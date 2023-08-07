https://crimea.ria.ru/20230807/krymskiy-most-seychas-ochered-vyrosla-v-razy-1130576989.html

Крымский мост сейчас: очередь выросла в разы

Крымский мост сейчас: очередь выросла в разы - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Крымский мост сейчас: очередь выросла в разы

Более 600 автомобилей стоят в очереди на проезд к Крымскому мосту со стороны Тамани, в Керчи заторов нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T10:31

2023-08-07T10:31

2023-08-07T10:31

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

крым

керчь

тамань

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Более 600 автомобилей стоят в очереди на проезд к Крымскому мосту со стороны Тамани, в Керчи заторов нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Двумя часами ранее с кубанской стороны фиксировался затор из 200 транспортных средств.На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Керченская паромная переправа и сухопутный коридор через новые регионы работают в штатном режиме. Пункт пропуска Армянск работает для легковых автомобилей и автобусов, Перекоп - для грузовых автомобилей. Пункт пропуска Джанкой временно не работает.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты ВСУ повредили часть Чонгарского моста - АксеновКрымский мост: актуальные данные по очередям на утро понедельникаКак работает Керченская паромная переправа

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, крым, керчь, тамань, новости крыма, общество