Индексация топливных акцизов – что будет с ценами
Индексация акцизов в России не повлияет на цены в топливном секторе – эксперт
© РИА Новости . Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкДеньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Индексация акцизов не повлияет на цены в топливном секторе России, однако стоимость бензина и дизеля может вырасти по другим причинам. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал закон, предусматривающий ежегодную индексацию на 4% ставок акцизов на мотоциклы, легковые автомобили и моторное топливо в ближайшие три года.
По словам Баженова, акцизы индексируются ежегодно – в этом нет ничего нового. По его мнению, рынок готов к этому, поэтому изменения не должны привести к внеплановому повышению цен. Однако в этой части могут сработать другие факторы.
"Цена топлива на внутреннем рынке зависит от того, какой будет притягательность экспортной поставки, что с ремонтами нефтезаводов, появляется ли какой-то дополнительный избыточный спрос, есть ли серый импорт, ну и так далее. При этом оптовые цены транслируются в розницу", - поясняет эксперт.
При этом, по его словам, цены в топливном секторе при необходимости регулируются государством с помощью набора определенных мер, в частности - запретом на экспорт бензина, который вводился ранее и может быть возвращен, считает Баженов.
Цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала июля продолжают идти вверх. Рост стоимости бензина отмечен в Крыму. Ранее Баженов пояснял, что это связано с условиями высокого сезона.
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