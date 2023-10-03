https://crimea.ria.ru/20231003/birzhevye-tseny-na-benzin-i-letniy-dizel-snizilis-1131823864.html

Биржевые цены на бензин и летний дизель снизились

Биржевые цены на бензин и летний дизель снизились - РИА Новости Крым, 03.10.2023

Биржевые цены на бензин и летний дизель снизились

Бензин марок Аи-92 и Аи-95 во вторник потерял 2% биржевой стоимости, цена на летний дизель снизилась сразу на 8%, свидетельствуют данные торгов... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T15:17

2023-10-03T15:17

2023-10-03T15:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Бензин марок Аи-92 и Аи-95 во вторник потерял 2% биржевой стоимости, цена на летний дизель снизилась сразу на 8%, свидетельствуют данные торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. В соответствии с текущими котировками, Аи-92 3 октября торгуется по 55 486 рублей за тонну - это на 2,05% дешевле предыдущей цены. Стоимость бензина марки Аи-95 снизилась на 1,55% - до 57 637 рублей за тонну.Самое заметное снижение цены отмечается на летнее дизельное топливо: по территориальному индексу Европейской части России стоимость дизеля за торговый день снизилась на 7,86%, - до 53 879 рублей за тонну. В тоже время зимний дизель второй день растет рекордными темпами и сейчас торгуется по 72 981 рубля за тонну.Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляли рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в том числе "серым" экспортом.На этом фоне правительство РФ 21 сентября временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России для стабилизации внутреннего рынка. Запрет распространяется в том числе на нефтепродукты, приобретенные на биржевых торгах. После чего заместитель председателя правительства Александр Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на АЗС и пригрозил жесткими регуляторными мерами, если бензин продолжит дорожать.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ничего не снижается": Путин высказался о ситуации с ценами на топливоНовак пригрозил жесткими мерами за рост цен на топливоЦены на топливо в Крыму: прогнозы эксперта

https://crimea.ria.ru/20230927/ogranichenie-toplivnogo-eksporta-upadut-li-tseny-na-benzin-1131701194.html

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россия, бензин, цены и тарифы, топливо, экономика, общество, новости