную индексацию на 4% ставок акцизов на мотоциклы, легковые автомобили и моторное топливо в ближайшие три года.По словам Баженова, акцизы индексируются ежегодно – в этом нет ничего нового. По его мнению, рынок готов к этому, поэтому изменения не должны привести к внеплановому повышению цен. Однако в этой части могут сработать другие факторы.При этом, по его словам, цены в топливном секторе при необходимости регулируются государством с помощью набора определенных мер, в частности - запретом на экспорт бензина, который вводился ранее и может быть возвращен, считает Баженов.Цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала июля продолжают идти вверх. Рост стоимости бензина отмечен в Крыму. Ранее Баженов пояснял, что это связано с условиями высокого сезона.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на топливо в Крыму: прогнозы экспертаЦены на бензин в Крыму уравняют с Краснодарским краем – АксеновФАС потребовала от независимых автозаправок снизить цены на топливо

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

акциз, топливо, дизельное топливо, газомоторное топливо, экономика, налоги, мнения, григорий баженов, закон и право