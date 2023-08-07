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Очереди на Керченской переправе: хватит ли Крыму топлива - РИА Новости Крым, 07.08.2023
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Очереди на Керченской переправе: хватит ли Крыму топлива
Очереди на Керченской переправе: хватит ли Крыму топлива - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Очереди на Керченской переправе: хватит ли Крыму топлива
Приостановка работы Керченской паромной переправы не повлияла на обеспечение Крыма топливом и горюче-смазочными материалами. Об это сообщил председатель... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T21:03
2023-08-07T21:03
топливо в крыму
новости крыма
крым
юрий гоцанюк
экономика
керченская паромная переправа
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Приостановка работы Керченской паромной переправы не повлияла на обеспечение Крыма топливом и горюче-смазочными материалами. Об это сообщил председатель правительства региона Юрий Гоцанюк."Горюче-смазочными материалами Республика Крым обеспечена полностью. Запаса топлива хватает в полном объеме", – написал он в своем Telegram-канале. – Все жители нашей республики могут быть спокойны. Ситуация в Крыму стабильная и находится под контролем ".Глава республиканского правительства пояснил, что большую часть горюче-смазочных материалов привозят на полуостров из материковых регионов страны. Топливо поставляется в Крым независимо от погодных условий на Керченской паромной переправе.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что в очереди на Керченской переправе со стороны Тамани скопилось более 100 грузовиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит с бензином в КрымуПропускная мощность КПП между Ростовской областью и ЛНР увеличена втроеЧто с топливом и продуктами в Севастополе: губернатор объяснил ситуацию
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РИА Новости Крым
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топливо в крыму, новости крыма, крым, юрий гоцанюк, экономика, керченская паромная переправа, логистика
Очереди на Керченской переправе: хватит ли Крыму топлива

Власти: снабжение Крыма топливом и ГСМ не зависит от работы Керченской переправы

21:03 07.08.2023
 
© РИА Новости КрымЗаправка в Симферополе
Заправка в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Приостановка работы Керченской паромной переправы не повлияла на обеспечение Крыма топливом и горюче-смазочными материалами. Об это сообщил председатель правительства региона Юрий Гоцанюк.
"Горюче-смазочными материалами Республика Крым обеспечена полностью. Запаса топлива хватает в полном объеме", – написал он в своем Telegram-канале. – Все жители нашей республики могут быть спокойны. Ситуация в Крыму стабильная и находится под контролем ".
Глава республиканского правительства пояснил, что большую часть горюче-смазочных материалов привозят на полуостров из материковых регионов страны. Топливо поставляется в Крым независимо от погодных условий на Керченской паромной переправе.
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что в очереди на Керченской переправе со стороны Тамани скопилось более 100 грузовиков.
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Топливо в КрымуНовости КрымаКрымЮрий ГоцанюкЭкономикаКерченская паромная переправаЛогистика
 
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