https://crimea.ria.ru/20230807/na-kerchenskoy-pereprave-ochered-skolko-mashin-zhdut-proezda-1130579083.html

На Керченской переправе очередь: сколько машин ждут проезда

На Керченской переправе очередь: сколько машин ждут проезда - РИА Новости Крым, 07.08.2023

На Керченской переправе очередь: сколько машин ждут проезда

Более 100 грузовиков ждут в очереди на Керченской переправе с кубанской стороны. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T12:16

2023-08-07T12:16

2023-08-07T12:17

керченская паромная переправа

керченский пролив

тамань

краснодарский край

транспорт

логистика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Более 100 грузовиков ждут в очереди на Керченской переправе с кубанской стороны. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Остальные накопительные площадки выведены в резерв. При необходимости они готовы к развертыванию.За прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь направлено 289 машин. Это 260 грузовиков и 29 автобусов. Паромы переправили через пролив также 1210 пассажиров.Всего после возобновления морского сообщения через пролив в обе стороны перевезено 245 344 пассажира и 170 658 грузовиков. Паромами, с учетом работающих на переправе двух больших десантных кораблей, совокупно выполнено 5 128 рейсов.В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор по новым регионам России, легковые автомобили – через Крымский мост.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает Керченская паромная переправаКрымский мост сейчас: очередь выросла в разыРабота пункта пропуска "Джанкой" остановлена - как попасть в Крым (схема)

https://crimea.ria.ru/20230719/kerchenskaya-pereprava-ne-budet-rabotat-po-nocham---mintrans-1130174422.html

керченский пролив

тамань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, керченский пролив, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика, новости