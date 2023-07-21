https://crimea.ria.ru/20230721/chto-proiskhodit-s-benzinom-v-krymu-1130210725.html

Что происходит с бензином в Крыму

Что происходит с бензином в Крыму - РИА Новости Крым, 21.07.2023

Что происходит с бензином в Крыму

В Крым доставили 60 вагонов с бензином, в течение дня его распределят по автозаправочным комплексам республики. Об этом сообщил министр транспорта региона... РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T09:24

2023-07-21T09:24

2023-07-21T09:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Крым доставили 60 вагонов с бензином, в течение дня его распределят по автозаправочным комплексам республики. Об этом сообщил министр транспорта региона Николай Лукашенко.По его словам, мониторинг наличия горюче-смазочных материалов в Крыму находится на постоянном контроле властей. Накануне в республиканский минтранс начала поступать информация об отпуске на некоторых заправках бензина марки АИ-92 только по талонам. На ряде заправок действительно не оказалось его в свободной продаже. Лукашенко заявил, что топливо в регион доставили, скоро оно поступит на АЗС.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе есть задержки с поставкой 92-го бензина, но дефицита топлива нет. При этом есть проблема, связанная с ростом цен на него – с этим разберется ФАС.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с топливом и продуктами в Севастополе: губернатор объяснил ситуациюКогда в Крыму подешевеет бензинКрым обеспечен топливом, продовольствием и промтоварами

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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