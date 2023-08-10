https://crimea.ria.ru/20230810/postavki-topliva-v-krym-budut-uvelicheny--vlasti-1130652538.html

Поставки топлива в Крым будут увеличены – власти

Поставки топлива в Крым будут увеличены – власти - РИА Новости Крым, 10.08.2023

Поставки топлива в Крым будут увеличены – власти

Власти Крыма пообещали увеличить поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95 на полуостров. Об этом сообщил председатель Совета... РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T13:45

2023-08-10T13:45

2023-08-10T13:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Власти Крыма пообещали увеличить поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95 на полуостров. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.При этом Гоцанюк отметил, что регион стабильно обеспечен горюче-смазочными материалами. Ситуация с топливом находится на контроле местных властей.В начале недели сообщалось, что приостановка работы Керченской паромной переправы не повлияла на обеспечение Крыма топливом и горюче-смазочными материалами.24 июля по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цена на бензин вновь установила рекорды.В Крыму цены на бензин в среднем на 2,5 рубля выше, чем в других регионах России, констатировал в конце июня глава республики Сергей Аксенов. Власти полуострова направили в правительство России предложения для снижения стоимости бензина и дизельного топлива в регионе. Прорабатывается инструмент по аналогии с закупкой природного газа, который позволит приобретать бензин и дизель, минуя биржевые торги.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с топливом и продуктами в Севастополе: губернатор объяснил ситуациюЧто происходит с бензином в КрымуКогда в Крыму подешевеет бензин

https://crimea.ria.ru/20230724/tsena-benzina-na-rossiyskoy-birzhe-pobila-rekord-1130274094.html

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2023

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