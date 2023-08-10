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Поставки топлива в Крым будут увеличены – власти - РИА Новости Крым, 10.08.2023
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Поставки топлива в Крым будут увеличены – власти
Поставки топлива в Крым будут увеличены – власти - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Поставки топлива в Крым будут увеличены – власти
Власти Крыма пообещали увеличить поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95 на полуостров. Об этом сообщил председатель Совета... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T13:45
2023-08-10T13:47
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юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Власти Крыма пообещали увеличить поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95 на полуостров. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.При этом Гоцанюк отметил, что регион стабильно обеспечен горюче-смазочными материалами. Ситуация с топливом находится на контроле местных властей.В начале недели сообщалось, что приостановка работы Керченской паромной переправы не повлияла на обеспечение Крыма топливом и горюче-смазочными материалами.24 июля по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цена на бензин вновь установила рекорды.В Крыму цены на бензин в среднем на 2,5 рубля выше, чем в других регионах России, констатировал в конце июня глава республики Сергей Аксенов. Власти полуострова направили в правительство России предложения для снижения стоимости бензина и дизельного топлива в регионе. Прорабатывается инструмент по аналогии с закупкой природного газа, который позволит приобретать бензин и дизель, минуя биржевые торги.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с топливом и продуктами в Севастополе: губернатор объяснил ситуациюЧто происходит с бензином в КрымуКогда в Крыму подешевеет бензин
https://crimea.ria.ru/20230724/tsena-benzina-na-rossiyskoy-birzhe-pobila-rekord-1130274094.html
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Поставки топлива в Крым будут увеличены – власти

Гоцанюк: поставки горюче-смазочных материалов, дизеля и бензина в Крым будут увеличены

13:45 10.08.2023 (обновлено: 13:47 10.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичАвтомобиль на заправке
Автомобиль на заправке - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Власти Крыма пообещали увеличить поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95 на полуостров. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Будут увеличены поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95. Жители и гости республики на автозаправочных станциях смогут получить все необходимое топливо", - написал он в своем официальный Telegram-канал.
При этом Гоцанюк отметил, что регион стабильно обеспечен горюче-смазочными материалами. Ситуация с топливом находится на контроле местных властей.
В начале недели сообщалось, что приостановка работы Керченской паромной переправы не повлияла на обеспечение Крыма топливом и горюче-смазочными материалами.
24 июля по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цена на бензин вновь установила рекорды.
В Крыму цены на бензин в среднем на 2,5 рубля выше, чем в других регионах России, констатировал в конце июня глава республики Сергей Аксенов. Власти полуострова направили в правительство России предложения для снижения стоимости бензина и дизельного топлива в регионе. Прорабатывается инструмент по аналогии с закупкой природного газа, который позволит приобретать бензин и дизель, минуя биржевые торги.
АЗС - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
24 июля, 19:45
Цена бензина на российской бирже побила рекорд
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