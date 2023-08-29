https://crimea.ria.ru/20230829/nedostatok-gaza-na-azs-v-krymu-toplivnye-kompanii-obyasnili-prichinu-1131002593.html

Недостаток газа на АЗС в Крыму: топливные компании объяснили причину

Недостаток газа на АЗС в Крыму: топливные компании объяснили причину - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Недостаток газа на АЗС в Крыму: топливные компании объяснили причину

Перебои в наличии газа, бензина и дизеля на АЗС в Крыму обусловлен исключительно логистическими особенностями региона. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T18:31

2023-08-29T18:31

2023-08-29T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Перебои в наличии газа, бензина и дизеля на АЗС в Крыму обусловлен исключительно логистическими особенностями региона. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщили представители региональных топливных компаний.Ранее в социальных сетях появилась информация, что на заправках полуострова периодически исчезает из продажи автомобильное топливо и газ. При этом о тотальном дефиците речи не идет."Доставка горюче-смазочных материалов через железнодорожную часть Крымского моста прекращена, поэтому все виды топлива – газ, бензин и дизель – везут через паромную переправу", – сообщили в крупной топливной компании региона.Работа паромов также ограничена - по соображением безопасности они курсируют только в дневные часы. Кроме того, нет специально выделенных паромов исключительно для цистерн с топливом. Их переправляют наравне с другими группами товаров первой необходимости. Именно этими ограничениями обусловлена периодическая нехватка на некоторых АЗС.Кроме того, в приоритете стоит обеспечение всеми видами топлива автопарков организаций, которые ранее заключили договора на поставку топлива: медучреждений, оперативных служб и предприятий ЖКХ. Также вне очереди обеспечиваются топливом физлица, которые ранее приобрели топливные талоны.Комментируя озвученные ранее властями Крыма возможности по организации прямых поставок топлива от производителей в регион в одной из топливных компаний сообщили, что "вопрос прямых поставок пока находится на обсуждении", в другой отказались комментировать."Также пока не решен вопрос с запуском коммерческого парома, который позволит повысить объемы поставок топлива, в том числе газа", – сообщила представитель первой компании.В Минэнерго РФ за запрос РИА Новости Крым сообщили, что министерство проводит ежесуточный мониторинг ситуации с обеспечением внутреннего рынка моторными топливами и доводит до компаний рекомендации по увеличению поставок на внутренний рынок.Кроме того, с целью исключить возможные сбои в обеспечении регионов топливом, работает штаб Минэнерго. В его состав входят представители федеральных органов исполнительной власти, нефтяных компаний, ОАО "РЖД", Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, автоперевозчиков и независимых участников рынка."На особый контроль штаба взяты вопросы ритмичности поставок топлива в южном направлении и топливообеспечения предприятий агропромышленного комплекса и сетей АЗС. На основе постоянного мониторинга производственных и потребительских потребностей участников штаб работает над повышением ритмичности и оптимизации расходов на логистику для всех участников", – подчеркнули в министерстве.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк заявлял, что поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95 на полуостров будут увеличены. Он также призвал крымчан и гостей полуострова сообщать на горячую линию Совмина о случаях завышения цен на топливо.В свою очередь ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович считает, что попытка "силового" регулирования топливного рынка России при помощи ограничения импорта приведет к снижению доходов федерального бюджета, при этом не сможет кардинально повлиять на стоимость бензина внутри страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему растут цены на бензин на биржах и АЗС - мнениеОчереди на Керченской переправе: хватит ли Крыму топливаЧто происходит с бензином в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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