https://crimea.ria.ru/20230719/chto-s-toplivom-i-produktami-v-sevastopole-gubernator-obyasnil-situatsiyu-1130179150.html

Что с топливом и продуктами в Севастополе: губернатор объяснил ситуацию

Что с топливом и продуктами в Севастополе: губернатор объяснил ситуацию - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Что с топливом и продуктами в Севастополе: губернатор объяснил ситуацию

В Севастополе есть задержки с поставкой 92-го бензина, но дефицита топлива "на данный момент нет", при этом есть проблема, связанная с ростом цен на него – с... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T20:02

2023-07-19T20:02

2023-07-19T20:02

новости

севастополь

топливо в крыму

продовольственная безопасность крыма

михаил развожаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/02/1119863620_0:15:1620:926_1920x0_80_0_0_0bc296fdabee8e40e0884e54f6644949.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе есть задержки с поставкой 92-го бензина, но дефицита топлива "на данный момент нет", при этом есть проблема, связанная с ростом цен на него – с этим разберется ФАС. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее губернатору поступали жалобы от севастопольцев о том, что на одной из сетей АЗС людям отказывают в заправке 95 и 92 бензином, объясняя это тем, что есть "резерв", который отпускают по талонам или топливным картам.Он подчеркнул, что поручил отработать проблемную ситуацию с заправщиками, чтобы люди не страдали из-за коммерческих контрактов. При этом отметил, что "небольшие задержки с поставкой 92-го бензина" в городе действительно есть. В целом же ситуация с топливом в регионе пока стабильная. "На данный момент дефицита топлива в городе нет", – заявил Развожаев.Однако есть проблема с ценами на него. Ее будут решать с привлечением специалистов ФАС, добавил глава города. Ежедневный мониторинг цен ведется и на продовольственном рынке, добавил он. По словам Развожаева, зафиксирован рост цен на сахар, но это никак не связано ни с ЧП на Крымском мосту, ни с перекрытием трассы "Таврида" после возникновения пожара на войсковом полигоне в Крыму. "Если сказать проще, как только все наварят варенье – то цена начнет снижаться, потому что спрос упадет", – отметил губернатор.Он подчеркнул, что сейчас основной способ доставки товаров в Севастополь осуществляется по сухопутному маршруту, идущему по территориям новых регионов России, и есть задержки.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму подешевеет бензинКрым обеспечен топливом, продовольствием и промтоварамиЦены стабильны: проблем с продовольствием и топливом в Крыму нет

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, севастополь, топливо в крыму, продовольственная безопасность крыма, михаил развожаев