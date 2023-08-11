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Почему растут цены на бензин на биржах и АЗС - мнение - РИА Новости Крым, 11.08.2023
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Почему растут цены на бензин на биржах и АЗС - мнение
Почему растут цены на бензин на биржах и АЗС - мнение - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Почему растут цены на бензин на биржах и АЗС - мнение
Попытка "силового" регулирования топливного рынка России при помощи ограничения импорта приведет к снижению доходов федерального бюджета, при этом не сможет... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T17:52
2023-08-11T17:40
топливо в крыму
мнения
топливо
правительство россии
станислав митрахович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Попытка "силового" регулирования топливного рынка России при помощи ограничения импорта приведет к снижению доходов федерального бюджета, при этом не сможет кардинально повлиять на стоимость бензина внутри страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.Биржевые цены на основные виды автомобильного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) показывают устойчивый рост на протяжении нескольких недель. При этом часть экспертов объясняют этот факт сезонными факторами: пиковым спросом на автомобильное топливо в период отпусков и сезонными ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах. Гость студии выразил мнение, что причины настоящего подорожания залегают значительно глубже.Эксперт подчеркнул, что рост оптовых цен в этом году начался задолго до всех сезонных пиков. Более того, стоимость топлива в рознице начала догонять опт. Это связано в первую очередь с экспортными перспективами компаний, а также особенностями налоговой политики.Такая позиция выгодна и правительству страны, поскольку позволяет за счет полученных налогов наполнять бюджет, финансировать государственные расходы от социальных до военных.Увеличение объемов поставок на внутренний рынок при этом оказывается гораздо менее выгодным, так как приносит прибыль в гораздо меньших объемах.При этом "заставить" нефтеперерабатывающие компании продавать большие объемы через биржу также весьма сложно. Гораздо более продуктивным будет инициировать усиление конкуренции за счет увеличения числа независимых нефтеперерабатывающих заводов. В долгосрочной перспективе такой шаг позволит снизить эффект олигополии, который сформировался на российском топливном рынке из-за ограниченного числа игроков и создать условия для естественной коррекции стоимости топлива на внутреннем рынке.Ранее власти Крыма пообещали увеличить поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95 на полуостров. Напомним, в регионе цены на бензин в среднем на 2,5 рубля выше, чем в других регионах России.Читайте также на РИА Новости КрымКогда в Крыму подешевеет бензинЦена бензина на российской бирже побила рекордЧто с топливом и продуктами в Севастополе: губернатор объяснил ситуацию
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топливо в крыму, мнения, топливо, правительство россии, станислав митрахович
Почему растут цены на бензин на биржах и АЗС - мнение

Эксперт указал на причины роста биржевых и розничных цен на топлива в России

17:52 11.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкДеньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото
Деньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости . Евгений Переверзев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Попытка "силового" регулирования топливного рынка России при помощи ограничения импорта приведет к снижению доходов федерального бюджета, при этом не сможет кардинально повлиять на стоимость бензина внутри страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.
Биржевые цены на основные виды автомобильного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) показывают устойчивый рост на протяжении нескольких недель. При этом часть экспертов объясняют этот факт сезонными факторами: пиковым спросом на автомобильное топливо в период отпусков и сезонными ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах. Гость студии выразил мнение, что причины настоящего подорожания залегают значительно глубже.
Эксперт подчеркнул, что рост оптовых цен в этом году начался задолго до всех сезонных пиков. Более того, стоимость топлива в рознице начала догонять опт. Это связано в первую очередь с экспортными перспективами компаний, а также особенностями налоговой политики.
"У российских компаний есть экспортная альтернатива как на поставку нефти, так и поставку нефтепродуктов. Они сумели приспособиться к западным санкциям, наладить экспорт. Поэтому компаниям гораздо выгодней продавать топливо в Азию и другие регионы, чем внутри страны", – пояснил Митрахович.
Такая позиция выгодна и правительству страны, поскольку позволяет за счет полученных налогов наполнять бюджет, финансировать государственные расходы от социальных до военных.
"Но есть и оборотная сторона: если на внешнем рынке товар стоит больше и есть способ его экспортировать вопреки санкциям, то нефтяные компании (государственные или частные) будут стараться поставлять нефтепродукты за рубеж", – продолжил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.
Увеличение объемов поставок на внутренний рынок при этом оказывается гораздо менее выгодным, так как приносит прибыль в гораздо меньших объемах.

"Когда компания экспортирует – это значит, что национальная экономика зарабатывает. Если запретить экспортировать бензин, сырье для его производства или сырую нефть, то за счет каких источников будут компенсированы порядка 40% бюджета, на которые приходятся нефтегазовые доходы", – задался резонным вопросом Митрахович.

При этом "заставить" нефтеперерабатывающие компании продавать большие объемы через биржу также весьма сложно. Гораздо более продуктивным будет инициировать усиление конкуренции за счет увеличения числа независимых нефтеперерабатывающих заводов. В долгосрочной перспективе такой шаг позволит снизить эффект олигополии, который сформировался на российском топливном рынке из-за ограниченного числа игроков и создать условия для естественной коррекции стоимости топлива на внутреннем рынке.
Ранее власти Крыма пообещали увеличить поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95 на полуостров. Напомним, в регионе цены на бензин в среднем на 2,5 рубля выше, чем в других регионах России.
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