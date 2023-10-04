https://crimea.ria.ru/20231004/zapret-na-eksport-ne-ostanovil-rost-birzhevykh-tsen-na-benzin-i-dizel-1131855443.html

Запрет на экспорт не остановил рост биржевых цен на бензин и дизель

Запрет на экспорт не остановил рост биржевых цен на бензин и дизель - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Запрет на экспорт не остановил рост биржевых цен на бензин и дизель

Биржевые цены на бензин и дизель в среду показали рост несмотря не запрет экспорта и увеличение запасов топлива внутри страны. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T17:31

2023-10-04T17:31

2023-10-04T17:31

топливо

цены и тарифы

бензин

александр новак

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Биржевые цены на бензин и дизель в среду показали рост несмотря не запрет экспорта и увеличение запасов топлива внутри страны. Об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.Днем ранее бензин марок Аи-92 и Аи-95 потерял два процента биржевой стоимости, цена на летний дизель снизилась сразу на 8%.Согласно данным торгов СПбМТСБ, стоимость тонны бензина АИ-95 в среду 4 октября прибавила 1,65 процента и составила 58,587 тысяч рублей. Бензин марки АИ-92 подорожал на 1,2 процента – до 56,151 тысяч рублей за тонну.При этом наибольший рост показало летнее дизельное топливо – +5,8 процента за один торговый день. Таким образом, стоимость тонны летнего дизеля превысила 57 тысяч рублей. Зимний дизель также подорожал, но не столь значительно + 0,16 процента до 73,096 тысяч рублей за тонну.Запрет на экспорт нарастил запасыРост биржевых цен на основные виды автомобильного топлива происходит на фоне введенного в сентябре запрета на его экспорт. По оценкам вице-премьера РФ Александра Новака, принятая мера позволила разрастить запасы внутри страны и дала положительный эффект.Вице-премьер также отметил, что крупные игроки рынка поддерживают стабилизацию ситуации на бирже и в оптовом звене.Нефтяные компании выступили за баланс"Сегодня провели совещание с руководителями нефтяных компаний. Все привержены тому, что рынок балансируется и обеспечивается необходимыми объемами, а также тому, чтобы стабилизировалась ситуация на бирже и в оптовом звене", – уточнил Новак.Напомним, 1 октября вице-премьер указал на значительное снижение биржевых на бензин и дизель после введения ограничений.Россия продолжит снижение добычи нефтиРоссия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года, сообщили в пресс-службе правительства РФ."В следующем месяце будет проведен анализ рынка с целью принятия решения об углублении сокращения либо увеличении производства нефти. Это является дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года", – сказано в сообщении.Запрет на экспорт бензина и дизельного топлива был введен правительством России 21 сентября. В Минэнерго РФ рассчитывали, что ограничения позволят пресечь "серый" экспорт автомобильного топлива и насытить внутренний рынок. Кроме того, мера должна была привести к снижению стоимости как биржевых, так и мелкооптовых и розничных цен на основные виды топлива.Дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры, принимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.Читайте также на РИА Новости Крым.Биржевые цены на топливо в России снизились в среднем на 20% - НовакКогда снизятся цены на топливо в Крыму: сезон окончен, посевная тожеВ Минэнерго заявили о нормализации ситуации с поставками топлива в Крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топливо, цены и тарифы, бензин, александр новак, новости