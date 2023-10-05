https://crimea.ria.ru/20231005/tseny-na-benzin-v-krymu-uravnyayut-s-krasnodarskim-kraem--aksenov-1131876484.html
Цены на бензин в Крыму уравняют с Краснодарским краем – Аксенов
Цены на бензин в Крыму уравняют с Краснодарским краем – Аксенов - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Цены на бензин в Крыму уравняют с Краснодарским краем – Аксенов
Главы Крыма и Севастополя обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять меры для выравнивания стоимости топлива в Крыму с другими регионами РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T15:10
2023-10-05T15:10
2023-10-05T16:25
крым
топливо
топливо в крыму
сергей аксенов
цены в крыму
цены и тарифы
бензин
владимир путин (политик)
михаил развожаев
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Главы Крыма и Севастополя обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять меры для выравнивания стоимости топлива в Крыму с другими регионами Южного федерального округа, принято решение о компенсации части затрат поставщикам. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире одного из региональных телеканалов."Я думаю, что на следующей неделе у нас выровняются цены (на бензин – ред.), в том числе по Южному федеральному округу. Понимаем, что все это было вызвано спекуляцией на рынке нефтепродуктов, - рассказал он. - Мы с Михаилом Развожаевым письменно обратились к президенту, я также дозвонился президенту для того, чтобы принять меры для выравнивания цен на бензин по ЮФО".По поручению главы государства, было принято решение о компенсации части затрат поставщикам топлива, добавил Аксенов.И добавил, что вступление в силу соответствующих механизмов ожидается на следующей неделе.Цены на топливо в РоссииБиржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляли рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в том числе "серым" экспортом.Президент страны Владимир Путин призвал правительство оперативнее реагировать на происходящие события и плотнее работать с нефтяными компаниями, чтобы не допускать роста цен на топливо. 21 сентября правительство РФ временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России для стабилизации внутреннего рынка. Запрет распространяется и на нефтепродукты, приобретенные на биржевых торгах.Однако по данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи от 4 октября, несмотря на запрет экспорта и увеличение запасов топлива внутри страны, цены остаются высокими.Проверки ФАСФедеральная антимонопольная служба в сентябре анонсировала проверку обоснованности цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Уточнялось, что служба проанализирует цепочку ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. По итогам первичного анализа ведомство возбудило шесть дел в регионах по признакам нарушения закона о защите конкуренции.5 октября ФАС направила письмо вертикально интегрированным и независимым АЗС о необходимости снизить стоимость топлива в связи со снижением биржевых цен.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС потребовала от независимых автозаправок снизить цены на топливоОграничение топливного экспорта: упадут ли цены на бензинЦены на топливо в Крыму: прогнозы эксперта
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Цены на бензин в Крыму уравняют с Краснодарским краем – Аксенов
Аксенов: цены на бензин в Крыму уравняют с другими субъектами ЮФО
15:10 05.10.2023 (обновлено: 16:25 05.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Главы Крыма и Севастополя обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять меры для выравнивания стоимости топлива в Крыму с другими регионами Южного федерального округа, принято решение о компенсации части затрат поставщикам. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире одного из региональных телеканалов.
"Я думаю, что на следующей неделе у нас выровняются цены (на бензин – ред.), в том числе по Южному федеральному округу. Понимаем, что все это было вызвано спекуляцией на рынке нефтепродуктов, - рассказал он. - Мы с Михаилом Развожаевым письменно обратились к президенту, я также дозвонился президенту для того, чтобы принять меры для выравнивания цен на бензин по ЮФО".
По поручению главы государства, было принято решение о компенсации части затрат поставщикам топлива, добавил Аксенов.
"Согласован порядок – по поручению президента до 7 рублей на литр топлива будет компенсировать федеральный бюджет нашим крымским поставщикам топлива, которые занимаются продажей в розницу. И у нас все планки не должны превышать позиции по Краснодарскому краю. То есть дизтопливо не должно быть выше 66 рублей за литр. Что касается сельхозпроизводителей – нами принято решение 10 рублей на литре компенсировать. Деньги на это в республиканском бюджете уже нашли", - отметил он.
И добавил, что вступление в силу соответствующих механизмов ожидается на следующей неделе.
Цены на топливо в России
Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляли рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в том числе "серым" экспортом.
Президент страны Владимир Путин призвал правительство
оперативнее реагировать на происходящие события и плотнее работать с нефтяными компаниями, чтобы не допускать роста цен на топливо. 21 сентября правительство РФ временно ограничило экспорт бензина
и дизтоплива из России для стабилизации внутреннего рынка. Запрет распространяется и на нефтепродукты, приобретенные на биржевых торгах.
Однако по данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи от 4 октября, несмотря на запрет экспорта и увеличение запасов топлива внутри страны, цены остаются высокими.
Проверки ФАС
Федеральная антимонопольная служба в сентябре анонсировала проверку обоснованности цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Уточнялось, что служба проанализирует цепочку ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. По итогам первичного анализа ведомство возбудило шесть дел в регионах по признакам нарушения закона о защите конкуренции.
5 октября ФАС направила письмо
вертикально интегрированным и независимым АЗС о необходимости снизить стоимость топлива в связи со снижением биржевых цен.
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