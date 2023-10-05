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ФАС потребовала от независимых автозаправок снизить цены на топливо - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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ФАС потребовала от независимых автозаправок снизить цены на топливо
ФАС потребовала от независимых автозаправок снизить цены на топливо - РИА Новости Крым, 05.10.2023
ФАС потребовала от независимых автозаправок снизить цены на топливо
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила письмо вертикально интегрированным и независимым АЗС о необходимости снизить стоимость топлива в связи со... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T11:32
2023-10-05T11:32
фас (федеральная антимонопольная служба)
цены в крыму
цены и тарифы
топливо
топливо в крыму
бензин
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила письмо вертикально интегрированным и независимым АЗС о необходимости снизить стоимость топлива в связи со снижением биржевых цен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Как отметили в ведомстве, в случае отсутствия принятых мер со стороны организаций служба будет рассматривать их как признаки нарушения антимонопольного законодательства.В сентябре ФАС сообщила, что ее региональные органы проверят обоснованность цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Уточнялось, что служба проанализирует цепочку ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. По итогам первичного анализа ведомство уже возбудило шесть дел в регионах по признакам нарушения закона о защите конкуренции.Накануне биржевые цены на бензин и дизель показали рост на 1,6% и на 1,2%, несмотря на запрет экспорта и увеличение запасов топлива внутри страны.При этом днем ранее бензин марок Аи-92 и Аи-95 потерял два процента биржевой стоимости, цена на летний дизель снизилась сразу на 8%.Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляли рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в том числе "серым" экспортом.На этом фоне правительство РФ 21 сентября временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России для стабилизации внутреннего рынка. Запрет распространяется в том числе на нефтепродукты, приобретенные на биржевых торгах.Президент страны Владимир Путин призвал правительство более оперативно реагировать на происходящие события и плотнее работать с нефтяными компаниями, чтобы не допускать роста цен на топливо.Читайте также на РИА Новости Крым:Новак пригрозил жесткими мерами за рост цен на топливоОграничение топливного экспорта: упадут ли цены на бензинЦены на топливо в Крыму: прогнозы эксперта
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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фас (федеральная антимонопольная служба), цены в крыму, цены и тарифы, топливо, топливо в крыму, бензин, новости
ФАС потребовала от независимых автозаправок снизить цены на топливо

ФАС потребовала от независимых автозаправочных станций снизить цены на топливо

11:32 05.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила письмо вертикально интегрированным и независимым АЗС о необходимости снизить стоимость топлива в связи со снижением биржевых цен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"ФАС России направила письмо всем вертикально интегрированным и независимым компаниям о необходимости снизить стоимость реализации топлива с учетом снижения биржевых (оптовых) цен на нефтепродукты и направить информацию о реализации этой меры в службу", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в случае отсутствия принятых мер со стороны организаций служба будет рассматривать их как признаки нарушения антимонопольного законодательства.
В сентябре ФАС сообщила, что ее региональные органы проверят обоснованность цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Уточнялось, что служба проанализирует цепочку ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. По итогам первичного анализа ведомство уже возбудило шесть дел в регионах по признакам нарушения закона о защите конкуренции.
Накануне биржевые цены на бензин и дизель показали рост на 1,6% и на 1,2%, несмотря на запрет экспорта и увеличение запасов топлива внутри страны.
При этом днем ранее бензин марок Аи-92 и Аи-95 потерял два процента биржевой стоимости, цена на летний дизель снизилась сразу на 8%.
Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляли рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в том числе "серым" экспортом.
На этом фоне правительство РФ 21 сентября временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России для стабилизации внутреннего рынка. Запрет распространяется в том числе на нефтепродукты, приобретенные на биржевых торгах.
Президент страны Владимир Путин призвал правительство более оперативно реагировать на происходящие события и плотнее работать с нефтяными компаниями, чтобы не допускать роста цен на топливо.
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