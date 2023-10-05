https://crimea.ria.ru/20231005/tseny-na-benzin-v-krymu-uravnyayut-s-krasnodarskim-kraem--aksenov-1131876484.html

Цены на бензин в Крыму уравняют с Краснодарским краем – Аксенов

Цены на бензин в Крыму уравняют с Краснодарским краем – Аксенов - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Цены на бензин в Крыму уравняют с Краснодарским краем – Аксенов

Главы Крыма и Севастополя обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять меры для выравнивания стоимости топлива в Крыму с другими регионами РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T15:10

2023-10-05T15:10

2023-10-05T16:25

крым

топливо

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сергей аксенов

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цены и тарифы

бензин

владимир путин (политик)

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Главы Крыма и Севастополя обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять меры для выравнивания стоимости топлива в Крыму с другими регионами Южного федерального округа, принято решение о компенсации части затрат поставщикам. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире одного из региональных телеканалов."Я думаю, что на следующей неделе у нас выровняются цены (на бензин – ред.), в том числе по Южному федеральному округу. Понимаем, что все это было вызвано спекуляцией на рынке нефтепродуктов, - рассказал он. - Мы с Михаилом Развожаевым письменно обратились к президенту, я также дозвонился президенту для того, чтобы принять меры для выравнивания цен на бензин по ЮФО".По поручению главы государства, было принято решение о компенсации части затрат поставщикам топлива, добавил Аксенов.И добавил, что вступление в силу соответствующих механизмов ожидается на следующей неделе.Цены на топливо в РоссииБиржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляли рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в том числе "серым" экспортом.Президент страны Владимир Путин призвал правительство оперативнее реагировать на происходящие события и плотнее работать с нефтяными компаниями, чтобы не допускать роста цен на топливо. 21 сентября правительство РФ временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России для стабилизации внутреннего рынка. Запрет распространяется и на нефтепродукты, приобретенные на биржевых торгах.Однако по данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи от 4 октября, несмотря на запрет экспорта и увеличение запасов топлива внутри страны, цены остаются высокими.Проверки ФАСФедеральная антимонопольная служба в сентябре анонсировала проверку обоснованности цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Уточнялось, что служба проанализирует цепочку ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. По итогам первичного анализа ведомство возбудило шесть дел в регионах по признакам нарушения закона о защите конкуренции.5 октября ФАС направила письмо вертикально интегрированным и независимым АЗС о необходимости снизить стоимость топлива в связи со снижением биржевых цен.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС потребовала от независимых автозаправок снизить цены на топливоОграничение топливного экспорта: упадут ли цены на бензинЦены на топливо в Крыму: прогнозы эксперта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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