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День музеев: что посмотреть в Крыму - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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День музеев: что посмотреть в Крыму
День музеев: что посмотреть в Крыму - РИА Новости Крым, 17.05.2024
День музеев: что посмотреть в Крыму
В Крыму к Международному дню музеев подготовили разнообразные программы, посвященные семейным ценностям и реликвиям. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T06:38
2024-05-17T06:38
центральный музей тавриды
этнографический музей
культура
год семьи в россии
новости крыма
крым
ольга бурова
музеи крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В Крыму к Международному дню музеев подготовили разнообразные программы, посвященные семейным ценностям и реликвиям. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова.Ежегодный праздник любителей музеевМеждународный день музеев принято отмечать 18 мая, в 2024 году к этой традиции присоединились более 145 стран мира. В этом году празднование проходит под девизом: "Семейные реликвии – из поколения в поколение".Ориентируясь на тему года, музеи готовят просветительские и образовательные программы. Также традиционной является акция "Ночь музеев". Во время фестиваля вход для посетителей бесплатный."На территории республики 15 республиканских музеев и 19 муниципальных. Конечно, все они подготовили свои интересные программы, которые в этом году, в Год семьи, посвящены как раз семейным реликвиям, семейным ценностям. То, что сегодня очень важно для каждого из нас", - сказала Бурова.По ее словам, все музейные учреждения разместили тематические программы как на своих официальных сайтах, так и в их соцсетях.Что посмотреть в музеях КрымаКроме того, в Симферопольском художественном музее пройдет медиа-беседа "Образы Екатерины II в искусстве", мастер-класс песочной анимации, концерт и театрализованное представление."Очень насыщенная программа, потому что в этом году "Ночь музеев" будет проходить в эту пятницу, 17 мая, с 18:00 до 21:00. 18 мая наши музеи будут работать уже в режиме открытых дверей", - уточнила Бурова.Очень интересная программа запланирована в музеях-заповедниках, которые находятся на Южном берегу Крыма. В Ливадии во время экскурсии расскажут о царской семье, в Алупкинском дворцово-парковом музее-заповеднике предложат своими руками сделать семейные обереги, а в Алуште, в музее Сергеева-Ценского, открыт виртуальный кинозал, здесь пройдет показ тематических фильмов, дополнила она.Также интересная программа под названием "Семейные пары в гостях у семьи Волошина" подготовлена сотрудниками музея Максимилиана Волошина в Коктебеле, а в музее Анастасии и Марины Цветаевых можно будет узнать много интересного об их семье, рассказала Бурова.Ранее сообщалось, что во дворце-санатории "Дюльбер" в поселке Кореиз под Ялтой открылся музей артефактов, среди которых предметы из частных коллекций и уникальные документы из федеральных архивов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму показали коллекцию минералов известного ученого ФерсманаРемонт спугнул призрака из музея в КерчиМиллионный грант выиграли в "Лапидарии" Керчи на создание 3D-экспозиции
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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центральный музей тавриды, этнографический музей, культура, год семьи в россии, новости крыма, крым, ольга бурова, музеи крыма, видео
День музеев: что посмотреть в Крыму

Что посмотреть в Крыму в Международный день музеев

06:38 17.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В Крыму к Международному дню музеев подготовили разнообразные программы, посвященные семейным ценностям и реликвиям. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова.

Ежегодный праздник любителей музеев

Международный день музеев принято отмечать 18 мая, в 2024 году к этой традиции присоединились более 145 стран мира. В этом году празднование проходит под девизом: "Семейные реликвии – из поколения в поколение".
Ориентируясь на тему года, музеи готовят просветительские и образовательные программы. Также традиционной является акция "Ночь музеев". Во время фестиваля вход для посетителей бесплатный.
"На территории республики 15 республиканских музеев и 19 муниципальных. Конечно, все они подготовили свои интересные программы, которые в этом году, в Год семьи, посвящены как раз семейным реликвиям, семейным ценностям. То, что сегодня очень важно для каждого из нас", - сказала Бурова.
По ее словам, все музейные учреждения разместили тематические программы как на своих официальных сайтах, так и в их соцсетях.

Что посмотреть в музеях Крыма

"В Симферополе, в Центральном музее Тавриды, будут доступны к посещению постоянные экспозиции и временные выставки. В Этнографическом музее состоится встреча с дарителями - в этом году учреждение объявило акцию по дарению семейных реликвий, которые будут потом использованы в предстоящей временной выставке, а также пройдет викторина от кота Мостика", - рассказала замминистра.

Кроме того, в Симферопольском художественном музее пройдет медиа-беседа "Образы Екатерины II в искусстве", мастер-класс песочной анимации, концерт и театрализованное представление.
"Очень насыщенная программа, потому что в этом году "Ночь музеев" будет проходить в эту пятницу, 17 мая, с 18:00 до 21:00. 18 мая наши музеи будут работать уже в режиме открытых дверей", - уточнила Бурова.
Очень интересная программа запланирована в музеях-заповедниках, которые находятся на Южном берегу Крыма. В Ливадии во время экскурсии расскажут о царской семье, в Алупкинском дворцово-парковом музее-заповеднике предложат своими руками сделать семейные обереги, а в Алуште, в музее Сергеева-Ценского, открыт виртуальный кинозал, здесь пройдет показ тематических фильмов, дополнила она.
Также интересная программа под названием "Семейные пары в гостях у семьи Волошина" подготовлена сотрудниками музея Максимилиана Волошина в Коктебеле, а в музее Анастасии и Марины Цветаевых можно будет узнать много интересного об их семье, рассказала Бурова.
Ранее сообщалось, что во дворце-санатории "Дюльбер" в поселке Кореиз под Ялтой открылся музей артефактов, среди которых предметы из частных коллекций и уникальные документы из федеральных архивов.
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Центральный музей Тавридыэтнографический музейКультураГод семьи в РоссииНовости КрымаКрымОльга БуроваМузеи Крыма
 
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