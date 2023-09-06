https://crimea.ria.ru/20230906/kogda-snizyatsya-tseny-na-toplivo-v-krymu-sezon-okonchen-posevnaya-tozhe-1131204080.html

Когда снизятся цены на топливо в Крыму: сезон окончен, посевная тоже

Когда снизятся цены на топливо в Крыму: сезон окончен, посевная тоже - РИА Новости Крым, 06.09.2023

Когда снизятся цены на топливо в Крыму: сезон окончен, посевная тоже

Цены на топливо в Крыму растут четвертый месяц подряд. С начала мая бензин и дизель "прибавили" 11 и более процентов. Стоит ли крымчанам готовиться к очередному РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T16:58

2023-09-06T16:58

2023-09-06T17:06

бензин

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росстат

цены и тарифы

новости

экономика

станислав митрохович

юрий гоцанюк

игорь юшков

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Цены на топливо в Крыму растут четвертый месяц подряд. С начала мая бензин и дизель "прибавили" 11 и более процентов. Стоит ли крымчанам готовиться к очередному повышению или завершение сезона отпусков и уборочной кампании охладит топливный рынок? Какие меры предпринимают власти Крыма, чтобы сдержать рост цен на заправках, а также минимизировать удорожание товаров на полках крымских магазинов из-за роста логистических издержек, разбирался корреспондент РИА Новости Крым.Рост до 18% за четыре месяцаПо данным Крымстата, средняя стоимость основных видов автомобильного топлива с начала мая по сентябрь выросла на 11-18%. Так, бензин АИ-92 прибавил 11,7%, АИ-95 – 11%, дизельное топливо подорожало на 17,9%. В абсолютных значениях литр дизеля подорожал в среднем на 10,44 рубля, АИ-92 – на 6,03 рублей, АИ-95 – на 6,22 рубля.Крымские топливные компании объясняют столь существенное подорожание повышением биржевых цен и затратами на логистику. Эксперты добавляют еще один существенный для региона фактор – отсутствие крупных игроков рынка, которые получают топливо от собственных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), и конкуренции между независимыми игроками рынка.Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, по итогам торгов вторника, 5 сентября, стоимость тонны АИ-92 возросла до 65,16 тысяч рублей (+0,53%), АИ-95 "прибавил" 0,78% до 75,61 тысяч рублей за тонну. Летний дизель подорожал на 0,04% до 68,3 тысяч рублей за тонну.Налоги и демпферПовышение биржевых цен эксперты Фонда национальной энергетической безопасности объясняют сезонным спросом – периодом отпусков и резко возросшим потреблением топлива сельскохозяйственными предприятиями, снижением производства бензина и дизеля в связи с ремонтами нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Кроме того, существенное влияние, по их словам, оказывает рост мировых цен и курс рубля.Кроме того, правительством РФ принято решение о двукратном уменьшении демпферной надбавки – компенсации, которую получали НПЗ с разницы экспортных и внутренних цен на топливо. Решение вступило в силу в сентябре и будет действовать три года.В свою очередь эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что "нефтяные компании находятся в стадии переговоров с правительством РФ по увеличению демпферной надбавки и снижению цен внутри страны, однако пока никто не хочет сдавать свои позиции".Остановиться могут, снизиться – нетЭксперты сошлись во мнении, что стабилизация биржевых цен может произойти уже осенью. Завершатся посевная и уборочная кампании, пора отпусков. Несколько стабилизировался рубль. Поэтому можно рассчитывать, что столь же стремительного роста оптовых цен как в августе, в сентябре и октябре не будет. При этом собеседники подчеркнули, что стабилизация цен произойдет в опте, в рознице как в целом по России, так и Крыму, они продолжат расти, но уже значительно меньшими темпами.Мосты, паромы и компенсацииКак пояснил РИА Новости Крым председатель правительства РК Юрий Гоцанюк, власти региона реализуют ряд мероприятий, направленных на повышение ритмичности поставок бензина и дизельного топлива в регион, а также сдерживания розничных цен на АЗС полуострова.И добавил, что "в случае появления дополнительного железнодорожного парома власти готовы рассматривать вопрос постановки дополнительных паромов на линию".Также в стадии проработки находится вопрос организации прямых поставок автомобильного топлива от НПЗ в Крым по фиксированным ценам, добавил глава правительства РК. Положительное решение вопроса позволило бы региону в меньшей степени зависеть от колебаний оптовых цен на топливо.Кроме того, региональные власти прорабатывают меры, которые позволят снизить давление на стоимость товаров внутри региона.Ранее в Минэнерго РФ сообщили РИА Новости Крым, что министерство проводит ежесуточный мониторинг ситуации с обеспечением внутреннего рынка моторными топливами и доводит до компаний рекомендации по увеличению поставок на внутренний рынок."Вопрос принятия отдельных мер для стабилизации цен на моторное топливо в Крыму и Севастополе сейчас прорабатывается. О конкретных предложениях в случае их принятия будет сообщено дополнительно", – сообщали в министерстве.Кроме того, с целью исключить возможные сбои в обеспечении регионов топливом работает штаб Минэнерго. В его состав входят представители федеральных органов исполнительной власти, нефтяных компаний, ОАО "РЖД", Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, автоперевозчиков и независимых участников рынка."На особый контроль штаба взяты вопросы ритмичности поставок топлива в южном направлении и топливообеспечения предприятий агропромышленного комплекса и сетей АЗС. На основе постоянного мониторинга производственных и потребительских потребностей участников штаб работает над повышением ритмичности и оптимизации расходов на логистику для всех участников", – подчеркнули в министерстве.Председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк заявлял, что поставки горюче-смазочных материалов, дизельного топлива, бензина Аи-92 и Аи-95 на полуостров будут увеличены. Он также призвал крымчан и гостей полуострова сообщать на горячую линию Совмина о случаях завышения цен на топливо.Читайте также на РИА Новости Крым:Цена бензина Аи-95 в России обновила рекорд и превысила 75 тысяч рублей за тоннуНедостаток газа на АЗС в Крыму: топливные компании объяснили причинуЦены на бензин в Крыму: почему растут и можно ли сделать топливо дешевле

https://crimea.ria.ru/20230906/benzin-vse-dorozhe-tseny-na-ai-95-i-ai-92-obnovili-istoricheskiy-rekord-1131204632.html

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2023

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_79915f967b4acce6d3e7ee0b0017e499.jpg.webp

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