https://crimea.ria.ru/20230906/kogda-snizyatsya-tseny-na-toplivo-v-krymu-sezon-okonchen-posevnaya-tozhe-1131204080.html
Когда снизятся цены на топливо в Крыму: сезон окончен, посевная тоже
Когда снизятся цены на топливо в Крыму: сезон окончен, посевная тоже - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Когда снизятся цены на топливо в Крыму: сезон окончен, посевная тоже
Цены на топливо в Крыму растут четвертый месяц подряд. С начала мая бензин и дизель "прибавили" 11 и более процентов. Стоит ли крымчанам готовиться к очередному РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T16:58
2023-09-06T16:58
2023-09-06T17:06
бензин
эксклюзивы риа новости крым
росстат
цены и тарифы
новости
экономика
станислав митрохович
юрий гоцанюк
игорь юшков
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Цены на топливо в Крыму растут четвертый месяц подряд. С начала мая бензин и дизель "прибавили" 11 и более процентов. Стоит ли крымчанам готовиться к очередному повышению или завершение сезона отпусков и уборочной кампании охладит топливный рынок? Какие меры предпринимают власти Крыма, чтобы сдержать рост цен на заправках, а также минимизировать удорожание товаров на полках крымских магазинов из-за роста логистических издержек, разбирался корреспондент РИА Новости Крым.Рост до 18% за четыре месяцаПо данным Крымстата, средняя стоимость основных видов автомобильного топлива с начала мая по сентябрь выросла на 11-18%. Так, бензин АИ-92 прибавил 11,7%, АИ-95 – 11%, дизельное топливо подорожало на 17,9%. В абсолютных значениях литр дизеля подорожал в среднем на 10,44 рубля, АИ-92 – на 6,03 рублей, АИ-95 – на 6,22 рубля.Крымские топливные компании объясняют столь существенное подорожание повышением биржевых цен и затратами на логистику. Эксперты добавляют еще один существенный для региона фактор – отсутствие крупных игроков рынка, которые получают топливо от собственных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), и конкуренции между независимыми игроками рынка.Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, по итогам торгов вторника, 5 сентября, стоимость тонны АИ-92 возросла до 65,16 тысяч рублей (+0,53%), АИ-95 "прибавил" 0,78% до 75,61 тысяч рублей за тонну. Летний дизель подорожал на 0,04% до 68,3 тысяч рублей за тонну.Налоги и демпферПовышение биржевых цен эксперты Фонда национальной энергетической безопасности объясняют сезонным спросом – периодом отпусков и резко возросшим потреблением топлива сельскохозяйственными предприятиями, снижением производства бензина и дизеля в связи с ремонтами нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Кроме того, существенное влияние, по их словам, оказывает рост мировых цен и курс рубля.Кроме того, правительством РФ принято решение о двукратном уменьшении демпферной надбавки – компенсации, которую получали НПЗ с разницы экспортных и внутренних цен на топливо. Решение вступило в силу в сентябре и будет действовать три года.В свою очередь эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что "нефтяные компании находятся в стадии переговоров с правительством РФ по увеличению демпферной надбавки и снижению цен внутри страны, однако пока никто не хочет сдавать свои позиции".Остановиться могут, снизиться – нетЭксперты сошлись во мнении, что стабилизация биржевых цен может произойти уже осенью. Завершатся посевная и уборочная кампании, пора отпусков. Несколько стабилизировался рубль. Поэтому можно рассчитывать, что столь же стремительного роста оптовых цен как в августе, в сентябре и октябре не будет. При этом собеседники подчеркнули, что стабилизация цен произойдет в опте, в рознице как в целом по России, так и Крыму, они продолжат расти, но уже значительно меньшими темпами.Мосты, паромы и компенсацииКак пояснил РИА Новости Крым председатель правительства РК Юрий Гоцанюк, власти региона реализуют ряд мероприятий, направленных на повышение ритмичности поставок бензина и дизельного топлива в регион, а также сдерживания розничных цен на АЗС полуострова.И добавил, что "в случае появления дополнительного железнодорожного парома власти готовы рассматривать вопрос постановки дополнительных паромов на линию".Также в стадии проработки находится вопрос организации прямых поставок автомобильного топлива от НПЗ в Крым по фиксированным ценам, добавил глава правительства РК. Положительное решение вопроса позволило бы региону в меньшей степени зависеть от колебаний оптовых цен на топливо.Кроме того, региональные власти прорабатывают меры, которые позволят снизить давление на стоимость товаров внутри региона.Ранее в Минэнерго РФ сообщили РИА Новости Крым, что министерство проводит ежесуточный мониторинг ситуации с обеспечением внутреннего рынка моторными топливами и доводит до компаний рекомендации по увеличению поставок на внутренний рынок."Вопрос принятия отдельных мер для стабилизации цен на моторное топливо в Крыму и Севастополе сейчас прорабатывается. О конкретных предложениях в случае их принятия будет сообщено дополнительно", – сообщали в министерстве.Кроме того, с целью исключить возможные сбои в обеспечении регионов топливом работает штаб Минэнерго. В его состав входят представители федеральных органов исполнительной власти, нефтяных компаний, ОАО "РЖД", Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, автоперевозчиков и независимых участников рынка."На особый контроль штаба взяты вопросы ритмичности поставок топлива в южном направлении и топливообеспечения предприятий агропромышленного комплекса и сетей АЗС. На основе постоянного мониторинга производственных и потребительских потребностей участников штаб работает над повышением ритмичности и оптимизации расходов на логистику для всех участников", – подчеркнули в министерстве.Председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк заявлял, что поставки горюче-смазочных материалов, дизельного топлива, бензина Аи-92 и Аи-95 на полуостров будут увеличены. Он также призвал крымчан и гостей полуострова сообщать на горячую линию Совмина о случаях завышения цен на топливо.Читайте также на РИА Новости Крым:Цена бензина Аи-95 в России обновила рекорд и превысила 75 тысяч рублей за тоннуНедостаток газа на АЗС в Крыму: топливные компании объяснили причинуЦены на бензин в Крыму: почему растут и можно ли сделать топливо дешевле
https://crimea.ria.ru/20230906/benzin-vse-dorozhe-tseny-na-ai-95-i-ai-92-obnovili-istoricheskiy-rekord-1131204632.html
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Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_79915f967b4acce6d3e7ee0b0017e499.jpg.webp
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_79915f967b4acce6d3e7ee0b0017e499.jpg.webp
бензин, росстат, цены и тарифы, новости, экономика, станислав митрохович, юрий гоцанюк, игорь юшков, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), новости крыма, совет министров рк
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым.
Цены на топливо в Крыму растут четвертый месяц подряд. С начала мая бензин и дизель "прибавили" 11 и более процентов. Стоит ли крымчанам готовиться к очередному повышению или завершение сезона отпусков и уборочной кампании охладит топливный рынок? Какие меры предпринимают власти Крыма, чтобы сдержать рост цен на заправках, а также минимизировать удорожание товаров на полках крымских магазинов из-за роста логистических издержек, разбирался корреспондент РИА Новости Крым
.
Рост до 18% за четыре месяца
По данным
Крымстата, средняя стоимость основных видов автомобильного топлива с начала мая по сентябрь выросла на 11-18%. Так, бензин АИ-92 прибавил 11,7%, АИ-95 – 11%, дизельное топливо подорожало на 17,9%. В абсолютных значениях литр дизеля подорожал в среднем на 10,44 рубля, АИ-92 – на 6,03 рублей, АИ-95 – на 6,22 рубля.
Крымские топливные компании объясняют столь существенное подорожание повышением биржевых цен и затратами на логистику. Эксперты добавляют еще один существенный для региона фактор – отсутствие крупных игроков рынка, которые получают топливо от собственных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), и конкуренции между независимыми игроками рынка.
Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи
, по итогам торгов вторника, 5 сентября, стоимость тонны АИ-92 возросла до 65,16 тысяч рублей (+0,53%), АИ-95 "прибавил" 0,78% до 75,61 тысяч рублей за тонну. Летний дизель подорожал на 0,04% до 68,3 тысяч рублей за тонну.
Налоги и демпфер
Повышение биржевых цен эксперты Фонда национальной энергетической безопасности объясняют сезонным спросом – периодом отпусков и резко возросшим потреблением топлива сельскохозяйственными предприятиями, снижением производства бензина и дизеля в связи с ремонтами нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Кроме того, существенное влияние, по их словам, оказывает рост мировых цен и курс рубля.
"Кроме внешних факторов, дополнительное давление на цены внутри страны оказывает общий процесс повышения налогов нефтяных компаний. В настоящее время они достигают 80% от прибыли, – пояснил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович. – В таких условиях и при наличии экспортной альтернативы рост цен внутри страны вполне логичен".
Кроме того, правительством РФ принято решение о двукратном уменьшении демпферной надбавки – компенсации, которую получали НПЗ с разницы экспортных и внутренних цен на топливо. Решение вступило в силу в сентябре и будет действовать три года.
"При этом в административном порядке цены в рознице несколько "зажимаются". Это видно по ценам на АЗС, так как они растут гораздо медленнее, чем в опте. По данным Росстата, за прошедшие месяцы 2023 года цены в рознице в среднем по стране выросли на 7%, в опте рост значительно выше", – продолжил Митрахович.
В свою очередь эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что "нефтяные компании находятся в стадии переговоров с правительством РФ по увеличению демпферной надбавки и снижению цен внутри страны, однако пока никто не хочет сдавать свои позиции".
"Правительство заинтересовано в наполнении бюджета для финансирования возросших расходов. Нефтяные компании – в увеличении прибыли, население – в стабилизации цен на топливо. При этом какого-то универсального сценария, который будет полностью устраивать все стороны, пока нет", – пояснил Митрахович.
Остановиться могут, снизиться – нет
Эксперты сошлись во мнении, что стабилизация биржевых цен может произойти уже осенью. Завершатся посевная и уборочная кампании, пора отпусков. Несколько стабилизировался рубль. Поэтому можно рассчитывать, что столь же стремительного роста оптовых цен как в августе, в сентябре и октябре не будет. При этом собеседники подчеркнули, что стабилизация цен произойдет в опте, в рознице как в целом по России, так и Крыму, они продолжат расти, но уже значительно меньшими темпами.
"Ожидать, что после снижения биржевых цен на независимых АЗС Крыма произойдет "откат" стоимости бензина, не следует. Компании скорее всего предпочтут сохранить существующие цены и поправить свое положение – так сказать "обрасти жирком" на случай очередного повышения", – считает Юшков.
Мосты, паромы и компенсации
Как пояснил РИА Новости Крым
председатель правительства РК Юрий Гоцанюк, власти региона реализуют ряд мероприятий, направленных на повышение ритмичности поставок бензина и дизельного топлива в регион, а также сдерживания розничных цен на АЗС полуострова.
"В настоящее время на Керченской паромной переправе функционирует два коммерческих железнодорожных парома, – сообщил Гоцанюк в ответ на вопрос об увеличении объемов поставок топлива.
И добавил, что "в случае появления дополнительного железнодорожного парома власти готовы рассматривать вопрос постановки дополнительных паромов на линию".
Также в стадии проработки находится вопрос организации прямых поставок автомобильного топлива от НПЗ в Крым по фиксированным ценам, добавил глава правительства РК. Положительное решение вопроса позволило бы региону в меньшей степени зависеть от колебаний оптовых цен на топливо.
Кроме того, региональные власти прорабатывают меры, которые позволят снизить давление на стоимость товаров внутри региона.
"В настоящее время на правительственном уровне прорабатываются все возможные механизмы, направленные на сдерживание роста цен на продукты питания и социально значимые группы товаров", – резюмировал Гоцанюк.
Ранее в Минэнерго РФ сообщили РИА Новости Крым, что министерство проводит ежесуточный мониторинг ситуации с обеспечением внутреннего рынка моторными топливами и доводит до компаний рекомендации по увеличению поставок на внутренний рынок.
"Вопрос принятия отдельных мер для стабилизации цен на моторное топливо в Крыму и Севастополе сейчас прорабатывается. О конкретных предложениях в случае их принятия будет сообщено дополнительно", – сообщали в министерстве.
Кроме того, с целью исключить возможные сбои в обеспечении регионов топливом работает штаб Минэнерго. В его состав входят представители федеральных органов исполнительной власти, нефтяных компаний, ОАО "РЖД", Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, автоперевозчиков и независимых участников рынка.
"На особый контроль штаба взяты вопросы ритмичности поставок топлива в южном направлении и топливообеспечения предприятий агропромышленного комплекса и сетей АЗС. На основе постоянного мониторинга производственных и потребительских потребностей участников штаб работает над повышением ритмичности и оптимизации расходов на логистику для всех участников", – подчеркнули в министерстве. Председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк заявлял, что поставки горюче-смазочных материалов, дизельного топлива, бензина Аи-92 и Аи-95 на полуостров будут увеличены. Он также призвал крымчан и гостей полуострова сообщать на горячую линию Совмина о случаях завышения цен на топливо.
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