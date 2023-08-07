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Крымский мост сейчас: очередь выросла в разы - РИА Новости Крым, 07.08.2023
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Крымский мост сейчас: очередь выросла в разы
Крымский мост сейчас: очередь выросла в разы - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Крымский мост сейчас: очередь выросла в разы
Более 600 автомобилей стоят в очереди на проезд к Крымскому мосту со стороны Тамани, в Керчи заторов нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T10:31
2023-08-07T10:31
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
крым
керчь
тамань
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Более 600 автомобилей стоят в очереди на проезд к Крымскому мосту со стороны Тамани, в Керчи заторов нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Двумя часами ранее с кубанской стороны фиксировался затор из 200 транспортных средств.На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Керченская паромная переправа и сухопутный коридор через новые регионы работают в штатном режиме. Пункт пропуска Армянск работает для легковых автомобилей и автобусов, Перекоп - для грузовых автомобилей. Пункт пропуска Джанкой временно не работает.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты ВСУ повредили часть Чонгарского моста - АксеновКрымский мост: актуальные данные по очередям на утро понедельникаКак работает Керченская паромная переправа
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, крым, керчь, тамань, новости крыма, общество
Крымский мост сейчас: очередь выросла в разы

В очереди на Крымском мосту со стороны Тамани стоят 634 автомобиля

10:31 07.08.2023
 
© Оперативный штаб Краснодарского краяПробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края
© Оперативный штаб Краснодарского края
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Более 600 автомобилей стоят в очереди на проезд к Крымскому мосту со стороны Тамани, в Керчи заторов нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 10:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 634 транспортных средства. Время ожидания более двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.
Двумя часами ранее с кубанской стороны фиксировался затор из 200 транспортных средств.
На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Керченская паромная переправа и сухопутный коридор через новые регионы работают в штатном режиме. Пункт пропуска Армянск работает для легковых автомобилей и автобусов, Перекоп - для грузовых автомобилей. Пункт пропуска Джанкой временно не работает.
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