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На Керченской переправе очередь: сколько машин ждут проезда
На Керченской переправе очередь: сколько машин ждут проезда - РИА Новости Крым, 07.08.2023
На Керченской переправе очередь: сколько машин ждут проезда
Более 100 грузовиков ждут в очереди на Керченской переправе с кубанской стороны. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T12:16
2023-08-07T12:16
2023-08-07T12:17
керченская паромная переправа
керченский пролив
тамань
краснодарский край
транспорт
логистика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Более 100 грузовиков ждут в очереди на Керченской переправе с кубанской стороны. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Остальные накопительные площадки выведены в резерв. При необходимости они готовы к развертыванию.За прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь направлено 289 машин. Это 260 грузовиков и 29 автобусов. Паромы переправили через пролив также 1210 пассажиров.Всего после возобновления морского сообщения через пролив в обе стороны перевезено 245 344 пассажира и 170 658 грузовиков. Паромами, с учетом работающих на переправе двух больших десантных кораблей, совокупно выполнено 5 128 рейсов.В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор по новым регионам России, легковые автомобили – через Крымский мост.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает Керченская паромная переправаКрымский мост сейчас: очередь выросла в разыРабота пункта пропуска "Джанкой" остановлена - как попасть в Крым (схема)
https://crimea.ria.ru/20230719/kerchenskaya-pereprava-ne-budet-rabotat-po-nocham---mintrans-1130174422.html
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керченская паромная переправа, керченский пролив, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика, новости
На Керченской переправе очередь: сколько машин ждут проезда
Оперштаб Кубани: более 100 грузовиков ждут в очереди на Керченской переправе
12:16 07.08.2023 (обновлено: 12:17 07.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Более 100 грузовиков ждут в очереди на Керченской переправе с кубанской стороны. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
"По направлению к Керченской переправе 7 августа на накопительных парковках в поселке Ильич находятся 103 транспортных средства, все – грузовые. Работают два волонтера", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Остальные накопительные площадки выведены в резерв. При необходимости они готовы к развертыванию.
За прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь направлено 289 машин. Это 260 грузовиков и 29 автобусов. Паромы переправили через пролив также 1210 пассажиров.
Всего после возобновления морского сообщения через пролив в обе стороны перевезено
245 344 пассажира и 170 658 грузовиков. Паромами, с учетом работающих на переправе двух больших десантных кораблей, совокупно выполнено 5 128 рейсов.
В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор по новым регионам России, легковые автомобили – через Крымский мост.
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