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Новак пригрозил жесткими мерами за рост цен на топливо

Новак пригрозил жесткими мерами за рост цен на топливо - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Новак пригрозил жесткими мерами за рост цен на топливо

Заместитель председателя правительства Александр Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на АЗС, сообщает пресс-служба кабмина по итогам... РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T23:10

2023-09-28T23:10

2023-09-28T23:18

россия

александр новак

топливо

цены и тарифы

общество

экономика

новости

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Заместитель председателя правительства Александр Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на АЗС, сообщает пресс-служба кабмина по итогам внеочередного совещания с представителями нефтяных компаний. По словам вице-премьера, запрет экспорта бензина и дизеля привел к снижению биржевых цен на топливо, в ближайшее время должно последовать снижение в мелкооптовом и розничном сегментах.Контролировать исполнение запрета на экспорт будут таможенная и налоговая службы. Порты закрыты для вывоза топлива - все оно отправлено на внутренний рынок. Серый экспорт попытаются исключать мерами административного и экономического характера. Также вице-премьер поручил обеспечить баланс спроса и предложения в южных регионах страны.Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляли рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в том числе "серым" экспортом.На этом фоне правительство РФ 21 сентября временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России для стабилизации внутреннего рынка. Запрет распространяется в том числе на нефтепродукты, приобретенные на биржевых торгах. Читайте также на РИА Новости Крым:"Ничего не снижается": Путин высказался о ситуации с ценами на топливоОграничение топливного экспорта: упадут ли цены на бензинЦены на топливо в Крыму: прогнозы эксперта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр новак, топливо, цены и тарифы, общество, экономика, новости, правительство россии