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Что происходит с бензином в Крыму - РИА Новости Крым, 21.07.2023
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Что происходит с бензином в Крыму
Что происходит с бензином в Крыму - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Что происходит с бензином в Крыму
В Крым доставили 60 вагонов с бензином, в течение дня его распределят по автозаправочным комплексам республики. Об этом сообщил министр транспорта региона... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T09:24
2023-07-21T09:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Крым доставили 60 вагонов с бензином, в течение дня его распределят по автозаправочным комплексам республики. Об этом сообщил министр транспорта региона Николай Лукашенко.По его словам, мониторинг наличия горюче-смазочных материалов в Крыму находится на постоянном контроле властей. Накануне в республиканский минтранс начала поступать информация об отпуске на некоторых заправках бензина марки АИ-92 только по талонам. На ряде заправок действительно не оказалось его в свободной продаже. Лукашенко заявил, что топливо в регион доставили, скоро оно поступит на АЗС.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе есть задержки с поставкой 92-го бензина, но дефицита топлива нет. При этом есть проблема, связанная с ростом цен на него – с этим разберется ФАС.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с топливом и продуктами в Севастополе: губернатор объяснил ситуациюКогда в Крыму подешевеет бензинКрым обеспечен топливом, продовольствием и промтоварами
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Что происходит с бензином в Крыму

Минтранс: в Крым доставили 60 вагонов с бензином, в течение дня его распределят по АЗС

09:24 21.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкДеньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото
Деньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости . Евгений Переверзев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Крым доставили 60 вагонов с бензином, в течение дня его распределят по автозаправочным комплексам республики. Об этом сообщил министр транспорта региона Николай Лукашенко.
По его словам, мониторинг наличия горюче-смазочных материалов в Крыму находится на постоянном контроле властей. Накануне в республиканский минтранс начала поступать информация об отпуске на некоторых заправках бензина марки АИ-92 только по талонам. На ряде заправок действительно не оказалось его в свободной продаже. Лукашенко заявил, что топливо в регион доставили, скоро оно поступит на АЗС.
"Доставка топлива в Республику Крым осуществляется на постоянной основе. За истекшие сутки в Республику Крым доставлено 60 вагонов бензина, который в течение сегодняшнего дня будет доставлен до заправочных станций. Работа в данном направлении находится на постоянном контроле", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе есть задержки с поставкой 92-го бензина, но дефицита топлива нет. При этом есть проблема, связанная с ростом цен на него – с этим разберется ФАС.
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