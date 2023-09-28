Новак пригрозил жесткими мерами за рост цен на топливо
Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС
23:10 28.09.2023 (обновлено: 23:18 28.09.2023)
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоАЗС в Симферополе. Архивное фото
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Заместитель председателя правительства Александр Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на АЗС, сообщает пресс-служба кабмина по итогам внеочередного совещания с представителями нефтяных компаний.
По словам вице-премьера, запрет экспорта бензина и дизеля привел к снижению биржевых цен на топливо, в ближайшее время должно последовать снижение в мелкооптовом и розничном сегментах.
"Рост цен недопустим. Если ситуация не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений", – сказал вице-премьер.
Контролировать исполнение запрета на экспорт будут таможенная и налоговая службы. Порты закрыты для вывоза топлива - все оно отправлено на внутренний рынок. Серый экспорт попытаются исключать мерами административного и экономического характера. Также вице-премьер поручил обеспечить баланс спроса и предложения в южных регионах страны.
Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев подряд обновляли рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в том числе "серым" экспортом.
На этом фоне правительство РФ 21 сентября временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива из России для стабилизации внутреннего рынка. Запрет распространяется в том числе на нефтепродукты, приобретенные на биржевых торгах.
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