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Что с топливом и продуктами в Севастополе: губернатор объяснил ситуацию - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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Что с топливом и продуктами в Севастополе: губернатор объяснил ситуацию
Что с топливом и продуктами в Севастополе: губернатор объяснил ситуацию - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Что с топливом и продуктами в Севастополе: губернатор объяснил ситуацию
В Севастополе есть задержки с поставкой 92-го бензина, но дефицита топлива "на данный момент нет", при этом есть проблема, связанная с ростом цен на него – с... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T20:02
2023-07-19T20:02
новости
севастополь
топливо в крыму
продовольственная безопасность крыма
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе есть задержки с поставкой 92-го бензина, но дефицита топлива "на данный момент нет", при этом есть проблема, связанная с ростом цен на него – с этим разберется ФАС. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее губернатору поступали жалобы от севастопольцев о том, что на одной из сетей АЗС людям отказывают в заправке 95 и 92 бензином, объясняя это тем, что есть "резерв", который отпускают по талонам или топливным картам.Он подчеркнул, что поручил отработать проблемную ситуацию с заправщиками, чтобы люди не страдали из-за коммерческих контрактов. При этом отметил, что "небольшие задержки с поставкой 92-го бензина" в городе действительно есть. В целом же ситуация с топливом в регионе пока стабильная. "На данный момент дефицита топлива в городе нет", – заявил Развожаев.Однако есть проблема с ценами на него. Ее будут решать с привлечением специалистов ФАС, добавил глава города. Ежедневный мониторинг цен ведется и на продовольственном рынке, добавил он. По словам Развожаева, зафиксирован рост цен на сахар, но это никак не связано ни с ЧП на Крымском мосту, ни с перекрытием трассы "Таврида" после возникновения пожара на войсковом полигоне в Крыму. "Если сказать проще, как только все наварят варенье – то цена начнет снижаться, потому что спрос упадет", – отметил губернатор.Он подчеркнул, что сейчас основной способ доставки товаров в Севастополь осуществляется по сухопутному маршруту, идущему по территориям новых регионов России, и есть задержки.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму подешевеет бензинКрым обеспечен топливом, продовольствием и промтоварамиЦены стабильны: проблем с продовольствием и топливом в Крыму нет
севастополь
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Новости
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новости, севастополь, топливо в крыму, продовольственная безопасность крыма, михаил развожаев
Что с топливом и продуктами в Севастополе: губернатор объяснил ситуацию

Развожаев: проблемы с топливом в Севастополе нет - с ценами разберется ФАС

20:02 19.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе есть задержки с поставкой 92-го бензина, но дефицита топлива "на данный момент нет", при этом есть проблема, связанная с ростом цен на него – с этим разберется ФАС. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее губернатору поступали жалобы от севастопольцев о том, что на одной из сетей АЗС людям отказывают в заправке 95 и 92 бензином, объясняя это тем, что есть "резерв", который отпускают по талонам или топливным картам.
"У сетей АЗС действительно есть обязательства, они должны выполнять контракты. Поэтому на каких-то заправках возникают ситуации с резервированием топлива для предприятий, отвечающих в том числе и за жизнедеятельность города. Как только появляется топливо, то его начинают отпускать", – пояснил Развожаев.
Он подчеркнул, что поручил отработать проблемную ситуацию с заправщиками, чтобы люди не страдали из-за коммерческих контрактов. При этом отметил, что "небольшие задержки с поставкой 92-го бензина" в городе действительно есть.
В целом же ситуация с топливом в регионе пока стабильная. "На данный момент дефицита топлива в городе нет", – заявил Развожаев.
Однако есть проблема с ценами на него. Ее будут решать с привлечением специалистов ФАС, добавил глава города.

"По моему поручению специалисты Департамента городского хозяйства проверяют поступившие сообщения севастопольцев, выезжают на заправки и фиксируют цены. Все собранные данные мы передаем в территориальное отделение Федеральной антимонопольной службы. Там проведут все необходимые проверки. В случае выявления наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приниматься меры антимонопольного реагирования", – отметил Развожаев.

Ежедневный мониторинг цен ведется и на продовольственном рынке, добавил он. По словам Развожаева, зафиксирован рост цен на сахар, но это никак не связано ни с ЧП на Крымском мосту, ни с перекрытием трассы "Таврида" после возникновения пожара на войсковом полигоне в Крыму.
"Если сказать проще, как только все наварят варенье – то цена начнет снижаться, потому что спрос упадет", – отметил губернатор.
Он подчеркнул, что сейчас основной способ доставки товаров в Севастополь осуществляется по сухопутному маршруту, идущему по территориям новых регионов России, и есть задержки.
"Передвижение транспортных средств происходит в рабочем порядке, но некоторые автомобили задерживаются в пути, вопрос по ускорению процесса их передвижения находится на контроле торговых сетей", – заключил глава города.
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НовостиСевастопольТопливо в КрымуПродовольственная безопасность КрымаМихаил Развожаев
 
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