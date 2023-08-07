https://crimea.ria.ru/20230807/ocheredi-na-kerchenskoy-pereprave-khvatit-li-krymu-topliva-1130592552.html

Очереди на Керченской переправе: хватит ли Крыму топлива

Очереди на Керченской переправе: хватит ли Крыму топлива - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Очереди на Керченской переправе: хватит ли Крыму топлива

Приостановка работы Керченской паромной переправы не повлияла на обеспечение Крыма топливом и горюче-смазочными материалами. Об это сообщил председатель... РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T21:03

2023-08-07T21:03

2023-08-07T21:03

топливо в крыму

новости крыма

крым

юрий гоцанюк

экономика

керченская паромная переправа

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Приостановка работы Керченской паромной переправы не повлияла на обеспечение Крыма топливом и горюче-смазочными материалами. Об это сообщил председатель правительства региона Юрий Гоцанюк."Горюче-смазочными материалами Республика Крым обеспечена полностью. Запаса топлива хватает в полном объеме", – написал он в своем Telegram-канале. – Все жители нашей республики могут быть спокойны. Ситуация в Крыму стабильная и находится под контролем ".Глава республиканского правительства пояснил, что большую часть горюче-смазочных материалов привозят на полуостров из материковых регионов страны. Топливо поставляется в Крым независимо от погодных условий на Керченской паромной переправе.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что в очереди на Керченской переправе со стороны Тамани скопилось более 100 грузовиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит с бензином в КрымуПропускная мощность КПП между Ростовской областью и ЛНР увеличена втроеЧто с топливом и продуктами в Севастополе: губернатор объяснил ситуацию

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топливо в крыму, новости крыма, крым, юрий гоцанюк, экономика, керченская паромная переправа, логистика